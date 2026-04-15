Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa giao nhiệm vụ cho Bộ Chỉ huy Quân sự TP. Đà Nẵng

TPO - Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa và Đoàn công tác đánh giá cao nỗ lực của Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) TP. Đà Nẵng trong nhiệm vụ bảo vệ quốc phòng và an ninh, giúp đỡ nhân dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Ngày 15/4, Đoàn công tác Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam do Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa - Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc tại Bộ CHQS TP. Đà Nẵng.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa làm việc với Bộ CHQS TP. Đà Nẵng.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa biểu dương, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực khắc phục khó khăn của Đảng ủy, Bộ CHQS TP. Đà Nẵng trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương.

Đại tướng cho biết, thời gian qua, mặc dù còn nhiều thách thức, song đơn vị đã tham mưu hiệu quả cho Thành ủy, UBND TP. Đà Nẵng triển khai toàn diện các nhiệm vụ, góp phần quan trọng vào giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đặc biệt ghi nhận và đánh giá cao vai trò của lực lượng vũ trang thành phố trong tham gia "Chiến dịch Quang Trung", góp phần cùng các lực lượng trên địa bàn Quân khu 5 giúp nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định đời sống, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và Quân đội.

Đại tướng yêu cầu thời gian tới, Bộ CHQS TP. Đà Nẵng tiếp tục quán triệt sâu sắc tư duy mới về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Nâng cao chất lượng tham mưu chiến lược, chủ động nghiên cứu, dự báo chính xác tình hình, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Đồng thời, chú trọng xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, gắn với thế trận an ninh nhân dân, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Cùng với đó, đơn vị cần tập trung xây dựng lực lượng vũ trang thành phố vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và cán bộ; nâng cao bản lĩnh, trình độ cho đội ngũ cán bộ, chiến sĩ; đẩy mạnh xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật. Quan tâm phát triển lực lượng dân quân tự vệ theo hướng vững mạnh, rộng khắp, thực chất; chủ động nghiên cứu, làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật hiện đại. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số trong hoạt động quân sự, quốc phòng, bảo đảm an toàn, bí mật...

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa và Đoàn công tác thăm, làm việc với các đơn vị trên địa bàn.

Cùng ngày, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa và Đoàn công tác cũng đã đến thăm, làm việc tại Đoàn An ninh 3 (Cục Bảo vệ An ninh Quân đội).

Ghi nhận những nỗ lực của đơn vị trong công tác nắm tình hình, bảo đảm an ninh, an toàn địa bàn, Đại tướng yêu cầu Đoàn An ninh 3 tiếp tục tăng cường công tác trinh sát, kịp thời tham mưu xử lý các tình huống phát sinh. Trong đó, đặc biệt chú trọng bảo vệ chính trị nội bộ, nội dung then chốt trong công tác xây dựng Đảng hiện nay.

Đồng thời, đơn vị cần chủ động nghiên cứu sâu các diễn biến xung đột trên thế giới để rút ra bài học kinh nghiệm, phục vụ công tác tham mưu chiến lược; xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, tinh thần trách nhiệm cao, làm chủ khoa học, công nghệ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Cùng dịp này, đoàn công tác đã đến thăm, làm việc với Vụ Địa phương 2 (Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương), Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân, Ban đại diện Báo Quân đội nhân dân tại miền Trung - Tây Nguyên và Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội tại Đà Nẵng.