Thế giới

Google News

Iran bắt đầu khôi phục các cơ sở dầu mỏ và hạ tầng giao thông sau cuộc tấn công của Mỹ - Israel

Quỳnh Như

TPO - Iran đã bắt đầu triển khai các nỗ lực tái thiết cơ sở hạ tầng dầu mỏ và giao thông ngay sau các cuộc tấn công của Mỹ và Israel, theo xác nhận từ các quan chức ngành năng lượng và vận tải Tehran.

Ông Mohammad Sadeq Azimifar, Giám đốc điều hành của Công ty Lọc dầu và Phân phối Quốc gia Iran (NIORDC), trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin SNN, cho biết, công ty đã đưa đội kỹ thuật đến hầu hết các cơ sở bị hư hại chỉ một ngày sau các vụ không kích.

"Các nhà thầu đã được huy động và công tác khôi phục đang được tiến hành", ông nói, đồng thời cho biết một kế hoạch phục hồi nhiều giai đoạn đã được thiết lập nhằm sớm đưa các nhà máy lọc dầu trở lại hoạt động, bất chấp mức độ thiệt hại.

Một trong những mục tiêu bị tấn công là nhà máy lọc dầu nằm trên đảo Lavan thuộc Vịnh Ba Tư. Theo kế hoạch, một phần cơ sở này có thể hoạt động trở lại trong vòng 10 ngày, trong khi các hạng mục khác sẽ được khôi phục theo từng giai đoạn.

Ngoài ra, kho chứa dầu Rey - một cơ sở quan trọng khác của Iran cũng đang được sửa chữa và từng bước khôi phục hoạt động.

no.jpg
Một vụ nổ gần sân bay Mehrabad ở thủ đô Tehran của Iran, ngày 7/3.

Không chỉ lĩnh vực năng lượng, hệ thống giao thông đường sắt của Iran cũng đang được khôi phục nhanh chóng. Ông Alireza Soleimani, Giám đốc đường sắt tỉnh Đông Azerbaijan, cho biết, các tuyến Tabriz - Tehran và Tabriz - Mashhad đã được sửa chữa hoàn toàn và nối lại hoạt động từ ngày 13/4, sau 4-5 ngày gián đoạn.

Một chuyến tàu liên vận Tehran - Tabriz - Van cũng đã khởi hành trở lại, kết nối Iran với Thổ Nhĩ Kỳ. Tuyến Mianeh - Tabriz (ga Khavaran) cũng đã hoàn tất sửa chữa và đi vào vận hành, góp phần giảm tải áp lực giao thông trong khu vực.

Bên cạnh đó, cầu đường sắt Amin - Abad bị hư hại trong cuộc tấn công ngày 7/4 đang được khẩn trương sửa chữa và dự kiến sẽ hoạt động trở lại trong vài ngày tới.

Việc gián đoạn dịch vụ mạng lưới đường sắt của Iran xảy ra sau khi Tổng thống Donald Trump dọa nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng giao thông, bao gồm cầu và mạng lưới đường sắt. Các cuộc tấn công của Mỹ và Israel đã ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động đi lại và hậu cần trong nước trước khi công tác khắc phục được triển khai.

Press TV
#Iran #dầu mỏ #giao thông #tấn công #Mỹ #Israel #khôi phục #xung đột #Trung Đông

