Quyết định gây tò mò của Đinh Tiến Đạt

TPO - Từng là rapper nổi danh, nhưng Đinh Tiến Đạt quyết định rẽ hướng sang thể loại R&B với ca khúc mới "Mùi (t)Hương" nhẹ nhàng và vui tươi.

Sau dấu ấn từ EP Tôi 30, rapper - nghệ sĩ Đinh Tiến Đạt (Mr.D) tiếp tục duy trì nhịp độ sáng tác và phát hành âm nhạc đều đặn với ca khúc mới mang tên Mùi (t)Hương - bản R&B nhẹ nhàng, vui tươi, đậm chất cảm xúc về tình yêu.

Không lựa chọn cách kể chuyện kịch tính, Mùi (t)Hương đi vào khoảnh khắc rất riêng: Một buổi sáng sau những rung động gần gũi, khi người ta vẫn còn lưu luyến một mùi hương, một ánh nhìn, nhịp thở… và chỉ muốn kéo dài thêm chút nữa khoảng thời gian được ở cạnh người mình thương. Hình ảnh “mùi hương” trong bài hát trở thành ẩn dụ đặc biệt - thứ vô hình nhưng lại là thứ ở lại lâu nhất trong ký ức.

Đinh Tiến Đạt ra mắt MV mới theo phong cách R&B.

Tên ca khúc được tác giả vận dụng lối chơi chữ tinh tế: Mùi Hương gợi lên những dấu ấn rất bản năng của tình yêu - những ký ức được lưu giữ qua khứu giác, gần gũi và khó phai. Trong khi đó, việc thêm chữ "(t)" biến "Hương" thành "Thương" giúp mở rộng ý nghĩa từ cảm nhận vật lý sang trạng thái cảm xúc sâu sắc hơn: Tình thương, sự gắn bó và kết nối bền chặt.

Mùi (t)Hương được xây dựng trên nền nhạc R&B hiện đại, nhịp điệu uyển chuyển, tạo nên không gian âm nhạc thư giãn, "chill" nhưng vẫn giàu cảm xúc. Phần lời ca mang tính tự sự, gần gũi với đời sống, tái hiện khoảnh khắc quen thuộc vào mỗi sáng thức giấc bên người thương và cảm giác lưu luyến, say nồng khi chưa muốn rời đi.

MV Mùi (t)Hương được thực hiện bởi đạo diễn Tùng Phan, có thế mạnh về hình ảnh điện ảnh, ánh sáng mềm và bố cục tinh tế, MV mang đến một không gian vừa gần gũi vừa giàu cảm xúc.

Bên cạnh phần hình ảnh MV trọn vẹn từ ánh sáng đến bố cục, mở ra một không gian vừa gần gũi vừa giàu cảm xúc, phần vũ đạo được dàn dựng cho MV cũng để lại nhiều ấn tượng với khán giả. Đinh Tiến Đạt mang đến những chuyển động hip hop mạnh mẽ, dứt khoát đến những vũ điệu mềm mại, giàu cảm xúc, anh cho thấy khả năng làm chủ cơ thể và biến hóa linh hoạt theo từng không gian âm nhạc.

Nếu trước đây Đinh Tiến Đạt thường gắn với hình ảnh hip hop mạnh mẽ, giàu năng lượng, thì trong MùiI (t)Hương, anh lựa chọn cách thể hiện tiết chế hơn - uyển chuyển và cảm xúc hơn - như sự chuyển mình phù hợp với không gian R&B lãng mạn của ca khúc.