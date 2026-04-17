Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ

TPO - Việt Nam - Thổ Nhĩ Kỳ nhất trí tiếp tục củng cố tin cậy chính trị, sớm tổ chức họp Ủy ban hỗn hợp và tận dụng các điều kiện thuận lợi về đường bay thẳng, visa điện tử cho công dân hai nước, tạo điều kiện thúc đẩy kết nối doanh nghiệp, hợp tác thương mại, đầu tư, du lịch và giao lưu nhân dân.

Trong khuôn khổ chuyến công tác tham dự Đại hội đồng lần thứ 152 Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU-152) và tiến hành một số hoạt động song phương tại Thổ Nhĩ Kỳ, chiều ngày 16/4 (giờ địa phương), Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã hội kiến với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan.

Tại cuộc hội kiến, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cảm ơn sự đón tiếp trọng thị mà Tổng thống, các lãnh đạo cấp cao và nhân dân Thổ Nhĩ Kỳ dành cho đoàn. Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội chuyển lời thăm hỏi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Tổng thống và các nhà lãnh đạo cấp cao Thổ Nhĩ Kỳ. Chúc mừng thành tựu phát triển của Thổ Nhĩ Kỳ, Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao vai trò, vị thế của Thổ Nhĩ Kỳ trên trường quốc tế, đặc biệt thông qua việc đăng cai tổ chức nhiều sự kiện quan trọng trong năm 2026, trong đó có Đại hội đồng IPU-152.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan. (Ảnh: TTXVN)

Bày tỏ vui mừng được đón tiếp Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, Tổng thống Erdogan trân trọng gửi lời chúc mừng và thăm hỏi đến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Tổng thống khẳng định Thổ Nhĩ Kỳ coi trọng quan hệ với Việt Nam và mong muốn thúc đẩy đưa quan hệ song phương lên tầm cao mới.

Nhất trí với Tổng thống Erdogan, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho rằng, sau gần 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, quan hệ Việt Nam - Thổ Nhĩ Kỳ đã phát triển ở tầm mức mới, chiến lược hơn, cần nâng tầm quan hệ tương xứng với tiềm năng, triển vọng của hai nước.

Để thúc đẩy quan hệ song phương phát triển mạnh mẽ, thực chất hơn nữa trong giai đoạn mới, hai bên nhất trí tiếp tục củng cố tin cậy chính trị, sớm tổ chức họp Ủy ban hỗn hợp và tận dụng các điều kiện thuận lợi về đường bay thẳng, visa điện tử cho công dân hai nước, tạo điều kiện thúc đẩy kết nối doanh nghiệp, hợp tác thương mại, đầu tư, du lịch và giao lưu nhân dân. Khẳng định dư địa hợp tác giữa hai nước còn rất lớn, Tổng thống Erdogan và Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh đưa kinh tế, thương mại, đầu tư là trụ cột hợp tác quan trọng, tạo các điều kiện thuận lợi đạt được mục tiêu nâng kim ngạch thương mại hai nước lên 4 tỷ USD, tiếp tục khuyến khích doanh nghiệp Thổ Nhĩ Kỳ đầu tư vào Việt Nam, hiện ở mức gần 2 tỷ USD, để góp phần vào phát triển kinh tế Việt Nam.

Trong bầu không khí hữu nghị và cởi mở, hai nhà Lãnh đạo nhất trí tiếp tục duy trì trao đổi cấp cao, phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có, qua đó góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Thổ Nhĩ Kỳ trong thời gian tới. Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chuyển lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mời Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ thăm Việt Nam trong thời gian sớm nhất. Tổng thống Erdogan vui vẻ nhận lời, thời gian cụ thể sẽ thu xếp qua đường ngoại giao.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Chủ tịch Hạ viện Kazakhstan Yerlan Koshanov. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã hội kiến Chủ tịch Hạ viện Kazakhstan Yerlan Koshanov, Chủ tịch Quốc hội Bờ Biển Ngà Patrick Achi, Chủ tịch Quốc hội Grudia S. Papuashvili nhân dịp Đại hội đồng IPU-152.

Tại cuộc hội kiến Chủ tịch Hạ viện Kazakhstan Yerlan Koshanov, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị hai Quốc hội tăng cường trao đổi đoàn cấp cao của Quốc hội, các nhóm nghị sĩ trẻ, nghị sĩ nữ, các ủy ban và chia sẻ kinh nghiệm thực hiện chức năng giám sát, lập pháp trên những vấn đề quan trọng của đất nước; tăng cường tiếp xúc, tham vấn và phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn nghị viện quốc tế và khu vực; tiếp tục ủng hộ lẫn nhau trên các vấn đề cùng quan tâm. Quốc hội hai nước có thể đóng vai trò tích cực trong việc hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hai bên mở rộng hợp tác. Bên cạnh đó, Việt Nam mong muốn mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, văn hóa và du lịch, qua đó tăng cường giao lưu nhân dân và hiểu biết lẫn nhau.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Bờ Biển Nga Patrick Achi. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Tại cuộc hội kiến Chủ tịch Quốc hội Bờ Biển Ngà Patrick Achi, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị với các nước bạn bè Châu Phi, trong đó Bờ Biển Ngà là một trong những đối tác quan trọng; là “cửa ngõ” để Việt Nam tiếp cận, thúc đẩy quan hệ với các nước khu vực Tây Phi. Để thúc đẩy mạnh mẽ hợp tác thương mại và đầu tư nhằm đưa quan hệ hai nước đi vào chiều sâu, thực chất trên cơ sở bình đẳng, cân bằng, cùng có lợi, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh hai bên cần chú trọng khai thác thế mạnh của các mặt hàng thương mại truyền thống như gạo, điều và tiếp tục đa dạng hóa các mặt hàng xuất khẩu khác. Về hợp tác nghị viện, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị tăng cường trao đổi đoàn cấp cao, tăng cường hợp tác giữa Quốc hội hai nước, nhất là trao đổi chia sẻ kinh nghiệm lập pháp, hợp tác giữa các Ủy ban của Quốc hội hai nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp Chủ tịch Quốc hội Gruzia Shalva Papuashvili. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Tại cuộc hội kiến Chủ tịch Quốc hội Grudia Shalva Papuashvili, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ vui mừng khi quan hệ hai nước thời gian qua đạt nhiều phát triển tích cực, thương mại hai chiều năm 2025 đạt hơn 192 triệu USD, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh hai bên còn nhiều dư địa để khai thác cũng như thúc đẩy hợp tác trong những lĩnh vực đang phát huy hiệu quả, hoặc mỗi bên có tiềm năng, thế mạnh như giáo dục và đào tạo, văn hóa, du lịch, thể dục - thể thao, logistics, vận tải, nhất là vận tải đường sắt.

​

​