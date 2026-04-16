Phim trăm tỷ, phim không nổi một tỷ

TPO - Chỉ trong hơn ba tháng, điện ảnh Việt ghi nhận 7 bộ phim vượt mốc 100 tỷ đồng - con số chưa từng xuất hiện trong cùng giai đoạn trước đây.

7 phim vượt mốc 100 tỷ đồng

Quý I/2026 khép lại với kỷ lục mới của điện ảnh Việt khi tổng doanh thu chạm mốc khoảng 1.109 tỷ đồng, vượt thành tích cùng kỳ năm trước và trở thành quý I ăn khách nhất lịch sử. Con số này cho thấy sức mua của khán giả đã phục hồi mạnh mẽ, đồng thời mở ra một chu kỳ tăng trưởng mới cho thị trường nội địa.

Đáng chú ý là đà tăng không còn phụ thuộc hoàn toàn vào một vài “hiện tượng phòng vé” như trước, mà cộng hưởng bởi nhiều tác phẩm có doanh thu cao, tạo nên một mặt bằng ổn định hơn. Từ đó, bức tranh phòng vé Việt dần hiện lên với nhiều lớp doanh thu rõ rệt, phản ánh sự trưởng thành cả về phía nhà sản xuất lẫn thị hiếu người xem.

Hẹn em ngày nhật thực là phim Việt tiếp theo gia nhập "câu lạc bộ trăm tỷ đồng".

Chỉ trong hơn ba tháng, điện ảnh Việt ghi nhận 7 bộ phim vượt mốc 100 tỷ đồng - con số chưa từng xuất hiện trong cùng giai đoạn trước đây. Danh sách này trải rộng ở nhiều thể loại, từ tâm lý, gia đình đến kinh dị, hài, cho thấy sự đa dạng rõ rệt trong “khẩu phần” phim Việt.

Dẫn đầu là Thỏ ơi với 449 tỷ đồng, bỏ xa phần còn lại. Theo sau là loạt phim đạt doanh thu trăm tỷ như Thiên đường máu (126 tỷ đồng), Quỷ nhập tràng 2 (133 tỷ đồng), Tài (113 tỷ đồng), Nhà ba tôi một phòng (110 tỷ đồng), Báu vật trời cho (103 tỷ đồng) và Hẹn em ngày nhật thực (106 tỷ đồng, đang giữ vị trí số một phòng vé).

Theo nhà phê bình Nguyễn Phong Việt, việc có tới 7 phim trăm tỷ trong thời gian ngắn phản ánh sự thay đổi mang tính cấu trúc của thị trường. “Chất lượng phim đã được nâng lên rõ rệt, chứ không chỉ chạy theo số lượng. Đồng thời, danh sách này cho thấy sự đa dạng thể loại - điều rất quan trọng để giữ chân khán giả”, chuyên gia nói.

Thực tế, trong nhiều năm, phòng vé Việt thường rơi vào tình trạng “được mùa Tết, mất mùa quanh năm”. Tuy nhiên, quý I năm nay phản ánh sức hút phòng vé vẫn duy trì sau mùa cao điểm, thay vì giảm nhiệt nhanh chóng. Đây là dấu hiệu cho thấy thói quen tiêu dùng điện ảnh đang thay đổi.

“Phim tốt, phim tốt và phim tốt - đó là yếu tố cốt lõi giúp thị trường giữ được đà nóng sau Tết”, ông Nguyễn Phong Việt nhấn mạnh. Bên cạnh đó, chuyên gia cũng chỉ ra vai trò ngày càng lớn của khán giả trẻ - nhóm xem điện ảnh như một nhu cầu giải trí thường xuyên, chứ không chỉ là hoạt động theo mùa.

Một điểm đáng chú ý khác là vòng đời của phim tại rạp đang có xu hướng kéo dài hơn. Những tác phẩm như Thỏ ơi, Tài hay Quỷ nhập tràng 2 vẫn tiếp tục khai thác suất chiếu, cho thấy hệ thống rạp đã linh hoạt hơn trong việc phân bổ lịch chiếu theo nhu cầu thực tế. Điều này góp phần tối ưu hóa doanh thu và giảm áp lực “được ăn cả, ngã về không” cho các nhà sản xuất.

