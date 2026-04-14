Lộ mốc thời gian Mỹ - Iran tiến hành vòng đàm phán thứ hai

TPO - Reuters dẫn các nguồn thạo tin cho biết, nhóm đàm phán của Mỹ và Iran nhiều khả năng sẽ nối lại đối thoại vào cuối tuần này tại Islamabad. Đây là bước tiếp theo sau cuộc gặp cấp cao hiếm hoi vừa kết thúc nhưng chưa đạt được đột phá giữa hai bên.

Theo nguồn tin từ Iran, ngày cụ thể cho vòng đàm phán mới vẫn chưa được quyết định, nhưng cả hai nước có thể trở lại sớm nhất là vào cuối tuần này.

"Chưa có ngày cụ thể nào được ấn định, các phái đoàn vẫn để ngỏ thời gian từ thứ Sáu đến Chủ nhật", nguồn tin lưu ý.

Hai nguồn tin Pakistan am hiểu về các cuộc đàm phán cho biết, Islamabad đang tích cực liên lạc với cả hai bên về thời điểm diễn ra vòng đàm phán tiếp theo và cuộc gặp có khả năng sẽ diễn ra vào cuối tuần.

"Chúng tôi đã liên lạc với Iran và nhận được phản hồi tích cực, rằng họ sẵn sàng tham gia vòng đàm phán thứ hai", một quan chức cấp cao của Chính phủ Pakistan cho biết.

Trong khi đó, tờ Express Tribune dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan Khawaja Asif cho biết, vòng đàm phán trực tiếp tiếp theo giữa Iran và Mỹ dự kiến ​​sẽ diễn ra sớm, khi các nỗ lực ngoại giao đang cho thấy tín hiệu khả quan.

Trước đó, tờ The Atlantic đưa tin, vòng đàm phán trực tiếp tiếp theo giữa Iran và Mỹ sẽ được tổ chức tại thủ đô Islamabad của Pakistan vào thứ Năm. Theo hãng tin AP, hai bên đang thảo luận về khả năng tổ chức một cuộc họp tiếp theo tại thủ đô Pakistan. Song song, một số quan chức Mỹ cũng đề cập Geneva như một địa điểm thay thế tiềm năng cho vòng đàm phán mới.

"Iran chỉ tiếp tục đàm phán trong khuôn khổ luật pháp quốc tế"

Trong cuộc điện đàm với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm thứ Hai (13/4), Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian nhấn mạnh Tehran sẵn sàng tiếp tục đối thoại, nhưng phải dựa trên luật pháp và các quy định quốc tế.

"Cộng hòa Hồi giáo Iran sẵn sàng tiếp tục đàm phán trong khuôn khổ luật pháp và quy định quốc tế, nhằm mục đích bảo vệ quyền lợi của người dân Iran", ông nói.

Tổng thống Pezeshkian tuyên bố rằng châu Âu có thể đóng vai trò mang tính xây dựng bằng cách khuyến khích Washington tôn trọng các khuôn khổ pháp lý này.

Tổng thống Iran đã thảo luận với tổng thống Pháp về những diễn biến mới nhất trong khu vực, kết quả các cuộc đàm phán ở Islamabad và tiến trình ngừng bắn. Đồng thời nhấn mạnh sự nghiêm túc và thiện chí mà nhóm đàm phán của Iran đã thể hiện trong suốt các cuộc đàm phán tại Islamabad, Pakistan.

Tổng thống Pezeshkian tái khẳng định chính sách kiên định của Iran về việc tăng cường hòa bình, ổn định và an ninh khu vực, đồng thời thúc đẩy tương tác mang tính xây dựng với các nước láng giềng.

Đề cập đến tuyên bố cứng rắn gần đây của Tổng thống Mỹ Donald Trump đối với eo biển Hormuz, Tổng thống Pezeshkian cảnh báo về những hậu quả nguy hiểm của nó.

"Cộng hòa Hồi giáo Iran luôn nỗ lực đảm bảo an ninh bền vững cho việc lưu thông tàu thuyền trên tuyến đường biển chiến lược này, và bất kỳ mối đe dọa nào đối với an ninh khu vực này sẽ gây ra những hậu quả diện rộng đối với thương mại toàn cầu", ông Pezeshkian lưu ý, đồng thời nói thêm, Iran sẵn sàng đối mặt với bất kỳ kịch bản nào để bảo vệ lợi ích quốc gia.

Về vấn đề hạt nhân, Tổng thống Pezeshkian nói rằng, Cộng hòa Hồi giáo Iran trước đây đã đạt được các thỏa thuận cụ thể với các nước châu Âu, và khuôn khổ của các thỏa thuận này vẫn hoàn toàn rõ ràng.

Triển vọng về một vòng đàm phán mới giữa Tehran và Washington vẫn chưa rõ ràng. Mỹ tuyên bố rằng áp đặt lệnh phong tỏa đối với cảng của Iran, ngăn chặn các tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz bắt đầu từ ngày 13/4.

"Iran chưa bao giờ tìm cách hành động ngoài các quy định quốc tế và vẫn sẵn sàng tiếp tục đàm phán trong khuôn khổ đó", ông nói.

Iran và Mỹ đã tổ chức đàm phán tại Islamabad vào ngày 11/4. Phái đoàn Iran do Chủ tịch Quốc hội Mohammad Bagher Ghalibaf dẫn đầu, trong khi Phó Tổng thống J.D. Vance đại diện phái đoàn Mỹ. Cả Tehran và Washington đều tuyên bố sau các cuộc đàm phán rằng chưa đạt được thỏa thuận nào về việc tìm kiếm giải pháp lâu dài cho cuộc xung đột do nhiều bất đồng.