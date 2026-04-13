Đặc công Hải quân đặc biệt tinh nhuệ trên chiến trường sông, biển

TPO - Sáu thập kỷ xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Lữ đoàn Đặc công Hải quân 126 đã viết nên những trang sử đặc biệt hào hùng. Trước yêu cầu nhiệm vụ mới, lãnh đạo Quân chủng Hải quân yêu cầu đơn vị phải huấn luyện, đạt đến trình độ “đặc biệt tinh nhuệ trên chiến trường sông, biển”; tô thắm thêm truyền thống vẻ vang “Anh dũng, mưu trí; khắc phục khó khăn; đoàn kết lập công; chiến thắng liên tục”.

Ngày 13/4/1966, thực hiện yêu cầu nhiệm vụ chiến đấu trong tình hình mới, Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, đã ký Quyết định thành lập Đoàn huấn luyện trinh sát Đặc công Hải quân 126 - tiền thân của Lữ đoàn Đặc công Hải quân 126 ngày nay.

﻿ ﻿ Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Đô đốc Trần Thanh Nghiêm - Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Hải quân, trao Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất tặng Lữ đoàn Đặc công Hải quân 126, ngày 13/4.

Trong kháng chiến chống Mỹ, Lữ đoàn 126 đã khẳng định vai trò là lực lượng đặc biệt tinh nhuệ. Đơn vị đã tuyển chọn, huấn luyện hơn 5.000 cán bộ, chiến sĩ cho các chiến trường trọng điểm từ Đà Nẵng, Quy Nhơn, Nha Trang, Bà Rịa - Vũng Tàu đến Đoàn 10 Rừng Sác.

Với hơn 300 trận chiến đấu, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn đã đánh chìm, đánh hỏng 372 tàu, thuyền các loại của địch; phá hủy hàng vạn tấn vũ khí, phương tiện chiến tranh; bắn cháy 28 xe tăng, 3 máy bay trực thăng; đánh sập 7 cầu giao thông, góp phần quan trọng ngăn chặn sự cơ động chi viện của đối phương.

Không chỉ lập nhiều chiến công hiển hách trên chiến trường Cửa Việt, Đông Hà, Lữ đoàn 126 còn trực tiếp tham gia giải phóng quần đảo Trường Sa, góp phần quan trọng vào thắng lợi chung của cuộc kháng chiến chống Mỹ. Những chiến công ấy đã khẳng định vị thế của một lực lượng đặc biệt, “xuất quỷ nhập thần”, đánh hiểm, đánh trúng, gây tổn thất nặng nề cho kẻ thù.

Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Lữ đoàn Đặc công 126 và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất.

Sau ngày đất nước thống nhất, phát huy truyền thống anh hùng, Lữ đoàn tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiều nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã tham gia chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc, đồng thời làm nghĩa vụ quốc tế, giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng; kiên cường đấu tranh bảo vệ vững chắc chủ quyền quần đảo Trường Sa.

Bước vào thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong điều kiện mới, trước yêu cầu hiện đại hóa Quân chủng Hải quân, Lữ đoàn Đặc công Hải quân 126 không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu.

Đơn vị luôn chú trọng nghiên cứu, phát triển lý luận nghệ thuật tác chiến đặc công Hải quân, đồng thời bảo đảm tốt vũ khí, trang bị và các mặt công tác nhằm phát huy tối đa khả năng chiến đấu.

Lực lượng người nhái của Lữ đoàn 126 huấn luyện làm chủ trang bị kỹ thuật mới.

Tiếp cận mục tiêu.

Một trong những điểm nhấn nổi bật là công tác huấn luyện. Lữ đoàn kiên trì phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”, xác định trọng tâm là bảo đảm “thuần thục, điêu luyện về kỹ thuật, giỏi về chiến thuật”.

Mục tiêu này được cụ thể hóa thành tiêu chí “5 giỏi, 2 keo sơn”, gồm: bơi lặn giỏi, võ giỏi, bắn giỏi, tác chiến giỏi, giỏi chịu đựng khó khăn gian khổ; nghĩa tình đồng đội và nghĩa tình quân - dân gắn bó keo sơn.

Cùng với đó, đơn vị đặc biệt quan tâm đầu tư cơ sở vật chất huấn luyện, cải tạo, nâng cấp thao trường, bãi tập, làm mới nhiều mô hình, học cụ. Phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo” mang tên Anh hùng liệt sĩ Nguyễn Phan Vinh được duy trì hiệu quả, hằng năm đều đạt giải cao, góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.

Đặc công Hải quân tham gia cứu hộ, cứu nạn thuyền viên tàu Vietship 01 tại cảng Cửa Việt (Quảng Trị), tháng 10/2020.

Công tác đảng, công tác chính trị cũng được triển khai đồng bộ, hiệu quả. Lữ đoàn xác định xây dựng đội ngũ đảng viên là then chốt, tập trung bồi dưỡng bản lĩnh chính trị, kiên định mục tiêu, lý tưởng của Đảng, không ngại hy sinh, gian khổ.

Ngày 13/4, tại Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống (13/4/1966 - 13/4/2026) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất lần thứ hai của Lữ đoàn Đặc công 126, Phó Đô đốc Trần Thanh Nghiêm - Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Hải quân, yêu cầu xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ đơn vị có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với Nhân dân; không để bị động, bất ngờ; kiên quyết, kiên trì bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Lữ đoàn 126 phối hợp với lực lượng Không quân thực hành diễn tập chống khủng bố.

Phó Đô đốc Trần Thanh Nghiêm cũng lưu ý Lữ đoàn 126 về đột phá nâng cao chất lượng huấn luyện làm chủ vũ khí trang bị mới, hiện đại, nâng cao khả năng tác chiến độc lập, dài ngày trên biển.

Kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện với làm chủ, khai thác, sử dụng tốt các phương tiện, trang bị kỹ thuật mới, hiện đại có trong biên chế. Lữ đoàn 126 phải huấn luyện, đạt đến trình độ “đặc biệt tinh nhuệ trên chiến trường sông, biển”.

Với những thành tích xuất sắc, Lữ đoàn Đặc công Hải quân 126 đã ba lần được tuyên dương danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; có 4 tập thể (Đội 1, Đội 2, Đội 3, Đội 4) được phong tặng danh hiệu cao quý này, riêng Đội 1 vinh dự ba lần đón nhận; có 13 cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Lữ đoàn cùng hàng nghìn lượt tập thể, cá nhân cũng đã được trao tặng Huân chương, Huy chương và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Huấn luyện đổ bộ đường không.

Huấn luyện hiệp đồng với Không quân Hải quân đổ bộ Trường Sa theo phương án.

Người nhái Lữ đoàn 126 huấn luyện xử lý tình huống trong lòng biển.

Huấn luyện tác chiến trong môi trường sông nước.