Lương Thế Thành cầu xin khán giả

TPO - Vai diễn trong phim truyền hình “Bóng ma hạnh phúc” giúp Lương Thế nhận được chú ý của khán giả với nhiều bàn luận. Đúng dịp kỷ niệm ngày cưới, nam diễn viên phải lên tiếng “cầu xin khán giả'' và nhận được sự bênh vực từ vợ - diễn viên Thúy Diễm.

Phim truyền hình Bóng ma hạnh phúc đang nhận nhiều bàn luận khi làm về chủ đề gia đình, ngoại tình. Trong tác phẩm, diễn viên Lương Thế Thành vào vai Hoàng Dũng, doanh nhân thành đạt đứng giữa vòng xoáy tình ái giữa vợ Thanh Mai (Lê Phương) và Như Trang (Ngân Hòa) - con gái của bạn quá cố.

Nhiều tình tiết xoay quanh cuộc sống hôn nhân và mối quan hệ vụng trộm giữa Hoàng Dũng và hai người phụ nữ được đẩy lên cao trào bằng những tình huống mâu thuẫn, căng thẳng, gây được ức chế cho người xem.

Lương Thế Thành (áo hồng) đóng vai người chồng ngoại tình. Vai người thứ ba do diễn viên Ngân Hòa thủ vai.

Đóng người chồng nhu nhược, ngoại tình, Lương Thế Thành liên tục nhận tin nhắn chỉ trích từ người xem. “Nhân vật Dũng quá nhu nhược, không phản đối sự đưa đẩy của Trang. Không có lửa sao có khói…”, khán giả bình luận.

Không chỉ dừng lại ở việc góp ý, một số người còn nhắn tin trực tiếp đến tài khoản cá nhân của nam diễn viên, thể hiện sự khó chịu sau khi theo dõi phim. “Trước giờ đều mê phim anh đóng, bộ nào cũng hay. Nhưng đợt này muốn hủy theo dõi…”, ý kiến ức chế khi chứng kiến nhân vật Hoàng Dũng ngoại tình.

Trái lại, nhiều khán giả lại dành lời khen cho diễn xuất của Lương Thế Thành. “Diễn ánh mắt đỉnh, vai hiền nhìn rất tử tế, đóng vai xấu là thấy ‘gian’ ngay”, “Diễn đạt tới mức không còn nghĩ là phim nữa”... là những bình luận của người xem.

Trước làn sóng bức xúc của công chúng vì nhân vật, nam diễn viên lên tiếng “cầu xin” khán giả nương tay để anh có trọn vẹn ngày kỷ niệm cùng vợ.

“Tôi thấy có lỗi lắm, nhưng nay là kỷ niệm 10 năm ngày cưới nên tôi xin mọi người tha cho một ngày. Tôi hứa tập cuối sẽ trả phước lại hết cho mọi người”, nam diễn viên hài hước nói.

Thúy Diễm cũng bênh vực chồng trước phản ứng từ cư dân mạng. Nữ diễn viên hài hước chia sẻ Lương Thế Thành “không dám hó hé” về phim vì sợ vợ mắng. Cô tiết lộ ngoài đời anh là người chồng chu đáo, chăm sóc vợ khi ốm, đưa đón, mua đồ ăn và luôn tìm cách khiến vợ vui.

Nữ diễn viên cho hay thành công của vai phản diện chính là việc khiến khán giả giận dữ, việc diễn xuất chỉ là hóa thân theo kịch bản và yêu cầu đạo diễn. “Mọi người giận dữ là vai diễn quá thành công rồi”, Thúy Diễm viết, không quên gửi lời chúc mừng đến chồng.

Mối quan hệ tay ba đã đẩy kịch tính của phim, nhất những phân đoạn xoay quanh mối quan hệ chồng chéo giữa các nhân vật. Những drama liên tục gây tranh cãi, khán giả thậm chí đòi nhập vai để xử đẹp "tiểu tam".

Vợ chồng Lương Thế Thành - Thúy Diễm kết hôn năm 2016, có một con trai tên Bảo Bảo (sinh năm 2018). Cả hai là gương mặt quen thuộc của màn ảnh Việt, nhiều lần đóng chung trong các dự án phim truyền hình.

Ngoài hoạt động nghệ thuật, họ thường chia sẻ hình ảnh đời sống gia đình trên mạng xã hội. Thúy Diễm cho hay cô may mắn được chồng và gia đình ủng hộ để toàn tâm với nghề.