Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Người lính

Google News

Tổng thống Mỹ Trump dọa đánh chìm tàu Iran nếu tiếp cận khu vực phong tỏa

Quỳnh Như

TPO - Tổng thống Donald Trump đã đưa ra lời đe dọa cứng rắn mới đối với Iran, tuyên bố Mỹ sẽ đánh chìm bất kỳ tàu nào của Tehran nếu tiến gần khu vực phong tỏa do Washington thiết lập quanh các cảng của nước này.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định lực lượng hải quân Iran đã bị "xóa sổ hoàn toàn", nhưng thừa nhận Mỹ chưa tấn công một số tàu tấn công nhanh. Tuy nhiên, ông cảnh báo rằng những tàu này sẽ bị phá huỷ ngay lập tức nếu tiếp cận khu vực bị phong tỏa.

"Hải quân Iran đang nằm dưới đáy biển, hoàn toàn bị xóa sổ - 158 tàu. Những gì chúng tôi chưa tấn công là một số lượng nhỏ các tàu mà họ gọi là tàu tấn công nhanh, bởi vì chúng tôi không coi chúng là mối đe dọa lớn. Cảnh báo: Nếu bất kỳ tàu nào trong số này tiến đến gần khu vực phong tỏa, chúng sẽ bị phá huỷ ngay lập tức, bằng các biện pháp tương tự như chúng tôi đã triển khai để chống các tàu buôn ma túy trên biển", ông Trump viết.

Trước đó, Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ (CENTCOM) thông báo sẽ thực thi lệnh phong tỏa đối với mọi tàu thuyền ra vào các cảng của Iran tại khu vực Vịnh Oman và Biển Ả Rập, phía đông Eo biển Hormuz.

"Bất kỳ tàu thuyền nào đi vào hoặc rời khỏi khu vực bị phong tỏa mà không được phép đều có thể bị chặn bắt, chuyển hướng và tịch thu. Hoạt động hàng hải trung lập qua eo biển Hormuz tới các điểm đến không thuộc Iran sẽ không bị cản trở", CENTCOM nêu rõ.

Trong một thông báo mới đây, Cơ quan Điều hành Thương mại Hàng hải Vương quốc Anh (UKMTO), cho biết họ đã được thông báo kể từ 2 giờ chiều ngày 13/4 (giờ Anh), các hạn chế về tiếp cận hàng hải đang được thực thi, ảnh hưởng đến các cảng và khu vực ven biển của Iran.

Thời điểm đó trùng khớp với khung thời gian mà quân đội Mỹ đưa ra. Theo đó Washington sẽ thực thi lệnh phong tỏa đối với tất cả các phương tiện giao thông ra vào các cảng của Iran từ 10 giờ sáng (giờ Mỹ).

Theo UKMTO, các hạn chế này sẽ được thực thi tại các địa điểm dọc theo Vịnh Ba Tư, Vịnh Oman, Biển Ả Rập phía đông eo biển Hormuz, và sẽ bao gồm "toàn bộ bờ biển Iran, các cảng và cơ sở hạ tầng năng lượng".

Các hạn chế này cũng sẽ áp dụng cho các tàu thuộc bất kỳ quốc tịch nào khi cập "các cảng, bến dầu hoặc cơ sở ven biển của Iran". Các tàu trung lập hiện đang neo đậu tại các cảng của Iran được gia hạn một khoảng thời gian nhất định để rời đi.

Cơ quan này cho biết thêm rằng, các hướng dẫn chi tiết hơn đối với tàu thuyền đang tiếp tục được xây dựng.

CNN
#Mỹ #Iran #tàu chiến #phong tỏa #Vịnh Oman #biển Ả Rập #hải quân #eo biển Hormuz #xung đột #Trung Đông

