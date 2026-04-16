Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Google News

Mỹ không đồng ý để Nga tiếp nhận uranium làm giàu của Iran

Minh Hạnh

TPO - Đề xuất của Nga về việc tiếp nhận uranium làm giàu của Iran vẫn còn hiệu lực, bất chấp việc đã bị Mỹ bác bỏ trước đó, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết.

Vấn đề chương trình hạt nhân của Tehran từ lâu đã là điểm mấu chốt trong các cuộc đàm phán với Washington. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã yêu cầu Iran tháo dỡ hoàn toàn cơ sở hạ tầng hạt nhân và giao nộp kho dự trữ uranium làm giàu, một đề xuất mà Tehran đã bác bỏ.

Các quan chức Iran khẳng định không tìm kiếm bom hạt nhân, nhưng việc làm giàu uranium là quyền chủ quyền của nước này và nhằm mục đích sử dụng dân sự.

Iran trước đây đã ám chỉ rằng nước này có thể gửi một phần uranium đã làm giàu cho một nước thứ ba như Nga, và được cho là đã đưa ra ý tưởng đó trong các cuộc đàm phán trước khi Mỹ và Israel phát động chiến dịch quân sự vào ngày 28/2.

Trả lời phỏng vấn tờ India Today hôm 15/4, ông Peskov cho biết đề nghị của Nga đã được đưa ra “khá lâu rồi” và Tehran đã “đồng ý” vào thời điểm đó. Ông gọi kế hoạch này là “một giải pháp rất tốt”, nhưng nói rằng “thật không may, phía Mỹ đã bác bỏ đề xuất”. Người phát ngôn cho biết thêm, Tổng thống Nga Vladimir Putin “vẫn sẵn sàng hiện thực hóa sáng kiến ​​này”.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. (Ảnh: Tass)

Khi được hỏi liệu Nga có cho phép Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) giám sát toàn diện quá trình này hay không, ông Peskov trả lời: “Chúng tôi đang hợp tác đầy đủ”. Ông nói rằng Iran là “một trong những quốc gia bị giám sát chặt chẽ nhất” bởi cơ quan giám sát của Liên Hợp Quốc, và cơ quan này “chưa bao giờ ghi nhận bất kỳ nỗ lực nào của Iran trong việc chế tạo vũ khí hạt nhân”.

Phát biểu của ông Peskov được đưa ra trong bối cảnh có những báo cáo về các cuộc tiếp xúc gián tiếp đang diễn ra liên quan đến vòng đàm phán thứ hai giữa Mỹ và Iran, sau khi cuộc đàm phán tuần trước tại Islamabad kết thúc mà không đạt được bước đột phá. Tehran cáo buộc Washington "vi phạm lòng tin" và cố gắng áp đặt các điều khoản bất hợp lý.

Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov hôm 15/4 cho biết Tehran có "quyền bất khả xâm phạm" để làm giàu uranium vì mục đích hòa bình.

Mỹ được cho là đã đề xuất lệnh cấm Iran làm giàu uranium trong 20 năm và loại bỏ kho dự trữ hiện có của Tehran. Ông Trump sau đó cho rằng lệnh cấm 20 năm vẫn chưa đủ, trong khi các nhà đàm phán Iran được cho là chỉ đồng ý tạm dừng làm giàu trong 5 năm, và bác bỏ lời kêu gọi của Mỹ về việc tịch thu khoảng 440 kg uranium đã làm giàu của Iran.

RT
#Nga #Mỹ #Iran #uranium #làm giàu uranium #Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov #đàm phán hòa bình

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Thế giới