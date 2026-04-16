CSGT xử phạt một đơn vị thi công trên cao tốc TPHCM – Long Thành

Nguyễn Dũng
TPO - Không bố trí lực lượng điều tiết giao thông theo phương án được duyệt khi thi công, một đơn vị thi công trên cao tốc TPHCM – Long Thành – Dầu Giây bị Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) lập biên bản, xử phạt 14 triệu đồng.

Clip xe bồn nhập làn gây nguy hiểm do không có hướng dẫn.

Ngày 16/4, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 6, Cục CSGT) đã lập biên bản xử phạt một đơn vị thi công trên tuyến cao tốc TPHCM – Long Thành – Dầu Giây do vi phạm quy định về đảm bảo an toàn giao thông trong quá trình thi công.

Theo đó, đơn vị bị xử lý là Tổng Công ty CP XNK và XD V.N với mức phạt 14 triệu đồng.

Trước đó, vào lúc 17h10 ngày 12/4, tại Km16+500 (khu vực xã An Phước, TPHCM), trong quá trình thi công mở rộng tuyến, đơn vị này không bố trí nhân sự có chuyên môn để hướng dẫn, điều tiết giao thông theo phương án đã được phê duyệt.

Hình ảnh cắt từ clip.

Đáng chú ý, một xe trộn bê tông mang BKS 60C-317.34 đã đi vào cao tốc qua điểm mở nhưng không có lực lượng hướng dẫn, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn, đồng thời gây ùn ứ giao thông khu vực.

Căn cứ điểm b, khoản 3, Điều 8 Nghị định 336/2025/NĐ-CP, hành vi trên bị xử phạt từ 10 đến 14 triệu đồng. Tại buổi làm việc, đại diện đơn vị thi công đã thừa nhận vi phạm và cam kết chấp hành xử lý theo quy định.

Lực lượng CSGT yêu cầu đơn vị thi công khẩn trương khắc phục, bố trí đầy đủ nhân lực hướng dẫn, phân luồng giao thông, lắp đặt hệ thống cảnh báo, rào chắn nhằm đảm bảo an toàn trong suốt quá trình thi công trên tuyến cao tốc.

Nguyễn Dũng
#cao tốc #an toàn giao thông #xử phạt #thi công #Long Thành #Đội CSGT #Cục CSGT #cao tốc TPHCM – Long Thành – Dầu Giây

