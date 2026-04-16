Mỹ không đồng ý để Nga tiếp nhận uranium làm giàu của Iran

TPO - Đề xuất của Nga về việc tiếp nhận uranium làm giàu của Iran vẫn còn hiệu lực, bất chấp việc đã bị Mỹ bác bỏ trước đó, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết.

Vấn đề chương trình hạt nhân của Tehran từ lâu đã là điểm mấu chốt trong các cuộc đàm phán với Washington. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã yêu cầu Iran tháo dỡ hoàn toàn cơ sở hạ tầng hạt nhân và giao nộp kho dự trữ uranium làm giàu, một đề xuất mà Tehran đã bác bỏ.

Các quan chức Iran khẳng định không tìm kiếm bom hạt nhân, nhưng việc làm giàu uranium là quyền chủ quyền của nước này và nhằm mục đích sử dụng dân sự.

Iran trước đây đã ám chỉ rằng nước này có thể gửi một phần uranium đã làm giàu cho một nước thứ ba như Nga, và được cho là đã đưa ra ý tưởng đó trong các cuộc đàm phán trước khi Mỹ và Israel phát động chiến dịch quân sự vào ngày 28/2.

Trả lời phỏng vấn tờ India Today hôm 15/4, ông Peskov cho biết đề nghị của Nga đã được đưa ra “khá lâu rồi” và Tehran đã “đồng ý” vào thời điểm đó. Ông gọi kế hoạch này là “một giải pháp rất tốt”, nhưng nói rằng “thật không may, phía Mỹ đã bác bỏ đề xuất”. Người phát ngôn cho biết thêm, Tổng thống Nga Vladimir Putin “vẫn sẵn sàng hiện thực hóa sáng kiến ​​này”.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. (Ảnh: Tass)

Khi được hỏi liệu Nga có cho phép Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) giám sát toàn diện quá trình này hay không, ông Peskov trả lời: “Chúng tôi đang hợp tác đầy đủ”. Ông nói rằng Iran là “một trong những quốc gia bị giám sát chặt chẽ nhất” bởi cơ quan giám sát của Liên Hợp Quốc, và cơ quan này “chưa bao giờ ghi nhận bất kỳ nỗ lực nào của Iran trong việc chế tạo vũ khí hạt nhân”.

Phát biểu của ông Peskov được đưa ra trong bối cảnh có những báo cáo về các cuộc tiếp xúc gián tiếp đang diễn ra liên quan đến vòng đàm phán thứ hai giữa Mỹ và Iran, sau khi cuộc đàm phán tuần trước tại Islamabad kết thúc mà không đạt được bước đột phá. Tehran cáo buộc Washington "vi phạm lòng tin" và cố gắng áp đặt các điều khoản bất hợp lý.

Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov hôm 15/4 cho biết Tehran có "quyền bất khả xâm phạm" để làm giàu uranium vì mục đích hòa bình.

Mỹ được cho là đã đề xuất lệnh cấm Iran làm giàu uranium trong 20 năm và loại bỏ kho dự trữ hiện có của Tehran. Ông Trump sau đó cho rằng lệnh cấm 20 năm vẫn chưa đủ, trong khi các nhà đàm phán Iran được cho là chỉ đồng ý tạm dừng làm giàu trong 5 năm, và bác bỏ lời kêu gọi của Mỹ về việc tịch thu khoảng 440 kg uranium đã làm giàu của Iran.