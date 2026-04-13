Đã tìm ra nguyên nhân khiến hơn 90 tấn cá bớp ở Lý Sơn chết cùng lúc

Nguyễn Ngọc
TPO - Nguyên nhân chính được xác định do mật độ vi khuẩn Vibrio spp tăng cao, trong khi môi trường nước thiếu oxy kéo dài, làm cá suy giảm sức đề kháng và dễ phát sinh dịch bệnh.

Ngày 13/4, Chi cục Thủy sản - Biển đảo tỉnh Quảng Ngãi đã có văn bản hướng dẫn xử lý gửi UBND đặc khu Lý Sơn liên quan vụ việc cá bớp chết hàng loạt. Chi cục cũng đã nhận được kết quả xét nghiệm mẫu cá bớp nuôi lồng và mẫu nước tại khu vực đặc khu Lý Sơn.

Theo đó, mật độ vi khuẩn Vibrio spp. trong mẫu cá đạt 2,4 × 10⁷ MPN/g, cao hơn nhiều so với mức thông thường trong điều kiện nuôi. Bên cạnh đó, kết quả quan trắc môi trường tại khu vực lồng nuôi trong Vũng neo đậu tàu thuyền Lý Sơn cũng cho thấy hàm lượng oxy hòa tan (DO) thấp hơn giới hạn cho phép, phản ánh tình trạng môi trường nước bị thiếu oxy kéo dài.

Lồng bè nuôi cá bớp trên đặc khu Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi).

Cơ quan chuyên môn nhận định, Vibrio spp là nhóm vi khuẩn cơ hội, có thể gây bệnh xuất huyết, nhiễm khuẩn huyết trên cá bớp khi điều kiện môi trường bất lợi và sức đề kháng của cá suy giảm. Dù các mẫu cá không phát hiện bệnh VNN và ký sinh trùng, nhưng mật độ Vibrio spp cao phù hợp với diễn biến cá chết trong thời gian qua.

Ngoài ra, việc lồng bè tập trung với mật độ dày trong khu vực vũng neo đậu đã làm hạn chế lưu thông dòng chảy, gia tăng tích tụ chất hữu cơ, tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển. Hoạt động tàu thuyền cùng tác động của gió mùa Tây Nam khiến môi trường nước biến động, làm cá bị stress, giảm sức đề kháng.

Trước tình hình trên, Chi cục Thủy sản - Biển đảo tỉnh Quảng Ngãi đề nghị chính quyền địa phương triển khai các biện pháp khẩn cấp nhằm kiểm soát dịch bệnh. Trong đó, yêu cầu di chuyển lồng bè ra khỏi khu vực vũng neo đậu đến nơi có dòng chảy thông thoáng; duy trì các chỉ tiêu môi trường phù hợp (DO trên 5 mg/L, pH từ 7,5 đến 8,3).

Cá chết hàng loạt do vi khuẩn, thiếu oxy kéo dài.

Đồng thời, cần sắp xếp lại mật độ lồng bè, tránh neo đậu dày đặc; tăng cường vệ sinh lưới lồng, tiêu độc dụng cụ, không dùng chung thiết bị giữa các lồng để hạn chế lây nhiễm chéo. Người nuôi được khuyến cáo bổ sung men vi sinh, vitamin và khoáng chất để tăng sức đề kháng cho cá.

Đối với cá bệnh, cơ quan chuyên môn hướng dẫn sử dụng kháng sinh nằm trong danh mục cho phép, đúng liều lượng và thời gian theo quy định. Cá chết phải được thu gom, xử lý bằng hóa chất sát trùng và chôn lấp đúng quy định, không vứt ra môi trường.

Trước đó, từ ngày 5/4 xảy ra tình trạng cá bớp nuôi lồng tại đặc khu Lý Sơn chết hàng loạt. Đến ngày 10/4, hơn 40/57 lồng bè bị thiệt hại đến 80%, tổng lượng cá chết vượt 90 tấn, ước thiệt hại hơn 16 tỷ đồng.

Các đốm đỏ trên bụng cá chết là do nhiễm khuẩn.

Kết quả đo nhanh tại hiện trường cho thấy chỉ số DO tại khu vực lồng nuôi trong vũng neo đậu lần lượt là 4,49 mg/L (ngày 6/4) và 4,9 mg/L (ngày 7/4), đều thấp hơn mức tối thiểu 5 mg/L theo quy chuẩn.

Trong khi đó, kết quả xét nghiệm từ Trung tâm Chẩn đoán và xét nghiệm Thú y Trung ương II xác định các mẫu cá âm tính với bệnh VNN (hoại tử thần kinh), không phát hiện ký sinh trùng, nhưng mật độ Vibrio spp ở mức rất cao 2,4x107 MPN/g.

