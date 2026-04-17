Xung đột Iran kéo dài, Mỹ trì hoãn giao vũ khí cho châu Âu

TPO - Các quan chức Mỹ thông báo với một số đối tác châu Âu, rằng những lô hàng vũ khí đã được ký hợp đồng trước đó có thể bị trì hoãn, trong bối cảnh cuộc chiến ở Iran đang làm cạn kiệt kho dự trữ vũ khí Mỹ.

Các nguồn tin giấu tên của Reuters cho biết, một số quốc gia châu Âu sẽ bị ảnh hưởng bởi việc trì hoãn này, bao gồm cả khu vực Baltic và Scandinavia. Một số quốc gia có chung biên giới với Nga. Do đó, việc trì hoãn vận chuyển vũ khí có thể được coi là thông tin quốc phòng nhạy cảm.

Các vũ khí bị chậm bàn giao bao gồm nhiều loại đạn dược khác nhau, trong đó có loại đạn dược có thể được sử dụng cho cả mục đích tấn công và phòng thủ.

Sự chậm trễ này nhấn mạnh mức độ tiêu hao của chiến dịch quân sự mà Mỹ đang tiến hành ở Iran, làm căng thẳng nguồn cung cấp một số vũ khí và đạn dược quan trọng của Mỹ.

Một số vũ khí đã được các nước châu Âu mua theo chương trình Bán vũ khí cho nước ngoài (FMS). Các quan chức châu Âu phàn nàn rằng sự chậm trễ đang đặt họ vào một tình thế khó khăn.

Theo chương trình FMS, các nước sẽ mua vũ khí do Mỹ sản xuất với sự hỗ trợ hậu cần và sự đồng ý của chính phủ Mỹ.

Washington đã thúc đẩy các đối tác Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ở châu Âu mua thêm vật tư quân sự do Mỹ sản xuất dưới thời Tổng thống Donald Trump, bao gồm cả thông qua chương trình FMS, như một phần trong nỗ lực chuyển giao trách nhiệm phòng thủ thông thường của châu Âu từ Mỹ sang các đối tác châu Âu.

Tuy nhiên, với việc giao vũ khí bị trì hoãn, các nước châu Âu đang ngày càng trở nên thất vọng. Một số nước thậm chí còn xem xét các hệ thống vũ khí được sản xuất trong nước.

Các quan chức Mỹ cho rằng, những vũ khí này cần thiết cho cuộc chiến ở Trung Đông, và họ chỉ trích các quốc gia châu Âu vì đã không giúp Mỹ mở eo biển Hormuz.

Ngay cả trước chiến tranh Iran, Mỹ đã tiêu hao kho vũ khí trị giá hàng tỷ đô la của mình để hỗ trợ Ukraine trong cuộc xung đột với Nga và hỗ trợ Israel trong các hoạt động quân sự ở Dải Gaza vào cuối năm 2023.