Iran 'khai quật' các bệ phóng tên lửa mắc kẹt dưới lòng đất, khôi phục năng lực sau không kích

TPO - Hình ảnh vệ tinh cho thấy Iran đang dọn dẹp các cửa hầm bị đánh sập để khôi phục căn cứ tên lửa ngầm, trong bối cảnh lệnh ngừng bắn tạo cơ hội tái thiết năng lực quân sự của nước này sau nhiều tuần bị Mỹ và Israel tấn công.

Theo CNN, các hình ảnh vệ tinh gần đây cho thấy Iran đang nỗ lực dọn dẹp những lối vào bị phá hủy tại các căn cứ tên lửa ngầm. Máy xúc được ghi nhận đang di chuyển đất đá khỏi đường hầm bị tắc nghẽn và chất lên xe tải để vận chuyển ra ngoài.

Trước đó, một cuộc điều tra của CNN cho thấy Mỹ và Israel đã tập trung tấn công lối vào các cơ sở này nhằm ngăn bệ phóng tên lửa di chuyển ra ngoài khai hỏa hoặc quay trở lại để nạp đạn. Tuy nhiên, theo đánh giá của tình báo Mỹ, khoảng một nửa số bệ phóng tên lửa của Iran vẫn còn nguyên vẹn sau một tháng giao tranh, dù nhiều trong số đó có thể bị chôn vùi dưới lòng đất.

Hình ảnh vệ tinh chụp một căn cứ tên lửa phía nam Tabriz (trái) và Khomeyn (phải) ngày 10/4 cho thấy các phương tiện đang di chuyển gần lối vào hầm.

Theo ông Sam Lair, một nhà nghiên cứu tại Trung tâm Nghiên cứu Không phổ biến vũ khí hạt nhân James Martin, việc Iran nhanh chóng khôi phục khả năng tiếp cận các căn cứ - thường được gọi là "thành phố tên lửa ngầm" - là điều đã được dự đoán.

"Một thỏa thuận ngừng bắn đòi hỏi bạn phải chấp nhận việc đối phương sẽ khôi phục lại một phần năng lực quân sự mà bạn vừa bỏ ra rất nhiều thời gian, công sức và tiền bạc để phá hủy", ông Sam Lair cho biết, đồng thời lưu ý đây là một phần trong chiến lược vận hành của Iran, "chịu đựng đợt tấn công ban đầu, bảo toàn lực lượng và sau đó đáp trả".

Trước đó, tờ New York Times dẫn các báo cáo tình báo của Mỹ cho biết, Iran vẫn sở hữu một kho vũ khí đáng kể và đang nhanh chóng sửa chữa các địa điểm bị hư hại.

Một số hầm chứa tên lửa khổng lồ này nằm sâu trong những ngọn núi đá granit có khả năng chịu được áp lực cực lớn, vượt xa khả năng chịu đựng của các vật liệu xây dựng thông thường. Vật liệu này tạo thành lớp bảo vệ kiên cố ngay cả trước các loại bom xuyên phá mạnh như GBU-57 của Mỹ.

Một số căn cứ, như cơ sở tại Yazd, được cho là sở hữu hệ thống đường ray tự động trong lòng núi, kết nối các khu vực lắp ráp, kho chứa và nhiều lối thoát hiểm bí mật. Trong những video tuyên truyền trước đây của Iran, các bệ phóng có thể nhanh chóng được đưa ra khai hỏa rồi rút trở lại bên trong chỉ trong thời gian rất ngắn.

Bất chấp nhiều tuần bị không kích, Iran vẫn duy trì khả năng phóng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào nhiều mục tiêu trên khắp Trung Đông. Các quan chức Mỹ cảnh báo Tehran đang cố duy trì năng lực này để gây sức ép trong xung đột kéo dài và củng cố vị thế trên bàn đàm phán.

Tuy nhiên, theo New York Times, Washington hiện chưa thể xác định chính xác số lượng bệ phóng đã bị phá hủy, do Iran sử dụng nhiều mục tiêu giả để đánh lừa đối phương.

Báo cáo cho biết thêm, mặc dù các hầm ngầm và kho chứa tên lửa có thể bị hư hại, nhưng bệ phóng có thể nhanh chóng được thu hồi từ đống đổ nát và sử dụng cho những cuộc tấn công.