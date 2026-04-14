Mỹ chuẩn bị cuộc đàm phán thứ hai với Iran?

Minh Hạnh

TPO - Các quan chức chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang thảo luận nội bộ về cuộc gặp trực tiếp thứ hai tiềm năng với các quan chức Iran, trước khi thỏa thuận ngừng bắn giữa Washington và Tehran hết hạn vào tuần tới.

Hãng CNN dẫn nguồn thạo tin cho biết, các quan chức Mỹ đang xem xét thời gian và địa điểm nếu cuộc đàm phán với Iran được nối lại và các bên trung gian đạt được tiến triển trong những ngày tới. Tuy nhiên, các cuộc thảo luận hiện mới ở mức sơ bộ.

“Chúng ta cần chuẩn bị sẵn sàng để nhanh chóng đưa ra một giải pháp nếu tình hình diễn biến theo chiều hướng đó”, nguồn tin cho biết.

Một nguồn tin khu vực nói với CNN, rằng có thể sẽ có một vòng đàm phán khác và Thổ Nhĩ Kỳ đang nỗ lực thu hẹp khoảng cách giữa hai bên.

Cuộc họp kéo dài nhiều giờ đồng hồ hôm 11/4 tại Islamabad là đỉnh điểm của nhiều tuần đàm phán với các quan chức cấp cao của Mỹ và các bên trung gian, bao gồm Pakistan, nhưng cũng có cả Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập và Oman, cùng nhiều nước khác.

Một số địa điểm cho cuộc đàm phán trước đó đã được cân nhắc, bao gồm Geneva (Thuỵ Sĩ), Vienna (Áo) và Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ), trước khi tất cả các bên nhất trí chọn Islamabad (Pakistan). Geneva và Islamabad đang tiếp tục được xem xét như những lựa chọn tiềm năng cho vòng đàm phán thứ hai.

Theo nguồn thạo tin, các quan chức chính quyền Mỹ vẫn hy vọng có thể đạt được một giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột. Tùy thuộc vào tiến độ đàm phán trong những ngày tới, Mỹ và Iran cũng có thể gia hạn thời hạn ngừng bắn để có thêm thời gian.

Quyền quyết định trong tay Iran

image-1775906732949.jpg
Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance đến Pakistan dự cuộc đàm phán với Iran hồi cuối tuần trước. (Ảnh: Reuters)

Trả lời phỏng vấn Fox News hôm 13/4, Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance cho biết, việc có nên tiếp tục đàm phán hay không sẽ phụ thuộc vào Iran.

“Đây là câu hỏi tốt nhất nên đặt ra cho phía Iran, vì quyền quyết định thực sự nằm trong tay họ”, ông Vance nói. “Chúng tôi cần họ cam kết dứt khoát không phát triển vũ khí hạt nhân. Và tôi nghĩ rằng nếu Iran sẵn sàng đáp ứng yêu cầu đó, thì đây có thể là một thỏa thuận rất tốt cho cả hai nước”, ông nói.

Theo Phó Tổng thống Vance, phía Mỹ đã nắm được một số thông tin về cách Iran đàm phán. “Đó là lý do vì sao chúng tôi rời Pakistan. Vì chúng tôi nhận ra rằng họ không thể đạt được thoả thuận. Họ phải quay trở lại Tehran và xin ý kiến từ lãnh tụ tối cao hoặc người nào đó khác về các điều khoản mà chúng ta đã đặt ra”.

Ông Vance nói thêm, rằng đã có tiến triển - nhưng chưa đủ - trong việc loại bỏ uranium làm giàu của Iran và đảm bảo Tehran không thể sở hữu vũ khí hạt nhân.

“Họ đã tiến theo hướng của chúng tôi, đó là lý do vì sao, chúng tôi có thể nói rằng đã có một số dấu hiệu tốt, nhưng họ chưa tiến đủ xa”, ông Vance nói. “Tôi nghĩ thực sự có thể đạt được một thỏa thuận lớn ở đây, nhưng tiến thêm bước nữa là tùy thuộc vào phía Iran”.

CNN
#Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance #đàm phán hoà bình #Mỹ #Iran #Pakistan #eo biển Hormuz #vũ khí hạt nhân

Xem thêm

Cùng chuyên mục