Ngoài phong tỏa, Mỹ săn đuổi các tàu liên quan Iran trên toàn cầu, 'bảo đảm Tehran không bao giờ có vũ khí hạt nhân'

TPO - Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ ngày 16/4 tuyên bố, Mỹ đang triển khai một chiến dịch toàn cầu nhằm truy đuổi các tàu có liên quan việc hỗ trợ Iran. Trong khi đó, lãnh đạo Lầu Năm Góc khẳng định: “Bộ Chiến tranh sẽ đảm bảo Iran không bao giờ có vũ khí hạt nhân”.

Quân đội Mỹ không chỉ giới hạn nỗ lực ngăn chặn các tàu Iran ở Trung Đông. Tướng Không quân Dan Caine, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, cho biết, đây là một chiến dịch mang tính toàn cầu.

“Xin nói rõ, lệnh phong tỏa này áp dụng với tất cả các tàu, bất kể quốc tịch, đi đến hoặc rời khỏi các cảng Iran”, ông nói. “Hành động của Mỹ là phong tỏa các cảng và đường bờ biển của Iran, không phải phong tỏa eo biển Hormuz. Việc thực thi sẽ diễn ra trong vùng biển lãnh hải của Iran và cả vùng biển quốc tế”.

“Ngoài lệnh phong tỏa này, lực lượng liên quân, thông qua các chiến dịch và hoạt động tại các khu vực trách nhiệm khác, như khu vực Thái Bình Dương dưới quyền chỉ huy của Đô đốc Samuel Paparo, sẽ chủ động truy đuổi bất kỳ tàu treo cờ Iran nào hoặc bất kỳ tàu nào tìm cách cung cấp hỗ trợ vật chất cho Iran”, tướng Caine nói thêm. “Điều này bao gồm cả các tàu thuộc Hạm đội Bóng tối vận chuyển dầu Iran. Như nhiều người đã biết, Hạm đội Bóng tối là những tàu hoạt động phi pháp hoặc bất hợp pháp nhằm tránh các quy định quốc tế, lệnh trừng phạt hoặc yêu cầu bảo hiểm”.

Các kỹ thuật viên xử lý vật liệu nổ lên trực thăng MH-60R Sea Hawk, thuộc Phi đội Trực thăng Tác chiến Biển 14, từ boong tàu khu trục tên lửa dẫn đường﻿ lớp Arleigh Burke USS Frank E. Petersen Jr. ngày 1/1/2026. Tàu Frank E. Petersen Jr. đang tiến hành các hoạt động thường lệ trong khu vực hoạt động của Hạm đội 7 Mỹ. Các đơn vị thuộc Hạm đội 7 thường xuyên tuần tra khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương nhằm răn đe hành vi gây hấn, củng cố liên minh và quan hệ đối tác, cũng như thúc đẩy hòa bình thông qua sức mạnh. Ảnh: US Navy.

Tướng Caine thông báo, đến nay chưa có tàu Iran nào bị lên kiểm tra trong khu vực thuộc Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) kiểm soát, nhưng ông không nói rõ liệu có tàu nào bị ngăn chặn bên ngoài khu vực này hay không. Cần lưu ý rằng, trong giai đoạn đầu của chiến dịch Cuồng nộ, một tàu ngầm Hải quân Mỹ đã đánh chìm một tàu hộ vệ Iran ở Ấn Độ Dương.

Cách thức Hải quân Mỹ phong tỏa eo biển Hormuz

Tướng Caine là một trong ba lãnh đạo quân sự cấp cao đã thông tin cho báo chí sáng 16/4 về chiến dịch Cuồng nộ (hiện tạm dừng) và lệnh phong tỏa đang diễn ra. Dưới đây là một số điểm chính từ cuộc họp báo, với sự tham gia của Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth và Tư lệnh CENTCOM - Đô đốc Brad Cooper.

