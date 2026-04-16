Thế giới

Việt Nam – Singapore nhất trí sẽ ký hiệp định mua bán điện phát thải thấp

Bình Giang
TPO - Trong cuộc điện đàm sáng nay (16/4), Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Singapore Lawrence Wong nhất trí khả năng ký kết hiệp định liên chính phủ về mua bán điện phát thải carbon thấp xuyên biên giới, tạo khuôn khổ pháp lý, bảo đảm triển khai thành công dự án xuất khẩu điện gió từ Việt Nam sang Singapore.

Thủ tướng Lê Minh Hưng tại cuộc điện đàm. Ảnh: TTXVN

Thủ tướng Lawrence Wong chúc mừng Thủ tướng Lê Minh Hưng được tín nhiệm bầu giữ chức Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031, bày tỏ mong muốn hợp tác chặt chẽ cùng đưa quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Singapore phát triển mạnh mẽ, thực chất, hiệu quả.

Thủ tướng Lê Minh Hưng chia sẻ, Việt Nam sắp ban hành chính sách mới nhằm thu hút nhiều hơn nữa đầu tư nước ngoài vào Việt Nam, trong đó có các nhà đầu tư Singapore. Thủ tướng đề nghị Singapore hỗ trợ Việt Nam xây dựng các trung tâm tài chính quốc tế; mở rộng và nâng cấp mạng lưới các Khu công nghiệp Việt Nam-Singapore (VSIP) thế hệ mới gắn với chuyển giao công nghệ cao.

Thủ tướng Lawrence Wong bày tỏ nhất trí cao đánh giá và đề xuất của Thủ tướng Lê Minh Hưng, khẳng định Singapore coi trọng quan hệ với Việt Nam và sẵn sàng triển khai các nội dung hợp tác đã thống nhất; nhấn mạnh mong muốn tăng cường trao đổi cấp cao, hợp tác kinh tế, quốc phòng - an ninh và các lĩnh vực khác, góp phần vào hòa bình, ổn định, phát triển khu vực.

Thủ tướng Lawrence Wong cho biết Singapore sẽ nâng tổng số VSIP tại Việt Nam lên 30 khu công nghiệp trong năm 2026, nhân kỷ niệm 30 năm dự án thành công này hiện diện ở Việt Nam; cam kết tiếp tục hỗ trợ Việt Nam đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt là cán bộ cấp chiến lược thông qua ký kết các thỏa thuận mới về đào tạo cán bộ và mở rộng chương trình hợp tác phát triển Singapore tới các địa phương của Việt Nam.

Thủ tướng Singapore bày tỏ tin tưởng quan hệ hai nước tiếp tục phát triển mạnh mẽ và mong muốn tạo đột phá trong các lĩnh vực mới như trao đổi tín chỉ carbon, hợp tác bảo đảm an ninh lương thực.

Hai Thủ tướng nhất trí tiếp tục củng cố tin cậy chính trị, đẩy mạnh trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao và các cấp; duy trì hiệu quả cơ chế hợp tác hiện có, trong đó có cơ chế trao đổi thường niên giữa hai Thủ tướng; sớm triển khai cơ chế đối thoại chiến lược giữa hai Đảng cầm quyền năm 2026; hợp tác đảm bảo an ninh năng lượng.

Hai bên cũng khẳng định dành ưu tiên, nguồn lực trong triển khai hiệu quả Chương trình hành động về Đối tác Chiến lược toàn diện giai đoạn 2025-2030.

Hai bên cũng nhất trí khả năng ký kết hiệp định liên chính phủ về việc mua bán điện phát thải carbon thấp xuyên biên giới, tạo khuôn khổ pháp lý, bảo đảm triển khai thành công dự án xuất khẩu điện gió từ Việt Nam sang Singapore.

Trong bối cảnh quốc tế phức tạp, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị hai nước tăng cường hợp tác ASEAN, phối hợp chặt chẽ trong năm 2027 khi Singapore là Chủ tịch ASEAN, Việt Nam đăng cai APEC; đẩy mạnh hợp tác quốc phòng-an ninh, chống tội phạm xuyên quốc gia, ủng hộ việc xây dựng, vận hành và quản trị Trung tâm Dữ liệu Quốc gia, Trung tâm Tính toán hiệu năng cao và Trí tuệ nhân tạo và thúc đẩy đàm phán COC hiệu lực, thực chất.

Nhân dịp này, Thủ tướng Lawrence Wong trân trọng mời Thủ tướng Lê Minh Hưng thăm chính thức Singapore.