Tuy vậy, không phải mọi bộ phim đều hưởng lợi từ đà tăng trưởng chung. Vẫn có những tác phẩm được đánh giá tốt nhưng doanh thu không như kỳ vọng, thậm chí lỗ. Theo chuyên gia Nguyễn Phong Việt, đây là quy luật tất yếu: “Sự thành công của một bộ phim không chỉ nằm ở chất lượng mà còn phụ thuộc vào thời điểm phát hành, chiến lược truyền thông và nhiều yếu tố khác. Chính vì vậy, luôn có những biến số mà chúng ta không thể nào lường trước được, bất chấp bộ phim tốt đến đâu. Khi thất bại xảy ra, dĩ nhiên nó sẽ là bài học quý giá cho những người trong ngành nhìn vào để tránh lặp lại”.

Vừa ra mắt, bộ phim Song hỷ lâm nguy và Bẫy tiền không đạt doanh thu như kỳ vọng.

Vùng trũng phía sau 'cơn sốt' trăm tỷ

Bên cạnh những cú nổ doanh thu, bức tranh phòng vé Việt những tháng đầu năm 2026 xuất hiện không ít khoảng lặng. Nhiều bộ phim ra mắt rồi âm thầm rời rạp với kết quả khiêm tốn, thậm chí lỗ nặng.

Theo dữ liệu từ Box Office Vietnam, bộ phim thất bại đầu tiên trong năm 2026 là Huyền tình Dạ Trạch. Đây là một trong 5 dự án bước vào cuộc đua mùa phim Tết năm nay nhưng nhanh chóng hụt hơi và bị bỏ xa so với các tác phẩm còn lại. Huyền tình Dạ Trạch rời rạp với doanh thu khoảng 473 triệu đồng.

Tương tự, Chiến Nam: Ve sầu thoát xác dừng ở mức 324 triệu đồng, thấp hơn đáng kể so với mức đầu tư từng được công bố khoảng 30 tỷ đồng. Phim không tạo được hiệu ứng đáng kể từ khi ra mắt đến khi rời rạp, với nhiều ý kiến cho rằng nhịp phim thiếu cao trào, cách thể hiện chưa đủ sức giữ chân người xem.

Chiến Nam: Ve sầu thoát xác trở thành phim có doanh thu thảm hại nhất đầu năm 2026.

Bố già trở lại chỉ đạt khoảng 1,8 tỷ đồng sau thời gian công chiếu trong khi Bus: Chuyến xe một chiều thu về khoảng 1,7 tỷ đồng và nhanh chóng rời rạp sau hơn hai tuần ra mắt.

Điểm chung của các bộ phim thất bại về doanh thu là chất lượng chưa tạo được sức hút rõ rệt. Chỉ sau vài ngày công chiếu, nhiều phim đã ghi nhận tình trạng giảm suất chiếu nhanh, thậm chí rời bảng xếp hạng.

Từ góc độ nội dung, một số tác phẩm vẫn đi theo mô-típ quen thuộc, thiếu yếu tố mới mẻ hoặc chưa đủ “điểm chạm” cảm xúc với khán giả. Khi câu chuyện chưa đủ khác biệt, khả năng giữ chân người xem trong bối cảnh thị trường cạnh tranh cao trở nên hạn chế.

Bên cạnh đó, yếu tố con người và chiến lược phát hành cũng ảnh hưởng không nhỏ. Dàn diễn viên thiếu những gương mặt có sức hút phòng vé, trong khi dấu ấn cá nhân của đạo diễn chưa rõ rệt, khiến phim khó tạo lợi thế cạnh tranh ban đầu. Đồng thời, hoạt động quảng bá chưa hiệu quả, thiếu điểm nhấn trên mạng xã hội cũng khiến nhiều dự án không tạo được sự chú ý trước và sau khi ra rạp.

Kết quả này phản ánh thực tế thị trường đang ngày càng chọn lọc khắt khe hơn. Khán giả sẵn sàng chi tiền cho những tác phẩm đủ hấp dẫn và có bản sắc. Ngược lại, những bộ phim chưa định vị rõ đối tượng người xem, thiếu chiến lược nội dung và cách kể chuyện riêng sẽ dễ rơi vào vòng xoáy doanh thu thấp và nhanh chóng bị lãng quên.

