Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Google News

Ông Medvedev cảnh báo cứng rắn với cơ sở sản xuất máy bay không người lái có liên kết với Ukraine

Minh Hạnh

TPO - Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cảnh báo, các cơ sở sản xuất có liên kết với Ukraine nằm rải rác khắp châu Âu sẽ được coi là các mục tiêu tiềm năng của quân đội Nga.

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev. (Ảnh: Sputnik)

Trong một tuyên bố đưa ra ngày 15/4, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cho biết: “Tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga phải được hiểu theo nghĩa đen: Danh sách các cơ sở sản xuất máy bay không người lái và các thiết bị khác ở châu Âu là danh sách các mục tiêu tiềm năng của lực lượng vũ trang Nga. Việc các cuộc tấn công có trở thành hiện thực hay không phụ thuộc vào những gì xảy ra tiếp theo. Hãy ngủ ngon, các đối tác châu Âu”.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga đã công bố danh sách các cơ sở sản xuất máy bay không người lái có liên kết với Ukraine nằm ở Anh, Đức, Đan Mạch, Hà Lan, Latvia, Litva, Cộng hòa Séc, Phần Lan và Ba Lan. Bộ này cũng xác định một số địa điểm sản xuất linh kiện máy bay không người lái được cung cấp cho Kiev, nằm ở Ý, Tây Ban Nha, Đức, Cộng hòa Séc và Israel.

Bộ Quốc phòng Nga gọi đây là bằng chứng cho thấy các nước ủng hộ Kiev ở phương Tây đang lên kế hoạch tăng mạnh sản xuất máy bay không người lái tầm xa để nhắm mục tiêu vào Nga.

Quân đội Nga cảnh báo, kế hoạch này chắc chắn sẽ kéo các quốc gia châu Âu đến gần hơn với xung đột trực tiếp với Mátxcơva, biến châu Âu trở thành “vùng hậu phương chiến lược” của Ukraine.

“Việc thực hiện các kịch bản tấn công nhằm vào Nga sử dụng các máy bay không người lái được cho là của Ukraine sản xuất tại châu Âu đang dẫn đến những hậu quả khó lường”, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, đề cập đến những tuyên bố lặp đi lặp lại của các quan chức Ukraine về việc mở rộng các cuộc tấn công tầm xa. "Thay vì tăng cường an ninh cho các quốc gia châu Âu, hành động của các nhà lãnh đạo châu Âu đang nhanh chóng kéo các nước này vào một cuộc chiến với Nga".

Ukraine thường xuyên phóng máy bay không người lái một chiều vào sâu lãnh thổ Nga, nhắm mục tiêu vào nhiều cơ sở hạ tầng dân sự, khu công nghiệp và nhà ở. Các cuộc tấn công dường như đã gia tăng trong những tuần gần đây, với việc Kiev phóng hàng trăm máy bay không người lái mỗi ngày.

Các quan chức Nga đã mô tả đây là các cuộc tấn công bừa bãi nhằm bù đắp cho những thất bại trên tiền tuyến mà quân đội Ukraine đang phải gánh chịu. Mátxcơva đã trả đũa bằng chiến dịch tấn công tầm xa nhằm vào các cơ sở hạ tầng lưỡng dụng và các cơ sở quân sự của Ukraine, đồng thời khẳng định rằng nước này không bao giờ nhắm mục tiêu vào các địa điểm dân sự.

Minh Hạnh
RT
#Nga #châu Âu #Ukraine #máy bay không người lái #xung đột Nga - Ukraine

