Pháp luật

Không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm

Hoàng An
TPO - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy yêu cầu Tòa án nhân dân hai cấp thành phố Hà Nội nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác xét xử; đẩy nhanh tiến độ giải quyết án tồn đọng, án phức tạp; bảo đảm xét xử đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm.

Ngày 16/4, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2026 và lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

Theo báo cáo tại hội nghị, từ ngày 01/10/2025 đến hết ngày 31/03/2026, Tòa án nhân dân hai cấp thành phố Hà Nội thụ lý 31.148 vụ việc (thụ lý mới 26.475 vụ việc); giải quyết 20.587 vụ việc (đạt tỷ lệ 66,09%); còn tồn 10.561 vụ việc.

screen-shot-2026-04-16-at-174105.png
Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao Nguyễn Văn Quảng trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội.

Trong đó, Tòa án nhân dân các khu vực thụ lý 28.288 vụ việc, giải quyết 18.849 vụ việc (đạt tỷ lệ 66,63%); Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội thụ lý 2.860 vụ việc, giải quyết 1.738 vụ việc (đạt tỷ lệ 60,77%).

Riêng Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã giải quyết kịp thời 100% các vụ án do Ban chỉ đạo Trung ương, Ban Chỉ đạo Thành ủy về phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo dõi chỉ đạo.

Có thể điểm qua một số vụ án, như: Vụ “Đưa hối lộ, Môi giới hối lộ, Nhận hối lộ” liên quan đến bị cáo Phạm Việt Cường (cựu Phó Chánh án Tòa án nhân dân Cấp cao tại Đà Nẵng) cùng 27 đồng phạm; vụ “Đưa hối lộ, Nhận hối lộ” xảy ra tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk cũ và các đơn vị có liên quan; vụ “Đưa hối lộ, Nhận hối lộ” xảy ra tại Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế, do bị cáo Nguyễn Thanh Phong, Trần Việt Nga (đều là cựu Cục trưởng) chủ mưu, cầm đầu chỉ đạo hơn 50 bị cáo khác phạm tội...

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Trọng Đông, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội đề nghị Tòa án nhân dân hai cấp thành phố cần tiếp tục quán triệt sâu sắc các chủ trương của Đảng về cải cách tư pháp, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp và tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, Thẩm phán.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng yêu cầu Tòa án nhân dân hai cấp thành phố Hà Nội nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác xét xử; đẩy nhanh tiến độ giải quyết án tồn đọng, án phức tạp; bảo đảm xét xử đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm.

Hoàng An