Tướng Caine giải thích cách Hải quân Mỹ thực thi phong tỏa:

“Bản đồ này được trích từ hệ thống tác chiến chung của chúng tôi, cho phép các chỉ huy và lãnh đạo chủ chốt theo dõi tình hình gần như theo thời gian thực; chúng tôi chỉ lấy ảnh chụp màn hình để minh họa các hoạt động”, ông nói. “Điều không thể hiện ở đây là mức độ đông đúc đáng kinh ngạc của khu vực này và những nỗ lực phi thường của các thủy thủ để có thể hoạt động trong một không gian biển cực kỳ tấp nập. Cũng không thể hiện là lực lượng khổng lồ gồm máy bay tiêm kích, máy bay trinh sát, trực thăng và các lực lượng triển khai trên tàu, bao gồm cả máy bay tiếp dầu trên không, đang hoạt động phía trên khu vực phong tỏa. Bạn sẽ thấy lực lượng Mỹ được ký hiệu màu xanh, còn tàu Iran màu đỏ”.

Tướng Caine giới thiệu cách Hải quân liên lạc với tàu tiến vào khu vực phong tỏa:

“Tại mỗi điểm, Hải quân Mỹ sẽ phát đi cảnh báo. Một thủy thủ trẻ, thường ở buồng lái của một tàu khu trục, một sĩ quan cấp thấp, sẽ cầm micro và truyền đi thông điệp. Tôi trích nguyên văn: ‘Không được cố gắng phá vỡ lệnh phong tỏa. Các tàu sẽ bị kiểm tra để ngăn chặn và tịch thu nếu di chuyển đến hoặc từ các cảng Iran; hãy quay đầu hoặc chuẩn bị bị kiểm tra. Nếu không tuân thủ lệnh phong tỏa này, chúng tôi sẽ sử dụng vũ lực’. Và khi thông điệp này được phát đi…, các thuyền trưởng có thể trực tiếp nghe thấy, cảm nhận và chịu áp lực xung quanh họ. Đây là một cỗ máy vận hành tinh vi, đã được diễn tập nhiều lần và đến nay đã thực hiện 13 lần kể từ khi lệnh phong tỏa bắt đầu”.

Tướng Caine nhận định về năng lực của tàu chiến Hải quân Mỹ:

“Khi nói về tàu khu trục Mỹ, điều quan trọng là các bạn và người dân Mỹ phải hiểu được năng lực của chúng. Các tàu khu trục lớp Arleigh Burke là xương sống của lực lượng tàu mặt nước Hải quân Mỹ. Dài hơn 150 mét, lượng giãn nước 9.000 tấn, chúng là ‘xe thể thao’ của Hải quân Mỹ. Từ đáy tàu đến cột buồm cao gần tương đương tòa nhà 10 tầng, với bốn động cơ tua-bin khí giúp đạt tốc độ hơn 30 hải lý/giờ. Các tàu này được trang bị dày đặc vũ khí: tên lửa phòng không, tên lửa hành trình tấn công mặt đất, tên lửa chống hạm, rocket chống ngầm, ngư lôi, pháo hải quân 127 mm, nhiều hệ thống tác chiến điện tử, cùng trực thăng triển khai trên tàu giúp mở rộng tầm hoạt động và năng lực của mỗi tàu. Nhưng vượt lên tất cả, vũ khí quan trọng nhất trên những con tàu này chính là các thủy thủ Mỹ”.

Tướng Caine nói về việc thực thi phong tỏa trong vùng biển đông đúc:

“Trong buồng lái, các thủy thủ luôn duy trì trực chiến liên tục, điều khiển tàu một cách chiến thuật và an toàn trong không gian biển luôn đông đúc và thực sự là rất đông. Điều đó giống như lái một chiếc xe thể thao qua bãi đỗ xe siêu thị vào cuối tuần phát lương, với hàng nghìn đứa trẻ trong bãi xe, trong khi bạn phải luồn lách để tiếp cận con tàu đang cố phá vỡ phong tỏa”.

