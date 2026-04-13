Bộ Quốc phòng tri ân các Mẹ Việt Nam anh hùng, nữ Biệt động Sài Gòn

Ngô Tùng
TPO - Đoàn công tác của Bộ Quốc phòng và các đơn vị đã ân cần thăm hỏi, trao tặng nhiều phần quà tới các gia đình chính sách, người có công với cách mạng với tổng trị giá hơn 200 triệu đồng.

Chiều 13/4, đoàn công tác Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ (VSTBCPN) Bộ Quốc phòng phối hợp với Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ (VSTBPN) Tổng Công ty Hàng không Việt Nam và Ban VSTBCPN Quân khu 7 đến thăm, tặng quà các Mẹ Việt Nam anh hùng, nữ Anh hùng Lực lượng vũ trang (LLVT) nhân dân, nữ Biệt động Sài Gòn sinh sống trên địa bàn TPHCM. Thiếu tướng Trần Văn Nam - Phó Cục trưởng Cục Cán bộ, Ủy viên Ban VSTBCPN Bộ Quốc phòng và ông Lê Đức Cảnh - Phó Tổng Giám đốc, Trưởng Ban VSTBPN Tổng Công ty Hàng không Việt Nam, chủ trì buổi tặng quà.

Tham gia chương trình còn có Đại tá Nguyễn Thị Thu Hiền - Trưởng Ban Phụ nữ Quân đội, Ủy viên Thường trực Ban VSTBCPN Bộ Quốc phòng; đại diện Bộ Tư lệnh Quân khu 7, Bộ Tư lệnh TPHCM, các quân, binh chủng.

Chương trình nằm trong chuỗi hoạt động thiết thực, ý nghĩa chào mừng thành công Đại hội XIV của Đảng; bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026).

Tại các gia đình đến thăm, đại diện đoàn công tác ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống; bày tỏ lòng tri ân sâu sắc trước những hy sinh, cống hiến to lớn của các Mẹ Việt Nam anh hùng, nữ Anh hùng LLVT nhân dân, nữ Biệt động Sài Gòn trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Đoàn công tác khẳng định sự hy sinh cao cả của các mẹ, các nữ chiến sĩ cách mạng mãi là biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, được Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân trân trọng, ghi nhớ.

gen-h-z7721560187379-d570d3b7169cc77410c42ef3915ca153.jpg
Thiếu tướng Trần Văn Nam (bìa trái), Phó Cục trưởng Cục Cán bộ, Ủy viên Ban VSTBCPN, Bộ Quốc phòng thăm, tặng quà Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Thị Mỹ Nhung. Ảnh: Lê Tiến

Đoàn công tác chúc các mẹ, các nữ anh hùng vui khỏe, là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho các thế hệ con cháu cũng như các thế hệ của Quân đội nhân dân Việt Nam hôm nay luôn giữ vững phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, phấn đấu học tập, rèn luyện và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

2t8a6328.jpg
Đoàn công tác thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Dương Kim Lan (ngụ ở phường Tân Sơn Nhất). Ảnh: Ngô Tùng
2t8a6381.jpg
Vui mừng trước sự chăm lo của đoàn, Mẹ Việt Nam anh hùng Dương Kim Lan chúc mọi người luôn khỏe mạnh, hạnh phúc và thành đạt; tiếp tục là những cán bộ tiêu biểu, xuất sắc của Quân đội, lập nhiều thành tích trong công tác xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Dịp này, đoàn công tác đã trao tặng các phần quà tới các gia đình chính sách, người có công với cách mạng với tổng trị giá hơn 200 triệu đồng.

gen-h-z7721412965148-e2bf495dc25cd3be2e035d7a96354982.jpg
Đại tá Nguyễn Thị Thu Hiền - Trưởng Ban Phụ nữ Quân đội, Ủy viên Thường trực Ban VSTBCPN, Bộ Quốc phòng, cùng đại biểu thăm hỏi sức khỏe và tri ân Mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Hồng (ngụ phường Minh Phụng). Ảnh: Mạnh Thắng
2t8a6479.jpg
Đoàn công tác gửi lời tri ân sâu sắc đến những cống hiến to lớn của các Mẹ Việt Nam anh hùng, các Anh hùng LLVT nhân dân, nữ chiến sĩ Biệt động đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc. Ảnh: Ngô Tùng
