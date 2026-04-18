Chi tiết nhóm bệnh lý phổ biến trong cộng đồng tại TP.HCM

TPO - Sau một ngày đồng loạt triển khai hoạt động khám sức khỏe, khám sàng lọc miễn phí quy mô lớn tại 168 phường, xã với 30.000 lượt người tham gia, ngành y tế TPHCM đã nhận diện rõ các nhóm bệnh lý phổ biến đang tồn tại trong dân cư.

Ngày 18/4, thông tin từ Sở Y tế TPHCM cho biết, kết quả thống kê trong ngày ra quân chương trình khám sức khỏe, khám sàng lọc cho người dân TPHCM năm 2026 diễn ra trên toàn thành phố vào ngày 17/4 đã có tổng cộng 29.687 lượt người dân được khám. Chương trình có sự tham gia của 103 bệnh viện và trung tâm y tế.

Đây được xem là đợt tổ chức đồng bộ lớn nhất từ trước đến nay của thành phố trong lĩnh vực tầm soát sức khỏe tại cộng đồng. Điểm đáng chú ý là nhiều người dân lần đầu tiên được tiếp cận dịch vụ khám chuyên sâu ngay tại nơi cư trú, từ đó phát hiện sớm các vấn đề sức khỏe tiềm ẩn.

Nhóm bệnh lý mạn tính không lây đang chiếm tỷ lệ áp đảo trong cộng đồng tại TPHCM

Kết quả ghi nhận có tới 19.088 trường hợp phát hiện có vấn đề sức khỏe, chiếm 64,3% tổng số người được khám. Trong đó, 10.634 người được khuyến nghị tiếp tục theo dõi tại trạm y tế địa phương, trong khi 8.447 trường hợp cần chuyển khám chuyên khoa, điều trị hoặc theo dõi tại tuyến trên. Theo Sở Y tế, con số trên phản ánh rõ thực trạng gánh nặng bệnh tật trong cộng đồng, đồng thời cho thấy hiệu quả thiết thực của việc chủ động tầm soát.

Đáng chú ý, nhóm bệnh lý mạn tính không lây chiếm tỷ lệ áp đảo. Cụ thể, có 16.175 lượt khám liên quan đến các bệnh như tăng huyết áp, đái tháo đường, tim mạch… Qua sàng lọc, hơn 7.100 trường hợp được xác định cần quản lý theo dõi lâu dài và gần 5.000 người phải tiếp tục điều trị. Đây là nhóm bệnh có diễn tiến âm thầm nhưng dễ dẫn đến biến chứng nặng nếu không được phát hiện và kiểm soát kịp thời.

Bên cạnh đó, các điểm khám cũng triển khai đa dạng chuyên khoa như ung thư, phụ sản, tim mạch, mắt, răng hàm mặt, hô hấp, tai mũi họng, da liễu, viêm gan B, viêm gan C… Qua quá trình khám sàng lọc, nhiều trường hợp bất thường đã được phát hiện sớm, mở ra cơ hội can thiệp kịp thời, hạn chế nguy cơ tiến triển nặng.

Ghi nhận thực tế tại nhiều địa phương cho thấy lượng người dân đến khám rất đông, đặc biệt là người cao tuổi. Nhiều người có mặt từ sớm để được thăm khám, tư vấn. Không ít người bày tỏ sự phấn khởi khi được các bác sĩ từ bệnh viện tuyến trên trực tiếp khám ngay tại trạm y tế gần nhà, giúp tiết kiệm thời gian, chi phí và giảm áp lực di chuyển.

Thực tế này cho thấy mô hình khám sức khỏe, tầm soát bệnh tại cộng đồng đang phát huy hiệu quả. Việc phát hiện sớm bệnh lý không chỉ giúp người dân chủ động điều trị, giảm nguy cơ biến chứng mà còn góp phần quan trọng trong việc phân luồng bệnh nhân, giảm tải cho các bệnh viện tuyến trên vốn đang quá tải.

Sở Y tế cho biết, chiến dịch khám sức khỏe miễn phí toàn dân đang cung cấp dữ liệu thực tiễn quan trọng giúp ngành y tế xác định được bức tranh bệnh tật trong cộng đồng. Từ đó, các chính sách can thiệp, phân bổ nguồn lực và tổ chức hệ thống chăm sóc sức khỏe sẽ được xây dựng sát với nhu cầu thực tế hơn, thay vì chỉ dựa trên số liệu thụ động từ bệnh viện.

Đây được xem là bước đi chiến lược trong lộ trình xây dựng hệ thống y tế chủ động tại TP.HCM. Khi y tế cơ sở được tăng cường, người dân được quản lý sức khỏe ngay từ ban đầu, mô hình chăm sóc theo vòng đời sẽ dần hình thành. Điều này không chỉ nâng cao chất lượng sống mà còn góp phần giảm chi phí y tế về lâu dài cho cả người dân và hệ thống.