Cơn thịnh nộ của fan Việt

TPO - Đoạn rap ngẫu hứng của rapper B Ray trong buổi livestream cùng các rapper đã châm ngòi tranh cãi trên mạng xã hội. Tối 14/4, rapper Mason Nguyễn - người có trong livestream cùng B Ray - phải lên tiếng xin lỗi.

Sự việc bắt nguồn từ buổi phát trực tiếp tối 13/4 do 24k.Right thực hiện, với sự tham gia của B Ray, Mason Nguyễn và Gill. Theo đó, B Ray ngẫu hứng trình diễn phần rap demo chưa phát hành, trong đó có câu: "Anh kêu Amee gọi là anh trai/ Vì anh muốn ng* với tất cả em xinh".

Câu rap này nhanh chóng lan truyền, tạo "làn sóng" phẫn nộ trên mạng xã hội. Hàng trăm nghìn lượt tiếp cận trên Threads bày tỏ sự bức xúc khi nội dung nhắc đến Amee, các nghệ sĩ nữ chương trình Em xinh say hi. Nhiều bình luận cho rằng lời rap của B Ray dung tục, coi thường phụ nữ. Không ít khán giả bày tỏ sự thất vọng khi nội dung như vậy lại được thể hiện công khai. Một số fan bênh vực, cho đây là phong cách rap ngẫu hứng và B Ray đã có động thái sửa sai.

B Ray (bìa phải) cùng các rapper trong buổi livestream ngày 13/4.

Nhận thấy tình hình căng thẳng khi đó, B Ray đã xin lỗi ngay thời điểm livestream phát sóng. Anh nói may mắn khi chưa thu âm và cảm thấy chỉ nói xin lỗi thì không đủ thành tâm. Rapper sinh năm 1993 yêu cầu 24k.Right cùng Gill đánh mạnh vào tay thay cho hình phạt.

Dĩ nhiên, hình phạt tự chế của B Ray khi đó không thể làm nguôi ngoai cơn thịnh nộ từ cộng đồng mạng.

Tối 14/4, rapper Mason Nguyễn - người có mặt trong livestream - lên tiếng nhận lỗi. Anh cũng bị réo tên vì có phản ứng cười đùa với câu rapper nhạy cảm của B Ray.

"Trong livestream, tôi đã cười hưởng ứng câu rap mà ngay khoảnh khắc đó không nhận ra sự nghiêm trọng về nội dung. Tôi xin lỗi vì có phản ứng không phù hợp. Tôi đã nhận thức được nội dung đó gây ra sự khó chịu, bất bình và thất vọng cho mọi người. Đây là bài học để tôi rèn luyện, kiểm soát cảm xúc cũng như ngôn từ cẩn trọng. Xin lỗi vì khiến khán giả phiền lòng", Mason Nguyễn chia sẻ.

Bên dưới các bài đăng liên quan, nhiều bình luận chỉ trích B Ray, cho rằng nam rapper đã nhiều lần vướng ồn ào nhưng vẫn "chứng nào tật nấy". "B Ray đã ngoài 30, không còn là ở giới underground, cần ý thức rõ hơn về trách nhiệm với công chúng và ảnh hưởng của lời nói", "Rap như vậy có được gọi là quấy rối không. Nếu không phải đồng nghiệp mà 'em xinh' ám chỉ 'gái xinh' thì cũng là hạ thấp phụ nữ rồi đấy"... các bình luận để lại.

Thời điểm chưa bước vào thị trường âm nhạc chính thống, anh nhiều lần gây bàn tán vì các sản phẩm “diss”, đối đầu với nhiều nghệ sĩ như Rhymastic. Nam rapper cũng từng gây phản ứng khi có phát ngôn tiêu cực liên quan đến cộng đồng fan Kpop, đặc biệt là nhóm BTS, bị kêu gọi "tẩy chay".

Rapper B Ray tiếp tục gây tranh luận.

Năm 2024, loạt bài đăng cũ của nam rapper này với nội dung bị cho là lệch lạc được "đào lại", khiến dư luận dậy sóng. Khi đó, B Ray đã lên tiếng xin lỗi, thừa nhận những suy nghĩ nông nổi trong quá khứ và cho biết đã làm việc với cơ quan chức năng để khắc phục hậu quả.

Những năm gần đây, nam rapper tích cực hoạt động nghệ thuật và dần lấy lại hình ảnh. Việc đảm nhận vai trò huấn luyện viên tại Rap Việt 2023 được xem là bước ngoặt trong sự nghiệp của anh. Đến năm 2025, anh tiếp tục gây chú ý khi tham gia chương trình Anh trai say hi mùa 2.