Bộ đội Biên phòng mở ‘mặt trận số’ nơi biên cương

TPO - Chiều 16/4, tại Hà Nội, Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức công bố mô hình “Bộ đội Biên phòng - đồng hành chuyển đổi số nơi biên giới”. Mô hình chính thức được phát động trong toàn lực lượng từ thời điểm công bố.

Theo Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP), thực hiện mô hình này, các đơn vị cấp đồn và tương đương trở lên thành lập hệ thống các tổ “BĐBP - đồng hành chuyển đổi số nơi biên giới” từ 3-5 cán bộ, chiến sĩ trên cơ sở nguồn nhân lực của chương trình “Thầy giáo quân hàm xanh”, Tổ tư vấn kỹ năng số.

Tham dự hội nghị công bố mô hình tại điểm cầu Bộ tư lệnh BĐBP và các điểm cầu trực tuyến có lãnh đạo, đại biểu các cơ quan, đơn vị trong và ngoài Quân đội.

Đây là lực lượng nòng cốt, có khả năng tiếp cận nhanh, khai thác và sử dụng hiệu quả công nghệ, giữ vai trò hạt nhân trong tổ chức triển khai các hoạt động chuyển đổi số cho nhân dân tại địa bàn quản lý.

Việc triển khai được thực hiện đồng thời với công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và lựa chọn nội dung trực quan, dễ hiểu, dễ nhớ phù hợp với phong tục, văn hóa của từng địa phương.

Cùng với đó, các đồn Biên phòng vận hành “Hòm thư điện tử tiếp nhận tin báo, tố giác tội phạm” thông qua quét mã QR dễ sử dụng, không yêu cầu người dân cung cấp thông tin khai báo danh tính, niêm yết công khai tại các vị trí thuận tiện, nơi nhân dân thường xuyên qua lại.

Các đồn Biên phòng đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn trực tiếp cho nhân dân về mục đích, ý nghĩa và cách thức sử dụng hòm thư điện tử; cử cán bộ, chiến sĩ xuống từng bản, từng hộ gia đình hướng dẫn thao tác quét mã QR, gửi tin báo trên điện thoại thông minh; lồng ghép tuyên truyền pháp luật, nâng cao trách nhiệm của nhân dân trong tham gia tố giác tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự địa bàn.

Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP, công bố và phát động mô hình “BĐBP - đồng hành chuyển đổi số nơi biên giới”. Ảnh: Nguyễn Minh

Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP, cho biết, trong nhiều năm qua, toàn lực lượng Biên phòng đã triển khai thực hiện rất hiệu quả hơn 20 mô hình, chương trình như “BĐBP tham gia xây dựng nông thôn mới”, “Cán bộ tăng cường xã”, “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng”, “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, “Mái ấm và bò giống cho người nghèo nơi biên giới, biển đảo”, “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”.

Mô hình “BĐBP - đồng hành chuyển đổi số nơi biên giới” ra đời từ trách nhiệm, tình cảm và tinh thần chủ động, sáng tạo của người lính Biên phòng trên khắp nẻo biên cương; là bước phát triển mới, tiếp nối từ những thành quả của công tác dân vận, từ hiệu quả của các mô hình, chương trình tiêu biểu và nhất là công tác chuyển đổi số mà BĐBP đã bền bỉ gây dựng suốt nhiều năm qua, góp phần phát triển môi trường số an toàn, nhân văn, rộng khắp nơi biên cương Tổ quốc.

Theo Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn, Đảng ủy, Bộ tư lệnh BĐBP xác định phương thức của mô hình là lấy nhân dân khu vực biên giới làm trung tâm; lấy công nghệ làm công cụ then chốt; lấy năng lực, trách nhiệm, tình cảm để làm chất xúc tác giữa quá trình chuyển đổi số lâu dài của cán bộ, chiến sĩ Biên phòng.

Video: Mô hình nhằm nâng cao hiệu quả quản lý xã hội, phát huy vai trò nhân dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Để mô hình được triển khai đồng bộ, hiệu quả, Chính ủy BĐBP yêu cầu cấp ủy, chỉ huy và các cơ quan có liên quan phải nhận thức đầy đủ rằng đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, với mục tiêu vì dân, phục vụ nhân dân và xây dựng "thế trận lòng dân".

“Chuyển đổi số ở biên giới không chỉ để người dân biết ứng dụng công nghệ mà sâu xa hơn là để mở rộng dân trí, nâng cao hiệu quả quản lý xã hội, quản lý kinh tế hộ gia đình, kết nối người dân với Đảng, chính quyền, gắn với trách nhiệm công dân nơi biên cương Tổ quốc”, Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn nói.

Lưu ý việc tổ chức triển khai phải thực sự thiết thực, hiệu quả, sát địa bàn, sát đối tượng, sát nhu cầu, Chính ủy BĐBP nhấn mạnh: “Đồng bào cần cái gì thì ta hướng dẫn cái đó. Nơi nào khó khăn về hạ tầng thì phải chọn cách làm phù hợp. Nơi nào mà nhân dân còn hạn chế về kỹ năng số thì phải biết kiên trì, chuẩn bị nội dung ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ và dễ làm theo, tuyệt đối tránh hình thức, áp đặt hay làm cho xong”.