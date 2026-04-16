Sự dừng lại của ca sĩ Dương Trần Nghĩa

TPO - Sau hơn một thập kỷ theo đuổi con đường âm nhạc độc lập, ca sĩ Dương Trần Nghĩa bất ngờ chọn dừng lại. Lựa chọn này không phải rời xa âm nhạc, mà là khởi đầu mới trong vai trò thành viên của Picker Band. Trên sân khấu ra mắt, nam ca sĩ không giấu được xúc động, bật khóc.

Dương Trần Nghĩa cùng các cộng sự ra mắt Picker Band và EP đầu tay mang tên Lạc mất bản đồ vào ngày 15/4 tại Hà Nội. Quyết định này đánh dấu bước chuyển đáng chú ý trong sự nghiệp của giọng ca vốn được biết đến với màu sắc tự sự và giàu cảm xúc.

Trong Picker Band, Dương Trần Nghĩa đảm nhận vai trò vocal/visual của nhóm. Không còn là nghệ sĩ solo đứng riêng lẻ trên sân khấu, anh trở thành một mảnh ghép trong tập thể 6 thành viên - nơi những người đàn ông kể câu chuyện đời mình bằng âm nhạc.

Dương Trần Nghĩa chia sẻ cảm xúc trong lần đầu xuất hiện cùng Picker Band.

Sau nhiều năm tự mình đi qua những thăng trầm của nghề, giọng ca ấn tượng của The Voice 2012 lựa chọn bước vào môi trường đòi hỏi tính tập thể cao, nơi mỗi cá nhân phải hòa vào một tiếng nói chung.

Picker Band được định hình theo mô hình authentic band - nơi các thành viên đều là nhạc công thực thụ, trình diễn trực tiếp bằng nhạc cụ thay vì dựa vào yếu tố trình diễn hay hiệu ứng sân khấu. Trong bối cảnh thị trường âm nhạc ngày càng thiên về hình thức, lựa chọn này được xem là một hướng đi ngược dòng nhưng giàu bản lĩnh.

Hùng Cường - người sáng lập nhóm - cho biết anh không lựa chọn thành viên dựa trên kỹ năng mà còn đặt nặng yếu tố trải nghiệm sống và cá tính âm nhạc. Chính điều này tạo nên một Picker Band mang màu sắc riêng.

Còn với Dương Trần Nghĩa, việc đứng trong một ban nhạc mang đến cơ hội chia sẻ trải nghiệm sống và cảm xúc của những người đàn ông trưởng thành - điều mà một nghệ sĩ solo khó có thể truyền tải trọn vẹn.

Picker Band gồm 6 thành viên, do drummer Hùng Cường dẫn dắt, bên cạnh đó là những gương mặt dày dạn kinh nghiệm như Hoàng Anh Minh (keyboard), Hòa Ất và Hữu Hoàng (guitar), An Thiện (bass), cùng giọng ca chính Dương Trần Nghĩa.

Sự ra mắt của Picker Band gắn liền với EP đầu tay Lạc mất bản đồ gồm 3 ca khúc được xây dựng như hành trình cảm xúc liền mạch, từ khoảnh khắc nhận ra bản thân lạc lối, đến quá trình đối diện với tổn thương và cuối cùng là sự chấp nhận để bước tiếp, EP mang màu sắc của những người đàn ông đã đi qua đủ buồn vui trong đời.

Ca khúc chủ đề cùng tên thể hiện rõ tinh thần nhóm theo đuổi: gai góc nhưng không bi lụy, mạnh mẽ mà giàu tự sự. Lạc mất bản đồ với giọng hát của Dương Trần Nghĩa hòa cùng bản phối nội lực, tái hiện hành trình đi qua bóng tối quá khứ để tìm lại tự do nội tâm. Với ban nhạc, đây không chỉ là ca khúc, mà là tuyên ngôn về sự hồi sinh bản lĩnh.