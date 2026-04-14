Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Người lính

Google News

Mỹ bắt đầu phong toả vùng biển Iran: Điểm danh 15 tàu chiến đang dàn thế trận khắp Trung Đông

Minh Hạnh

TPO - Hải quân Mỹ có ít nhất 15 tàu - bao gồm một tàu sân bay và 11 tàu khu trục - đang tập trung ở khu vực Trung Đông, một quan chức Mỹ cho biết, khi nước này bắt đầu lệnh phong toả hàng hải đối với các tàu thuyền đến và đi từ các cảng của Iran theo chỉ thị của Tổng thống Donald Trump.

(Ảnh: CNN)

Các tàu này bao gồm: Tàu sân bay USS Abraham Lincoln, các tàu khu trục USS Bainbridge, USS Thomas Hudner, USS Frank E. Petersen Jr., USS Delbert D. Black, USS John Finn, USS Michael Murphy, USS Mitscher, USS Pinckney, USS Rafael Peralta, USS Spruance, USS Milius, cùng nhóm tàu ​​đổ bộ Tripoli với tàu USS Tripoli, USS New Orleans, USS Rushmore.

Hiện chưa rõ chính xác vị trí của từng con tàu, hoặc tàu nào đang tham gia chiến dịch phong toả. Các báo cáo trước đây cho thấy, những con tàu này phân tán trong khu vực hoạt động của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ.

Riêng tàu USS Abraham Lincoln, ảnh vệ tinh chụp hôm 11/4 cho thấy con tàu đang ở rìa phía đông của Vịnh Oman, cách bờ biển Iran khoảng 200 km về phía nam, vị trí gần nhất mà nó được quan sát thấy ở vùng Vịnh kể từ khi chiến tranh bắt đầu.

Tàu sân bay USS Gerald R. Ford, từng tham gia các hoạt động của Mỹ trong cuộc chiến với Iran, đã được chuyển đến Hy Lạp để sửa chữa vào tháng trước, nhưng hiện đang hoạt động ở phía đông Địa Trung Hải, theo dữ liệu công khai từ USNI News. Con tàu này được một số tàu khu trục và các tàu hỗ trợ khác hộ tống, nhưng sẽ cần phải đi qua kênh đào Suez hoặc ra khỏi Địa Trung Hải và vòng quanh châu Phi trước khi có thể hỗ trợ việc phong tỏa hàng hải ở Iran.

Trong khi đó, tàu sân bay USS George H.W. Bush của Mỹ và ba tàu hộ tống đang di chuyển vòng quanh châu Phi trên đường đến Vịnh Ba Tư.

Theo USNI News, Mỹ đã cho các tàu trung lập thời hạn đến 10h ngày 13/4 (giờ Mỹ) để rời các cảng của Iran.

Ít nhất hai tàu chở dầu đã quay đầu tránh eo biển Hormuz ngay sau khi Mỹ bắt đầu phong tỏa, theo trang theo dõi tàu biển MarineTraffic. Dữ liệu cho thấy, tàu chở dầu Rich Starry đã đổi hướng chỉ vài phút sau khi tiếp cận điểm thắt cổ chai, trong khi một tàu khác, tàu chở dầu Ostria, cũng quay đầu sau khi đến gần eo biển.

Phát biểu tại Nhà Trắng ngày 13/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố, “các quốc gia khác” đang đề nghị giúp đỡ Mỹ trong việc phong toả các cảng của Iran.

“Thẳng thắn mà nói, chúng tôi không cần các quốc gia khác”, Tổng thống Trump nói. “Nhưng họ đã đề nghị giúp đỡ. Chúng tôi sẽ thông báo về việc đó, có thể là vào ngày mai”.

CNN, RT
#Mỹ #Iran #eo biển Hormuz #phong toả hàng hải #cảng Iran #Tổng thống Mỹ Donald Trump

