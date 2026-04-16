Giăng bẫy lừa 18 người ra nước ngoài làm việc cho các tổ chức tội phạm

Tân Lộc
TPO - Lê Ngọc Quý sử dụng nhiều tài khoản facebook, zalo đăng thông tin tuyển người sang Thái Lan và Myanmar làm “việc nhẹ, lương cao”, đã đưa 18 người xuất cảnh, rồi giao cho các công ty cưỡng bức lao động, trong đó một cô gái bị bóc lột tình dục.

Ngày 16/4, TAND tỉnh Cà Mau tuyên phạt bị cáo Lê Ngọc Quý (26 tuổi, ngụ tỉnh Cà Mau) 14 năm tù về hai tội "Mua bán người và Cưỡng đoạt tài sản".

Theo cáo trạng, từ tháng 11/2022 - 10/2023, Lê Ngọc Quý sử dụng nhiều tài khoản facebook, zalo đăng thông tin tuyển người sang Thái Lan và Myanmar làm việc. Công việc chính là chăm sóc khách hàng online, lắp ráp linh kiện điện tử, lương khoảng 12 triệu đồng/tháng, chi phí đi lại do công ty chi trả.

Tin lời quảng cáo, nhiều người được Quý hướng dẫn làm hộ chiếu, xuất cảnh. Khi đến Thái Lan hoặc Myanmar, họ bị giữ toàn bộ giấy tờ tùy thân và bị đưa vào làm việc tại các công ty do người Trung Quốc quản lý.

Công việc thực tế không đúng như Quý nói, các nạn nhân bị cưỡng bức lập tài khoản mạng xã hội giả để kết bạn, dụ dỗ người Việt Nam tham gia các ứng dụng đầu tư, mua hàng tích điểm nhằm chiếm đoạt tiền.

Mỗi người tối thiểu phải lừa được 70 triệu đồng mỗi tháng mới được hưởng 20% số tiền chiếm đoạt. Nếu không đạt, các lao động bị phạt bật nhảy 100 lần mỗi ngày, bị đánh, buộc làm việc đến 2-3h sáng và đe dọa bán sang nơi khác. Ai không đồng ý làm việc phải bồi thường từ 80 - 175 triệu đồng gọi là “chi phí” đi lại, ăn ở.

Bằng thủ đoạn trên, Lê Ngọc Quý đã tuyển mộ, hướng dẫn, hứa tạo điều kiện giới thiệu việc làm, nhằm lừa gạt 17 bị hại xuất cảnh sang Thái Lan và Myanmar để cưỡng bức lao động, chuyển giao cho người khác cưỡng bức và ép buộc bán dâm 1 bị hại.

#lừa đảo #lao động cưỡng bức #Thái Lan #Myanmar #bắt giữ #việc nhẹ lương cao #bán dâm #Cà Mau