Đô đốc Cooper đánh giá về phối hợp với đồng minh trong chiến dịch Cuồng nộ:

“Tôi đánh giá rằng, các quan hệ đối tác quân sự của chúng ta đang mạnh hơn bao giờ hết khi chúng ta duy trì thế phòng thủ rất tích cực trên toàn khu vực trong thời gian ngừng bắn này, và thế trận đó trải dài khắp bán đảo Ảrập, từ miền Bắc Iraq xuống tận phía bắc Vịnh Ba Tư. Trong việc xây dựng ‘mái vòm phòng không lớn nhất thế giới’ trên toàn Trung Đông, chúng tôi đã triển khai các đơn vị phòng không Mỹ được huấn luyện đặc biệt, sát cánh cùng binh sĩ các quốc gia đối tác - đúng nghĩa là đứng cạnh nhau. Để thấy rõ đóng góp của họ, Quốc vương và Thái tử Bahrain đều biết tên từng binh sĩ của chúng tôi”.

“Tàu chở dầu Iran xuyên thủng lệnh phong tỏa của Mỹ ở eo biển Hormuz; Hải quân Mỹ có thất bại trong việc ngăn chặn dầu mỏ Iran?”, OneIndia News đặt câu hỏi ngày 16/4. Video: OneIndia News.

“Bộ Chiến tranh sẽ đảm bảo Iran không bao giờ có vũ khí hạt nhân”

Bộ trưởng Hegseth nói về khả năng nối lại chiến sự:

“Chúng tôi có thể chuyển trạng thái rất nhanh, và thậm chí mạnh mẽ hơn bao giờ hết theo chỉ đạo của Tổng thống Donald Trump. Bộ Chiến tranh sẽ đảm bảo Iran không bao giờ có vũ khí hạt nhân - không bao giờ. Chúng tôi muốn làm điều đó theo cách hòa bình, thông qua một thỏa thuận do Phó Tổng thống và đội ngũ đàm phán dẫn dắt, hoặc có thể làm theo cách cứng rắn. Chúng tôi kêu gọi chính quyền mới này lựa chọn một cách khôn ngoan”.

Bộ trưởng Hegseth nhận xét về năng lực chỉ huy - kiểm soát của Iran:

“Năng lực chỉ huy và kiểm soát của họ đã bị suy giảm nghiêm trọng. Khả năng liên lạc, quan sát và nhận thức tình huống của họ hiện ở mức tệ nhất từ trước đến nay. Nhưng động lực duy trì lệnh ngừng bắn của họ rất cao, bởi họ hiểu rằng vi phạm lệnh này đồng nghĩa với việc lực lượng của Đô đốc Cooper sẽ quay trở lại và điều đó trước đây đã diễn ra rất bất lợi cho họ”.

Bộ trưởng Hegseth nói về lực lượng Houthi:

“Đến thời điểm này, lực lượng Houthi vẫn đứng ngoài cuộc, điều mà chúng tôi cho là một quyết định đúng đắn. Và tôi nghĩ đó là hệ quả từ việc hơn một năm trước, trong chiến dịch Rough Rider, chúng tôi đã tiến hành một chiến dịch mạnh mẽ, liên tục, thể hiện năng lực của Mỹ, khiến họ phải dè chừng trước khi muốn hành động tại khu vực eo biển đó - điều mà theo tôi sẽ là một lựa chọn tồi”.

Đáng chú ý, USNI đưa tin, tàu sân bay USS George H.W. Bush, đang trên đường tới Trung Đông, đã không đi qua eo biển Gibraltar, mà thay vào đó “đang hoạt động ngoài khơi Namibia… Lộ trình vòng qua châu Phi giúp tàu sân bay và các tàu hộ tống tránh phải đi qua Biển Đỏ và eo Bab el-Mandeb - những khu vực từng là điểm nóng hoạt động của lực lượng Houthi với các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) và tên lửa nhằm vào tàu Mỹ và tàu thương mại trong các năm 2024-2025”.

Bộ trưởng Hegseth nhận định về cáo buộc Trung Quốc hỗ trợ vũ trang cho Iran:

“Tổng thống Trump có mối quan hệ rất mạnh mẽ và trực tiếp với Chủ tịch Tập Cận Bình, và họ đã trao đổi về vấn đề này. Trung Quốc đã đảm bảo với chúng tôi rằng điều đó sẽ không xảy ra”.

Bộ trưởng Hegseth nói về tình trạng của Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei:

“Ông ấy được cho là vẫn còn sống, bị thương và biến dạng. Tình trạng của ông vẫn không thay đổi”.