Mùa phim 30/4 nóng lên từng ngày

Bước sang quý II, áp lực cạnh tranh trên thị trường được dự báo sẽ gia tăng mạnh khi hàng loạt phim mới chuẩn bị ra rạp. Ngay trong tháng 4, nhiều cái tên như Bẫy tiền, Song hỷ lâm nguy cùng các phim vẫn đang chiếu như Hẹn em ngày nhật thực, Tài, Quỷ nhập tràng 2 sẽ tạo nên cuộc đua trực diện về suất chiếu.

Đặc biệt, mùa phim 30/4 năm nay được xem là “chảo lửa” mới của phòng vé Việt. Không ít nhà sản xuất đã chọn chiến lược phát hành sớm như Phí phông hoặc các phim Trùm sò, Heo năm móng, Anh hùng, Đại tiệc trăng máu 8... cũng đã chọn lịch 24/4 ra mắt nhằm chiếm lợi thế truyền thông và suất chiếu. Điều này khiến cuộc cạnh tranh không chỉ diễn ra trong vài ngày cao điểm mà kéo dài suốt nhiều tuần.

Theo nhận định của nhà phê bình Nguyễn Phong Việt, yếu tố quyết định thắng - thua không thay đổi, chất lượng phim là yếu tố cốt lõi, đi kèm với chiến dịch marketing phù hợp. Trong bối cảnh khán giả có nhiều lựa chọn, một bộ phim muốn thành công phải tạo được lý do đủ mạnh để kéo họ ra rạp.

Loạt dự án nội địa xếp hàng ra rạp dịp 30/4.

Điểm khác biệt của mùa phim năm nay là sự thiếu vắng những đạo diễn từng tạo kỷ lục doanh thu như Lý Hải, Victor Vũ. Đây vừa là thách thức, vừa là cơ hội. Khi không còn “người dẫn dắt” quen thuộc, sân chơi trở nên rộng mở hơn cho các đạo diễn trẻ, đồng thời khiến kết quả phòng vé khó đoán hơn.

Từ góc độ thị trường, sự gia tăng số lượng phim đồng nghĩa với việc doanh thu sẽ được phân bổ lại. Nếu như trước đây, một bộ phim có thể chiếm phần lớn thị phần, thì nay khả năng đó giảm đi đáng kể do phải chia sẻ suất chiếu. Đây là lý do nhiều chuyên gia dự báo mùa phim 30/4 có thể xuất hiện thêm nhiều phim trăm tỷ, nhưng khó có tác phẩm nào bứt phá lên mốc 300 tỷ đồng.

Về câu hỏi tính bền vững của thị trường, còn quá sớm để nói đến “bong bóng doanh thu”. Những gì đang diễn ra cho thấy thị trường phát triển theo hướng chắc chắn hơn, với nhiều phim chất lượng được khán giả đón nhận.

Ông cũng dự báo năm 2026 không có “hiện tượng phòng vé” mang tính bùng nổ nhưng lại có khả năng lập kỷ lục về số lượng phim vượt mốc 100 tỷ trong cả năm. Điều này phản ánh sự chuyển dịch từ mô hình tăng trưởng dựa vào một vài “cú nổ” sang phát triển theo chiều rộng.

Dù vậy, ẩn số lớn nhất của phòng vé Việt vẫn nằm ở khả năng duy trì chất lượng. Khi số lượng phim tăng nhanh, áp lực cạnh tranh sẽ buộc các nhà làm phim phải đầu tư nhiều hơn vào kịch bản, sản xuất và chiến lược phát hành. Nếu không, thị trường hoàn toàn có thể rơi vào vòng xoáy “nhiều nhưng không mạnh”.

“Khả năng tái lập kỳ tích bùng nổ như Mưa đỏ là không thể. Tuy vậy, năm 2026 hoàn toàn có thể trở thành năm lập kỷ lục về số lượng phim vượt mốc 100 tỷ của điện ảnh Việt. Còn ở cuộc đua doanh thu cao nhất năm, vị trí dẫn đầu nhiều khả năng vẫn khó rơi khỏi tay Thỏ ơi”, chuyên gia nhận định.