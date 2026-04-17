Gây hàng loạt vụ trộm, đôi nam nữ dựng hiện trường nhảy cầu để đánh lạc hướng công an

Nguyễn Ngọc
TPO - Một đôi nam nữ để lại dép và thư tuyệt mệnh trên cầu, khiến lực lượng chức năng cùng người dân tổ chức tìm kiếm suốt nhiều giờ. Tuy nhiên, qua xác minh, đây chỉ là màn “dàn dựng” nhằm đánh lạc hướng cơ quan công an.

Ngày 17/4, ông Đinh Xuân Sâm – Bí thư Đảng ủy xã Nghĩa Hành (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, cơ quan công an đã làm rõ vụ việc hai người để lại thư tuyệt mệnh trên cầu Thạch Bích (phường Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng Ngãi). Qua xác minh, hai thiếu niên không tự tử như nội dung thư tuyệt mệnh để lại trên cầu.

Theo đó, hai người được xác định là N.L.T.T. (15 tuổi) và L.T.N.T. (16 tuổi, cùng trú xã Nghĩa Hành). Trước đó, khoảng 5h sáng 16/4, người dân trong lúc đi tập thể dục đã phát hiện trên cầu có 2 đôi dép cùng 2 bức thư tuyệt mệnh.

Trong thư, đôi nam nữ nêu trên cho biết mình đã gây ra nhiều lỗi lầm nên muốn “tạm biệt cuộc đời”. Trong thư có đầy đủ thông tin cá nhân của cả hai và số điện thoại người thân.

Công an làm việc với em N.L.T.T. Ảnh: Công an xã Nghĩa Hành.

Nhận tin báo, lực lượng công an nhanh chóng vào cuộc, liên hệ người thân của N.L.T.T. và L.T.N.T. để xác minh thông tin, đồng thời phối hợp người dân tổ chức tìm kiếm dưới sông suốt một ngày nhưng không phát hiện tung tích.

Đến tối 16/4, công an phát hiện hai thiếu niên này xuất hiện tại địa bàn phường Nghĩa Lộ. Khi thấy lực lượng chức năng, cả hai bỏ chạy. Qua truy đuổi, công an bắt được thiếu nữ 15 tuổi, trong khi nam thanh niên kịp thời trốn thoát.

“Hai thanh thiếu niên này đã gây ra nhiều vụ trộm cắp tại một số địa phương nên dựng hiện trường giả vụ tự tử để tránh bị công an xử lý”, ông Sâm thông tin.

Hiện công an xã Nghĩa Hành đang tiếp tục truy tìm người còn lại.

