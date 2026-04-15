Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giải trí

Google News

Nhóm nhạc nữ nhảy gợi dục

Trạch Dương
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Vũ đạo của nhóm Kiss of Life trong ca khúc "Who Is She" nhận nhiều ý kiến trái chiều, thậm chí bị chỉ trích gợi dục, không phù hợp khán giả trẻ.

Theo Koreaboo, nhóm nhạc nữ Kiss of Life vừa trở lại với ca khúc Who Is She. Ngoài lượng khán giả ủng hộ âm nhạc bắt tai, nhóm đối mặt làn sóng tranh cãi xoay quanh phần vũ đạo và hình ảnh biểu diễn.

Nhiều video dance challenge lan truyền trên mạng xã hội vấp phải phản ứng trái chiều. Khán giả cho rằng các động tác trong bài có xu hướng gợi dục, trang phục không phù hợp với tệp người xem trẻ.

Không ít ý kiến nhận định phần dàn dựng thiếu tiết chế, thậm chí gây phản cảm và khó phổ biến rộng rãi như thử thách nhảy thông thường.

image-1776161350646.jpg
Kiss of Life tiếp tục gây tranh cãi vì vũ đạo gợi dục.

Thành viên Julie và Belle lên tiếng trong một buổi phát sóng trực tiếp. Đại diện nhóm cho biết họ luôn mong muốn thử thách bản thân, hướng đến hình ảnh mạnh mẽ và tự tin. Nhóm khẳng định sẵn sàng tiếp nhận các góp ý mang tính xây dựng, đồng thời tôn trọng sự khác biệt trong quan điểm của khán giả. Dù vậy, các thành viên cho rằng những bình luận mang tính công kích có thể gây ảnh hưởng tiêu cực về mặt tinh thần.

Ra mắt năm 2023 với đội hình gồm Julie, Natty, Belle và Haneul, Kiss of Life nhanh chóng định hình phong cách trưởng thành, nhấn mạnh yếu tố trình diễn. Sau ca khúc debut Shhh, nhóm dần được chú ý qua các sản phẩm như Bad News, StickyIgloo.

image-1776161392704.jpg
Nhóm nhạc từng gây tranh cãi vì vũ đạo kéo áo, nét mặt gợi cảm.

Tuy nhiên, định hướng này cũng nhiều lần gây tranh cãi. Trong quá trình quảng bá Sticky, nhóm từng bị chỉ trích vì vũ đạo và góc máy nhấn mạnh yếu tố gợi cảm. Đến mini album 224, ca khúc Lips Hips Kiss tiếp tục gây phản ứng khi xuất hiện các động tác bị cho là nhạy cảm, như chi tiết kéo dây áo kết hợp biểu cảm sân khấu.

Ngoài vấn đề vũ đạo, nhóm cũng từng vướng lùm xùm liên quan đến hình ảnh và phát ngôn trong một buổi livestream cá nhân, buộc công ty quản lý S2 Entertainment phải gỡ bỏ nội dung và đưa ra lời xin lỗi.

Việc liên tục trở thành tâm điểm tranh luận khiến hoạt động của nhóm bị đánh giá thiếu ổn định, dù các sản phẩm âm nhạc vẫn duy trì được sự quan tâm nhất định.

