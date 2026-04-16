Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Người lính

Google News

Bộ đội Biên phòng mở ‘mặt trận số’ nơi biên cương

Nguyễn Minh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Chiều 16/4, tại Hà Nội, Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức công bố mô hình “Bộ đội Biên phòng - đồng hành chuyển đổi số nơi biên giới”. Mô hình chính thức được phát động trong toàn lực lượng từ thời điểm công bố.

Theo Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP), thực hiện mô hình này, các đơn vị cấp đồn và tương đương trở lên thành lập hệ thống các tổ “BĐBP - đồng hành chuyển đổi số nơi biên giới” từ 3-5 cán bộ, chiến sĩ trên cơ sở nguồn nhân lực của chương trình “Thầy giáo quân hàm xanh”, Tổ tư vấn kỹ năng số.

cong-bo-mo-hinh-so-16-4.jpg
Tham dự hội nghị công bố mô hình tại điểm cầu Bộ tư lệnh BĐBP và các điểm cầu trực tuyến có lãnh đạo, đại biểu các cơ quan, đơn vị trong và ngoài Quân đội.

Đây là lực lượng nòng cốt, có khả năng tiếp cận nhanh, khai thác và sử dụng hiệu quả công nghệ, giữ vai trò hạt nhân trong tổ chức triển khai các hoạt động chuyển đổi số cho nhân dân tại địa bàn quản lý.

Việc triển khai được thực hiện đồng thời với công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và lựa chọn nội dung trực quan, dễ hiểu, dễ nhớ phù hợp với phong tục, văn hóa của từng địa phương.

Cùng với đó, các đồn Biên phòng vận hành “Hòm thư điện tử tiếp nhận tin báo, tố giác tội phạm” thông qua quét mã QR dễ sử dụng, không yêu cầu người dân cung cấp thông tin khai báo danh tính, niêm yết công khai tại các vị trí thuận tiện, nơi nhân dân thường xuyên qua lại.

Các đồn Biên phòng đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn trực tiếp cho nhân dân về mục đích, ý nghĩa và cách thức sử dụng hòm thư điện tử; cử cán bộ, chiến sĩ xuống từng bản, từng hộ gia đình hướng dẫn thao tác quét mã QR, gửi tin báo trên điện thoại thông minh; lồng ghép tuyên truyền pháp luật, nâng cao trách nhiệm của nhân dân trong tham gia tố giác tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự địa bàn.

dsc7998.jpg
Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP, công bố và phát động mô hình “BĐBP - đồng hành chuyển đổi số nơi biên giới”. Ảnh: Nguyễn Minh

Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP, cho biết, trong nhiều năm qua, toàn lực lượng Biên phòng đã triển khai thực hiện rất hiệu quả hơn 20 mô hình, chương trình như “BĐBP tham gia xây dựng nông thôn mới”, “Cán bộ tăng cường xã”, “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng”, “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, “Mái ấm và bò giống cho người nghèo nơi biên giới, biển đảo”, “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”.

Mô hình “BĐBP - đồng hành chuyển đổi số nơi biên giới” ra đời từ trách nhiệm, tình cảm và tinh thần chủ động, sáng tạo của người lính Biên phòng trên khắp nẻo biên cương; là bước phát triển mới, tiếp nối từ những thành quả của công tác dân vận, từ hiệu quả của các mô hình, chương trình tiêu biểu và nhất là công tác chuyển đổi số mà BĐBP đã bền bỉ gây dựng suốt nhiều năm qua, góp phần phát triển môi trường số an toàn, nhân văn, rộng khắp nơi biên cương Tổ quốc.

Theo Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn, Đảng ủy, Bộ tư lệnh BĐBP xác định phương thức của mô hình là lấy nhân dân khu vực biên giới làm trung tâm; lấy công nghệ làm công cụ then chốt; lấy năng lực, trách nhiệm, tình cảm để làm chất xúc tác giữa quá trình chuyển đổi số lâu dài của cán bộ, chiến sĩ Biên phòng.

Video: Mô hình nhằm nâng cao hiệu quả quản lý xã hội, phát huy vai trò nhân dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Để mô hình được triển khai đồng bộ, hiệu quả, Chính ủy BĐBP yêu cầu cấp ủy, chỉ huy và các cơ quan có liên quan phải nhận thức đầy đủ rằng đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, với mục tiêu vì dân, phục vụ nhân dân và xây dựng "thế trận lòng dân".

“Chuyển đổi số ở biên giới không chỉ để người dân biết ứng dụng công nghệ mà sâu xa hơn là để mở rộng dân trí, nâng cao hiệu quả quản lý xã hội, quản lý kinh tế hộ gia đình, kết nối người dân với Đảng, chính quyền, gắn với trách nhiệm công dân nơi biên cương Tổ quốc”, Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn nói.

Lưu ý việc tổ chức triển khai phải thực sự thiết thực, hiệu quả, sát địa bàn, sát đối tượng, sát nhu cầu, Chính ủy BĐBP nhấn mạnh: “Đồng bào cần cái gì thì ta hướng dẫn cái đó. Nơi nào khó khăn về hạ tầng thì phải chọn cách làm phù hợp. Nơi nào mà nhân dân còn hạn chế về kỹ năng số thì phải biết kiên trì, chuẩn bị nội dung ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ và dễ làm theo, tuyệt đối tránh hình thức, áp đặt hay làm cho xong”.

