Tổng thống Mỹ Trump dọa đánh chìm tàu Iran nếu tiếp cận khu vực phong tỏa

TPO - Tổng thống Donald Trump đã đưa ra lời đe dọa cứng rắn mới đối với Iran, tuyên bố Mỹ sẽ đánh chìm bất kỳ tàu nào của Tehran nếu tiến gần khu vực phong tỏa do Washington thiết lập quanh các cảng của nước này.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định lực lượng hải quân Iran đã bị "xóa sổ hoàn toàn", nhưng thừa nhận Mỹ chưa tấn công một số tàu tấn công nhanh. Tuy nhiên, ông cảnh báo rằng những tàu này sẽ bị phá huỷ ngay lập tức nếu tiếp cận khu vực bị phong tỏa.

"Hải quân Iran đang nằm dưới đáy biển, hoàn toàn bị xóa sổ - 158 tàu. Những gì chúng tôi chưa tấn công là một số lượng nhỏ các tàu mà họ gọi là tàu tấn công nhanh, bởi vì chúng tôi không coi chúng là mối đe dọa lớn. Cảnh báo: Nếu bất kỳ tàu nào trong số này tiến đến gần khu vực phong tỏa, chúng sẽ bị phá huỷ ngay lập tức, bằng các biện pháp tương tự như chúng tôi đã triển khai để chống các tàu buôn ma túy trên biển", ông Trump viết.

Trước đó, Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ (CENTCOM) thông báo sẽ thực thi lệnh phong tỏa đối với mọi tàu thuyền ra vào các cảng của Iran tại khu vực Vịnh Oman và Biển Ả Rập, phía đông Eo biển Hormuz.

"Bất kỳ tàu thuyền nào đi vào hoặc rời khỏi khu vực bị phong tỏa mà không được phép đều có thể bị chặn bắt, chuyển hướng và tịch thu. Hoạt động hàng hải trung lập qua eo biển Hormuz tới các điểm đến không thuộc Iran sẽ không bị cản trở", CENTCOM nêu rõ.

Trong một thông báo mới đây, Cơ quan Điều hành Thương mại Hàng hải Vương quốc Anh (UKMTO), cho biết họ đã được thông báo kể từ 2 giờ chiều ngày 13/4 (giờ Anh), các hạn chế về tiếp cận hàng hải đang được thực thi, ảnh hưởng đến các cảng và khu vực ven biển của Iran.

Thời điểm đó trùng khớp với khung thời gian mà quân đội Mỹ đưa ra. Theo đó Washington sẽ thực thi lệnh phong tỏa đối với tất cả các phương tiện giao thông ra vào các cảng của Iran từ 10 giờ sáng (giờ Mỹ).

Theo UKMTO, các hạn chế này sẽ được thực thi tại các địa điểm dọc theo Vịnh Ba Tư, Vịnh Oman, Biển Ả Rập phía đông eo biển Hormuz, và sẽ bao gồm "toàn bộ bờ biển Iran, các cảng và cơ sở hạ tầng năng lượng".

Các hạn chế này cũng sẽ áp dụng cho các tàu thuộc bất kỳ quốc tịch nào khi cập "các cảng, bến dầu hoặc cơ sở ven biển của Iran". Các tàu trung lập hiện đang neo đậu tại các cảng của Iran được gia hạn một khoảng thời gian nhất định để rời đi.

"Việc đi lại qua eo biển Hormuz đến hoặc từ các điểm đến không thuộc Iran không bị cản trở bởi các biện pháp này; tuy nhiên, các tàu có thể gặp phải sự hiện diện của quân đội, yêu cầu liên lạc hoặc các thủ tục kiểm tra trong quá trình di chuyển", UKMTO nêu rõ.

Cơ quan này cho biết thêm rằng, các hướng dẫn chi tiết hơn đối với tàu thuyền đang tiếp tục được xây dựng.