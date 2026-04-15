Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Người lính

Google News

Iran tố Mỹ vi phạm thoả thuận ngừng bắn, dọa 'đóng băng' tuyến hàng hải chiến lược vùng Vịnh

Quỳnh Như

TPO - Iran cáo buộc Mỹ vi phạm thỏa thuận ngừng bắn khi tiếp tục phong tỏa các cảng biển của nước này, đồng thời cảnh báo sẽ chặn hoạt động thương mại tại Vịnh Ba Tư, Biển Oman và Biển Đỏ nếu Washington không thay đổi lập trường.

Bộ chỉ huy Trung tâm Khatam al-Anbiya, cơ quan chỉ huy quân sự liên hợp cao nhất của Iran, tuyên bố, việc Mỹ tiếp tục phong tỏa các cảng biển của nước này là hành động vi phạm thỏa thuận ngừng bắn.

Theo phía Iran, nếu lệnh phong tỏa không được dỡ bỏ, lực lượng vũ trang nước này sẽ ngăn chặn mọi hoạt động thương mại đi qua các tuyến hàng hải chiến lược, bao gồm Vịnh Ba Tư, Biển Oman và Biển Đỏ. Tehran nhấn mạnh sẽ không cho phép bất kỳ hoạt động xuất nhập khẩu nào diễn ra trong điều kiện hiện tại.

"Lực lượng vũ trang của chúng tôi sẽ không cho phép bất kỳ hoạt động xuất nhập khẩu nào tiếp tục diễn ra ở Vịnh Ba Tư, Biển Oman và Biển Đỏ trong điều kiện như vậy... Tehran sẽ hành động dứt khoát để bảo vệ chủ quyền quốc gia và lợi ích của mình", tuyên bố nêu rõ.

Thiếu tướng Ali Abdollahi, chỉ huy Khatam al-Anbiya, mô tả động thái của Mỹ là 'bất hợp pháp" và cảnh báo việc duy trì phong tỏa sẽ bị xem như bước leo thang phá vỡ ngừng bắn.

Iran không có đường biên giới dọc Biển Đỏ nhưng vẫn có sức ảnh hưởng tại khu vực thông qua các lực lượng đồng minh như Houthi, vốn từng tấn công tàu thương mại đi qua tuyến hàng hải này.

Ở chiều ngược lại, Bộ Chỉ huy Trung ương Mỹ tuyên bố rằng, chiến dịch phong tỏa các cảng của Iran do Mỹ phát động đã được "thực hiện đầy đủ" và làm tê liệt phần lớn các hoạt động kinh tế của Tehran trong 36 tiếng đồng hồ.

Trong một diễn biến liên quan, một quan chức cấp cao của Mỹ nói với CNN rằng, Mỹ chưa chính thức đồng ý gia hạn lệnh ngừng bắn với Iran, trong bối cảnh có thông tin cho rằng Washington và Tehran đã nhất trí về nguyên tắc gia hạn để có thêm thời gian đàm phán.

"Mỹ chưa chính thức đồng ý gia hạn lệnh ngừng bắn. Hai bên vẫn đang tiếp tục đàm phán để đạt được thỏa thuận", quan chức này cho biết.

Theo nhiều nguồn tin thân cận với các cuộc đàm phán, khả năng gia hạn vẫn đang được xem xét, nhưng chính quyền Tổng thống Trump muốn nhanh chóng đạt được một thỏa thuận tiềm năng.

CNN
#Iran #Mỹ #ngừng bắn #phong tỏa #Vịnh Ba Tư #hàng hải #đàm phán #eo biển Hormuz #Biển Đỏ

