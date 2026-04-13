Anh từ chối tham gia kế hoạch phong toả eo biển Hormuz của Mỹ

Quỳnh Như

TPO - Anh tuyên bố sẽ không tham gia vào việc phong tỏa eo biển Hormuz. Động thái này diễn ra sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố Hải quân Mỹ và các quốc gia khác sẽ phong tỏa tuyến đường vận chuyển quan trọng này, theo Sky News.

Sky News dẫn lời phát ngôn viên của Chính phủ Anh cho biết: "Chúng tôi tiếp tục ủng hộ tự do hàng hải và việc mở cửa eo biển Hormuz, điều vô cùng cần thiết để hỗ trợ nền kinh tế toàn cầu và giảm chi phí sinh hoạt trong nước".

Phát ngôn viên của Chính phủ Anh nói thêm rằng nước này sẽ không tham gia vào kế hoạch phong tỏa eo biển do Mỹ dẫn đầu và khẳng định việc thu phí khi đi qua tuyến đường thủy này là không thể chấp nhận được.

"Chúng tôi đang khẩn trương phối hợp với Pháp và các đối tác khác để thành lập một liên minh rộng lớn nhằm bảo vệ quyền tự do hàng hải", quan chức này nói thêm.

tau.jpg
Ảnh minh hoạ.

Trước đó, Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ và một số quốc gia sẽ triển khai kế hoạch phong tỏa eo biển Hormuz, đồng thời cho biết Anh đang điều tàu quét mìn đến giúp rà phá thủy lôi của Iran tại vùng biển này. Theo Sky News, London đã có sẵn hệ thống rà phá thủy lôi trong khu vực.

Trong khi đó, Thủ tướng Australia Anthony Albanese cho biết nước này chưa nhận được bất kỳ đề nghị chính thức nào từ Mỹ về việc hỗ trợ phong tỏa eo biển Hormuz.

"Chúng tôi không nhận được bất kỳ yêu cầu nào. Họ đã đưa ra thông báo này chỉ sau một đêm và họ làm điều đó một cách đơn phương", ông Anthony Albanese nói.

Hiện chưa rõ quốc gia nào sẽ tham gia vào chiến dịch của Mỹ nhằm ngăn chặn việc vận chuyển tàu thuyền đến và đi từ Iran theo lệnh phong tỏa dự kiến ​​bắt đầu lúc 10 giờ sáng thứ Hai (giờ Mỹ). Trước đó, ông Trump đã chỉ trích các đồng minh vì chậm trễ trong việc hỗ trợ chiến dịch quân sự của Mỹ và Israel nhằm vào Iran.

Nguy cơ giá dầu tăng mạnh sau khi Mỹ dọa phong tỏa eo biển Hormuz

Các chuyên gia cảnh báo việc phong tỏa eo biển Hormuz có thể khiến thị trường năng lượng toàn cầu thêm căng thẳng. Bà Karen Young, chuyên gia tại Trung tâm Chính sách Năng lượng Toàn cầu thuộc Đại học Columbia nhận định, ngay cả khi phong tỏa được thực hiện, thị trường vẫn có thể thiếu hụt khoảng 7 triệu thùng dầu mỗi ngày, trong đó có 4 triệu thùng sản phẩm không được xuất khẩu.

"Nếu chúng ta phong tỏa, chúng ta vẫn sẽ gặp vấn đề thiếu hụt khoảng 7 triệu thùng dầu thô trên thị trường, trong đó 4 triệu thùng sản phẩm không được xuất khẩu. Và chúng ta chỉ làm trầm trọng thêm vấn đề đó bằng cách loại bỏ nguồn cung dầu từ Iran khỏi thị trường", bà lưu ý.

Bà Young cảnh báo rằng 'có thể sẽ rất lâu nữa' giá dầu mới giảm xuống, ngay cả sau khi xung đột kết thúc, đồng thời lưu ý rằng giá sẽ không giảm thêm nữa cho đến khi eo biển được mở lại và các cơ sở dầu mỏ bị hư hại được sửa chữa.

Giá dầu Brent đã vượt mức 95 USD/thùng vào thứ Sáu (10/4) và đã tăng hơn 31% kể từ khi bắt đầu xung đột vào cuối tháng 2. Trong khi đó, dầu thô Mỹ cũng tăng hơn 44%, lên gần 97 USD/thùng.

Giá dầu tăng cao cũng sẽ gây ra những ảnh hưởng dây chuyền đến nhiên liệu và thực phẩm cùng nhiều mặt hàng tiêu dùng khác trên toàn cầu, đồng thời làm gián đoạn chuỗi cung ứng, bao gồm các nguyên liệu dùng để sản xuất phân bón và bao bì thực phẩm.

CNN
