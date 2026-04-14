Phụ nữ Quân đội làm chủ vũ khí và khí tài công nghệ cao

Chiều 14/4, tại TPHCM, Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ (VSTBCPN) Bộ Quốc phòng tổ chức chương trình truyền thông với chủ đề “Nâng cao năng lực, bảo đảm an toàn cho Phụ nữ Quân đội vì hòa bình và an ninh trong kỷ nguyên số”.

Chương trình nằm trong chuỗi hoạt động “Chuyến bay màu xanh - Tri ân quá khứ, vững bước tương lai số” do Ban VSTBCPN Bộ Quốc phòng và Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ Tổng Công ty Hàng không Việt Nam phối hợp tổ chức với những hoạt động có ý nghĩa thiết thực và nhân văn sâu sắc, chào mừng kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026).

Các nữ quân nhân dự chương trình. Ảnh: Ngô Tùng

Phát biểu tại chương trình, Đại tá Nguyễn Thị Thu Hiền - Trưởng ban Ban Phụ nữ Quân đội, Ủy viên Thường trực Ban VSTBCPN Bộ Quốc phòng - cho biết, Chương trình hành động quốc gia về Phụ nữ, Hòa bình và An ninh giai đoạn 2024-2030 của Việt Nam không chỉ cụ thể hóa các cam kết quốc tế mà còn thể hiện tầm nhìn chiến lược của Đảng và Nhà nước trong việc đặt con người - trong đó có phụ nữ - ở vị trí trung tâm của hòa bình và an ninh, vừa là động lực, vừa là mục tiêu của phát triển bền vững.

Đại tá Nguyễn Thị Thu Hiền thông tin tại hội nghị.

Cụ thể hóa chủ trương này, Bộ Quốc phòng Việt Nam triển khai Kế hoạch hành động VSTBCPN và bình đẳng giới, thực hiện Chương trình Phụ nữ, Hòa bình và An ninh trong Quân đội giai đoạn 2026-2030 với 8 mục tiêu, 26 chỉ tiêu bao trùm tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội và bổ sung 2 nội dung có ý nghĩa chiến lược (gồm chuyển đổi số và thực hiện Chương trình Phụ nữ, Hòa bình và An ninh trong Quân đội).

Thông tin tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Thị Thu Hiền cho biết trong những năm qua, Việt Nam là một trong những quốc gia đi đầu trong khu vực về thu hẹp khoảng cách giới. Tỷ lệ nữ trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI đạt 30%, được đánh giá là tỷ lệ cao hơn mức trung bình của thế giới và khu vực. Đây cũng là nhiệm kỳ có nhiều đồng chí nữ lãnh đạo giữ các vị trí chủ chốt trong Chính phủ, Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Trong bối cảnh đó, phụ nữ Quân đội đã có mặt và đảm nhiệm vai trò quan trọng trên hầu khắp các lĩnh vực công tác, từ các đơn vị chiến đấu, sẵn sàng chiến đấu, nghiên cứu khoa học, công nghiệp quốc phòng, y học quân sự, văn hóa nghệ thuật, đến những lĩnh vực mới và khó như nghiên cứu, phát triển, làm chủ vũ khí, khí tài công nghệ cao; chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác; tham gia lực lượng Gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc…

TS Phùng Thị An Na trao đổi tại hội nghị.

Tại hội nghị, TS Phùng Thị An Na - giảng viên chính Viện Quyền con người, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, đã trao đổi chuyên đề “Sáng kiến nâng cao năng lực số cho phụ nữ vì hòa bình và an ninh trong kỷ nguyên số”; Đại úy Vũ Thị Hạnh - chuyên viên chính Trí tuệ nhân tạo, Học viện Viettel, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội, giới thiệu chuyên đề “Sử dụng trí tuệ nhân tạo hiệu quả, an toàn trong công việc và cuộc sống”.

Dịp này, Ban VSTBCPN Quân đội dành tặng 30 suất quà động viên, khích lệ các cán bộ, hội viên Phụ nữ Quân đội tiêu biểu, đạt thành tích xuất sắc trong nghiên cứu khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đóng góp thiết thực vào việc hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị trong thời gian qua.

Trao tặng 30 suất quà động viên, khích lệ các cán bộ, hội viên Phụ nữ Quân đội tiêu biểu.

Sáng cùng ngày (14/4), Ban VSTBCPN Bộ Quốc phòng phối hợp với Ban VSTBCPN Tổng Công ty Hàng không Việt Nam, Quân khu 7 đã đến thăm, tặng quà Trung tâm Điều dưỡng thương binh và người có công Long Đất, xã Long Hải, TPHCM. Đoàn đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm tại Đài tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu và Đền tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu tại xã Đất Đỏ, TPHCM.

Đoàn công tác thăm, tặng quà tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh và người có công Long Đất. Ảnh: Lê Tiến