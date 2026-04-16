Chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng bằng chiêu đánh cắp SIM điện thoại từ xa

TPO - Chỉ trong thời gian ngắn, một nhóm đối tượng đã lợi dụng kẽ hở trong quản lý thuê bao di động và quy trình xác thực ngân hàng để chiếm quyền sử dụng SIM điện thoại, vượt qua cả lớp bảo mật sinh trắc học, từ đó rút trót lọt hơn 23 tỷ đồng của nhiều bị hại trên cả nước.

Đánh cắp SIM từ xa

Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Quảng Trị vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an đã đấu tranh, triệt phá thành công chuyên án lừa đảo quy mô lớn, bắt giữ 4 đối tượng có hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông và phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng chủ mưu của chuyên án Trần Quang Trọng tại cơ quan điều tra.

Các đối tượng bị bắt gồm: Trần Quang Trọng (SN 2000), Nguyễn Minh Thuận (SN 1997, cùng trú tại Gia Lai), Lê Văn Kỷ (SN 1995, trú TP. Hồ Chí Minh) và Hồ Đức Thế (SN 1990, trú Đắk Lắk).

Theo tài liệu điều tra ban đầu, từ tháng 1/2026, Trần Quang Trọng và Lê Văn Kỷ đã bàn bạc, cấu kết thực hiện hành vi “đổi SIM” nhằm chiếm quyền kiểm soát số điện thoại của bị hại, vốn là chìa khóa để truy cập các tài khoản ngân hàng.

Thủ đoạn của các đối tượng bắt đầu từ việc thu thập dữ liệu cá nhân của những khách hàng có tiền gửi tiết kiệm. Sau khi có thông tin, Trọng chuyển cho Kỷ để tiến hành đổi SIM.

Đáng chú ý, Kỷ đã thuê Hồ Đức Thế, một cộng tác viên của nhà mạng thực hiện việc chuyển đổi SIM chính chủ sang các SIM “trắng” đã chuẩn bị sẵn, với giá 15 triệu đồng mỗi SIM. Khi quá trình này hoàn tất, toàn bộ quyền nhận cuộc gọi, tin nhắn, đặc biệt là mã OTP của bị hại, đều rơi vào tay nhóm đối tượng.

Với quyền kiểm soát số điện thoại, các đối tượng dễ dàng thực hiện các thao tác đăng nhập, xác thực tài khoản ngân hàng mà không bị phát hiện ngay lập tức. Điển hình, ngày 20/1/2026, nhóm này đã thu thập thông tin của 15 khách hàng sử dụng SIM Vinaphone, đổi thành công 13 SIM và chiếm đoạt khoảng 3 tỷ đồng từ các tài khoản ngân hàng.

'Qua mặt' sinh trắc học

Không dừng lại ở việc chiếm quyền SIM, Trần Quang Trọng còn sử dụng các thiết bị và phần mềm chuyên dụng để truy cập sâu vào hệ thống tài khoản ngân hàng của nạn nhân.

Ba đối tượng còn lại trong chuyên án.

Đáng lo ngại, nhóm đối tượng đã tìm cách vượt qua các lớp bảo mật nâng cao, bao gồm cả xác thực sinh trắc học, vốn được xem là “lá chắn” an toàn trong giao dịch tài chính.

Sau khi chiếm đoạt tiền, Trọng giao cho Nguyễn Minh Thuận thực hiện việc “rửa tiền” bằng cách mua tiền điện tử USDT trên các sàn giao dịch. Số tiền này sau đó được chuyển qua nhiều ví điện tử khác nhau nhằm che giấu nguồn gốc trước khi chia nhau tiêu thụ.

Mở rộng hoạt động từ tháng 2 đến tháng 3/2026, nhóm này tiếp tục thực hiện nhiều vụ với cùng thủ đoạn, nâng tổng số tiền chiếm đoạt lên hơn 23 tỷ đồng.

Ngày 30/3/2026, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam 4 đối tượng về các hành vi “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản” theo khoản 4, Điều 290 và “Rửa tiền” theo khoản 3, Điều 324 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan điều tra đã thu giữ nhiều tang vật, tài liệu liên quan, đồng thời tiếp tục mở rộng vụ án để làm rõ các đối tượng liên quan khác.

Ghi nhận thành tích này, Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an đã gửi thư khen Công an tỉnh Quảng Trị, đánh giá đây là chiến công xuất sắc, thể hiện sự mưu trí, sắc bén trong đấu tranh với tội phạm công nghệ cao.

Theo lãnh đạo Bộ Công an, kết quả chuyên án không chỉ góp phần ngăn chặn thiệt hại lớn về tài sản cho người dân mà còn có ý nghĩa răn đe mạnh mẽ, nâng cao cảnh giác trước các thủ đoạn lừa đảo ngày càng tinh vi trong không gian mạng.