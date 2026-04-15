Iran tố Mỹ vi phạm thoả thuận ngừng bắn, dọa 'đóng băng' tuyến hàng hải chiến lược vùng Vịnh

TPO - Iran cáo buộc Mỹ vi phạm thỏa thuận ngừng bắn khi tiếp tục phong tỏa các cảng biển của nước này, đồng thời cảnh báo sẽ chặn hoạt động thương mại tại Vịnh Ba Tư, Biển Oman và Biển Đỏ nếu Washington không thay đổi lập trường.

Bộ chỉ huy Trung tâm Khatam al-Anbiya, cơ quan chỉ huy quân sự liên hợp cao nhất của Iran, tuyên bố, việc Mỹ tiếp tục phong tỏa các cảng biển của nước này là hành động vi phạm thỏa thuận ngừng bắn.

Theo phía Iran, nếu lệnh phong tỏa không được dỡ bỏ, lực lượng vũ trang nước này sẽ ngăn chặn mọi hoạt động thương mại đi qua các tuyến hàng hải chiến lược, bao gồm Vịnh Ba Tư, Biển Oman và Biển Đỏ. Tehran nhấn mạnh sẽ không cho phép bất kỳ hoạt động xuất nhập khẩu nào diễn ra trong điều kiện hiện tại.

"Lực lượng vũ trang của chúng tôi sẽ không cho phép bất kỳ hoạt động xuất nhập khẩu nào tiếp tục diễn ra ở Vịnh Ba Tư, Biển Oman và Biển Đỏ trong điều kiện như vậy... Tehran sẽ hành động dứt khoát để bảo vệ chủ quyền quốc gia và lợi ích của mình", tuyên bố nêu rõ.

Thiếu tướng Ali Abdollahi, chỉ huy Khatam al-Anbiya, mô tả động thái của Mỹ là 'bất hợp pháp" và cảnh báo việc duy trì phong tỏa sẽ bị xem như bước leo thang phá vỡ ngừng bắn.

Iran không có đường biên giới dọc Biển Đỏ nhưng vẫn có sức ảnh hưởng tại khu vực thông qua các lực lượng đồng minh như Houthi, vốn từng tấn công tàu thương mại đi qua tuyến hàng hải này.

Ở chiều ngược lại, Bộ Chỉ huy Trung ương Mỹ tuyên bố rằng, chiến dịch phong tỏa các cảng của Iran do Mỹ phát động đã được "thực hiện đầy đủ" và làm tê liệt phần lớn các hoạt động kinh tế của Tehran trong 36 tiếng đồng hồ.

Trong một diễn biến liên quan, một quan chức cấp cao của Mỹ nói với CNN rằng, Mỹ chưa chính thức đồng ý gia hạn lệnh ngừng bắn với Iran, trong bối cảnh có thông tin cho rằng Washington và Tehran đã nhất trí về nguyên tắc gia hạn để có thêm thời gian đàm phán.

"Mỹ chưa chính thức đồng ý gia hạn lệnh ngừng bắn. Hai bên vẫn đang tiếp tục đàm phán để đạt được thỏa thuận", quan chức này cho biết.

Theo nhiều nguồn tin thân cận với các cuộc đàm phán, khả năng gia hạn vẫn đang được xem xét, nhưng chính quyền Tổng thống Trump muốn nhanh chóng đạt được một thỏa thuận tiềm năng.

​

​