Truy soát xe khách, kịp thời giải cứu nữ sinh bị dụ dỗ đi làm “việc nhẹ lương cao”

TPO - Một nữ sinh trú ở xã Yên Xuân (Nghệ An) bị đối tượng lạ trên mạng xã hội dụ dỗ đi làm “việc nhẹ lương cao” đã được công an kịp thời phát hiện, ngăn chặn và đưa về nhà an toàn.

Ngày 17/4, Công an xã Yên Xuân (Nghệ An) cho biết, vừa giải cứu thành công một nữ sinh bị lôi kéo đi làm với lời hứa hẹn mức lương hấp dẫn.

Nhờ phát hiện kịp thời, công an xã Yên Xuân đã nhanh chóng xác minh, giải cứu cháu bé về nhà an toàn.

Cụ thể, trước đó vào ngày 15/4, anh N.N.C. (trú thôn Long Sơn 9, xã Yên Xuân) đến trình báo về việc con gái là cháu N.A.T. (SN 2011) bất ngờ rời khỏi nhà, không rõ tung tích. Qua tìm hiểu, gia đình phát hiện trước đó cháu T. bị một đối tượng lạ trên mạng xã hội liên hệ, nhắn tin, gọi điện dụ dỗ ra Bắc Ninh làm việc với thu nhập cao.

Nhận định đây là dấu hiệu của hành vi lừa đảo, tiềm ẩn nguy cơ bóc lột lao động trẻ em, Công an xã Yên Xuân đã khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp với các lực lượng liên quan để rà soát, xác minh.

Sau thời gian ngắn truy tìm, lực lượng chức năng xác định cháu T. đang trên xe khách tuyến Con Cuông - Hà Nội. Ngay sau đó, công an đã kịp thời can thiệp, đưa cháu về đoàn tụ với gia đình an toàn.

Gia đình cháu T. đã gửi thư cảm ơn lực lượng Công an xã Yên Xuân vì sự hỗ trợ nhanh chóng, kịp thời.

Qua vụ việc, Công an xã Yên Xuân khuyến cáo các bậc phụ huynh cần tăng cường quan tâm, quản lý con em, đặc biệt là các mối quan hệ trên mạng xã hội; đồng thời cảnh giác trước những lời mời chào “việc nhẹ lương cao” để tránh rơi vào bẫy lừa đảo, gây hậu quả đáng tiếc.