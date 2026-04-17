Can thiệp 'giờ vàng' - yếu tố sống còn với người bệnh nhồi máu cơ tim

“Giờ vàng” trong điều trị nhồi máu cơ tim là 1–2 giờ đầu sau khi xuất hiện triệu chứng; can thiệp càng sớm, cơ hội cứu sống và bảo tồn cơ tim càng cao, nếu chậm trễ có thể gây tổn thương không hồi phục, thậm chí tử vong.

“Chạy đua” với thời gian để cứu cơ tim

Thời gian gần đây, BVĐK Hồng Ngọc liên tiếp tiếp nhận các ca nhồi máu cơ tim cấp, chủ yếu ở người cao tuổi với biểu hiện âm thầm, không điển hình nên dễ bị nhầm với bệnh lý khác, khiến người bệnh chủ quan và nhập viện muộn, làm tăng nguy cơ biến chứng nguy hiểm.

Điển hình là trường hợp cụ bà H.T.N (84 tuổi, có tiền sử hen phế quản) mơi đây đã đến khám chuyên khoa hô hấp BVĐK Hồng Ngọc với biểu hiện đau tức ngực trái từng cơn, kéo dài khoảng 10 phút kèm khó thở.Khi thăm khám nhận thấy dấu hiệu đau ngực không đơn thuần do bệnh lý hô hấp, bác sĩ đã nhanh chóng chuyển hướng khám tim mạch.

Kết quả điện tim và siêu âm tim cho thấy tình trạng thiếu máu cơ tim, chức năng bơm máu suy giảm, men tim tăng nhanh - dấu hiệu của nhồi máu cơ tim cấp kèm suy tim đang tiến triển. Ngay lập tức, kích hoạt quy trình cấp cứu tim mạch, người bệnh được chuyển thẳng lên phòng can thiệp. Chỉ trong vòng chưa đầy 30 phút sau chẩn đoán, ê-kíp đã hoàn tất quá trình nong bóng phủ thuốc tái thông động mạch liên thất trước, giúp khôi phục dòng máu nuôi tim và đưa người bệnh qua cơn nguy kịch.

Các xét nghiệm chẩn đoán được thực hiện nhanh chóng trước can thiệp

Một trường hợp tương tự khác là bà N.T.P (63 tuổi) nhập viện với biểu hiện đau tức vùng lưng trên giữa hai bả vai, sau đó lan ra trước ngực kèm khó thở là những triệu chứng không điển hình của nhồi máu cơ tim. Dù kết quả điện tim và siêu âm tim cho kế quả gần như bình thường, nhưng xét nghiệm men tim tăng cao, cảnh báo nguy cơ tắc mạch vành.

Ngay lập tức, quy trình can thiệp khẩn cấp được kích hoạt ngay sau đó. Kết quả chụp mạch vành phát hiện huyết khối gây tắc gần hoàn toàn một nhánh động mạch liên thất trước. Sau khi sử dụng thuốc chống huyết khối, ê-kíp nhanh chóng tiến hành nong bóng phủ thuốc, tái thông mạch vành kịp thời.

Quá trình can thiệp đảm bảo khẩn trương và an toàn

Nhờ được can thiệp ngay trong “giờ vàng” bằng kỹ thuật nong bóng phủ thuốc với thao tác thực hiện nhanh chóng, chính xác giúp mở lại lòng mạch trong thời gian ngắn, hạn chế vùng cơ tim bị hoại tử, cả hai người bệnh đều hồi phục sức khỏe tốt, hết đau ngực, khó thở và xuất viện chỉ sau 2 ngày.

“Giờ vàng” - cuộc chạy đua quyết định tiên lượng người bệnh

Theo ThS.BS Nguyễn Đình Công - Phó khoa Tim mạch, Tim mạch can thiệp BVĐK Hồng Ngọc - Phúc Trường Minh, nhồi máu cơ tim không chỉ là một trong những loại cấp cứu tim mạch khó khăn nhất mà còn là “cuộc chạy đua với thời gian”, trong đó từng phút trôi qua đều có ý nghĩa rất quan trọng.

“Mỗi phút chậm trễ trong điều trị, hàng triệu tế bào cơ tim sẽ bị thiếu oxy và hoại tử, làm tăng nguy cơ suy tim và tử vong. Việc tái thông mạch vành trong 1-2 giờ đầu kể từ khi xuất hiện triệu chứng có ý nghĩa quyết định trong việc cải thiện tiên lượng và chất lượng sống cho người bệnh”, bác sĩ Công nhấn mạnh.

Thực tế, không ít trường hợp nhập viện muộn do chủ quan với các triệu chứng thoáng qua hoặc không điển hình, khiến thời điểm can thiệp tối ưu bị bỏ lỡ. Đây cũng là nguyên nhân làm tăng nguy cơ biến chứng nặng và tử vong ở người bệnh nhồi máu cơ tim.

Ê-kíp cấp cứu tim mạch vận hành liên tục để đảm bảo xử lý nhanh chóng các trường hợp khẩn cấp

Bác sĩ Công khuyến cáo, người bệnh cần đến cơ sở y tế ngay khi xuất hiện các dấu hiệu nghi ngờ nhồi máu cơ tim như: đau thắt ngực kiểu đè nặng sau xương ức kéo dài trên 5 phút; đau lan lên cằm, vai hoặc tay; kèm theo khó thở, tim đập nhanh, vã mồ hôi lạnh, buồn nôn, chóng mặt hoặc ngất.

Đặc biệt, nhóm đối tượng có yếu tố nguy cơ như tăng huyết áp, đái tháo đường, rối loạn mỡ máu hoặc tiền sử bệnh mạch vành cần thăm khám và tầm soát tim mạch định kỳ để phát hiện sớm các bất thường, phòng ngừa biến chứng nguy hiểm.