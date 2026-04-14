200 nghệ sĩ đổ bộ phố đi bộ Trần Nhân Tông

TPO - Gần 200 nghệ sĩ tham gia chương trình "Giao hưởng Non Sông” tại phố đi bộ Trần Nhân Tông (Hà Nội), đánh dấu lần hiếm hoi giao hưởng bước ra không gian mở, đưa âm nhạc hàn lâm đến gần hơn với công chúng.

Lần đầu biểu diễn giao hưởng ở phố đi bộ

Chương trình nghệ thuật đặc biệt Giao hưởng Non Sông được thực hiện hướng tới kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026). Chương trình do Dàn nhạc Giao hưởng Quân đội (MSO) chịu trách nhiệm nội dung và biểu diễn.

Điểm đặc biệt của chương trình lần này là không gian biểu diễn. Thay vì lựa chọn nhà hát truyền thống, dàn nhạc giao hưởng sẽ biểu diễn giữa không gian mở - phố đi bộ Trần Nhân Tông, Hà Nội.

Buổi họp báo giới thiệu chương trình nghệ thuật Giao hưởng Non Sông được tổ chức ngày 14/4 tại Hà Nội.

Chia sẻ về quyết định này, Đại tá, NSND Nguyễn Xuân Bắc - Phó Hiệu trưởng trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội - cho biết không gian phố đi bộ Trần Nhân Tông sẽ trở thành nơi để công chúng dễ dàng tiếp cận âm nhạc hàn lâm.

"Giao hưởng vốn được xem là loại hình nghệ thuật kén người nghe, có khoảng cách nhất định với công chúng đại chúng. Vì vậy, việc đưa dàn nhạc tới biểu diễn ở không gian mở không chỉ giúp khán giả dễ tiếp cận hơn mà còn tạo cơ hội để nghệ sĩ chạm tới cảm xúc khán giả", NSND Xuân Bắc chia sẻ.

Đại tá, NSND Nguyễn Xuân Bắc thông tin về chương trình Giao hưởng Non Sông.

Bên cạnh đó, chương trình cũng phát huy chủ trương lan tỏa hình ảnh bộ đội Cụ Hồ thông qua các hoạt động văn hóa - nghệ thuật. Theo NSND Xuân Bắc, hình ảnh quân nhân không chỉ được thể hiện trong nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc mà còn mở rộng sang các hoạt động văn hóa - nghệ thuật như một phần của sức mạnh mềm.

“Việc tổ chức chương trình nghệ thuật giữa không gian công cộng được xem là bước đi mới, đưa văn hóa đến gần nhân dân một cách trực tiếp, góp phần gắn kết quân với dân thông qua những giá trị văn hóa chính thống. Qua đó, chương trình truyền đi thông điệp về hòa bình, thống nhất, đồng thời khơi dậy khát vọng phát triển, vươn mình của đất nước trong kỷ nguyên mới”, NSND Xuân Bắc nêu.

Trung tá, nhạc sĩ Đỗ Bảo (giữa) nêu điểm đặc biệt của chương trình.

200 nghệ sĩ cùng biểu diễn

Với sự tham gia của gần 200 nghệ sĩ trong và ngoài quân đội, chương trình quy tụ nhiều giọng ca quen thuộc như NSƯT Vũ Thắng Lợi, ca sĩ Hồng Duyên, Hương Tràm, Hoàng Hải…. Theo NSƯT Vũ Thắng Lợi, sự đa dạng về lực lượng biểu diễn từ nhạc cách mạng, nhạc đỏ đến các thể loại hiện đại hứa hẹn tạo nên “bữa tiệc âm nhạc” nhiều màu sắc, hấp dẫn nhiều đối tượng khán giả.

Chương trình được xây dựng theo cấu trúc 5 chương, bắt đầu với Nhắc nhớ và tự hào, tiếp nối là Tình yêu & quê hương, Chúng ta, Tôi và kết thúc với Việt Nam vươn mình. Theo NSND Xuân Bắc, cách đặt tên chương và tổng thể kịch bản cho thấy rõ ý đồ của ban tổ chức rằng đây không chỉ là đêm nhạc, mà còn là hành trình truyền tải thông điệp về tình yêu đất nước, ý thức trách nhiệm của từng cá nhân với tương lai đất nước.

Nhạc sĩ Đỗ Bảo - đạo diễn âm nhạc chương trình - cũng nhấn mạnh điều thú vị của Giao hưởng Non Sông nằm ở việc dàn nhạc bước ra khỏi không gian quen thuộc để thử nghiệm những hình thức biểu diễn mới. Theo nhạc sĩ, trên thế giới, nhiều dàn nhạc giao hưởng đã biểu diễn ngoài trời và thích nghi với thị hiếu khán giả, và Việt Nam cũng đang đi theo xu hướng đó.

“Việc đưa giao hưởng từ không gian nhà hát ra biểu diễn ngoài trời là bước đi mới mẻ, là một trong số ít chương trình tiên phong của dàn nhạc giao hưởng tại Việt Nam. Trong đó, nghệ sĩ giữ vai trò quan trọng như cầu nối cảm xúc, không chỉ mang âm nhạc giao hưởng đến gần hơn với công chúng mà còn đưa khán giả bước vào thế giới của âm nhạc hàn lâm”, nhạc sĩ Đỗ Bảo cho biết.

Thượng tá Vũ Đức Tân khẳng định dàn nhạc đã có những điều chỉnh về tác phẩm biểu diễn để phù hợp với không gian và đối tượng khán giả.

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý của chương trình là sự kết hợp giữa giao hưởng với các chất liệu âm nhạc đương đại như pop và rap. Theo ban tổ chức, đây không phải là sự "pha trộn" đơn thuần, mà là quá trình chuyển thể, phối khí nhằm giữ được tinh thần của giao hưởng, đồng thời tạo nên những bản phối mới mẻ, phù hợp với nhịp sống đương đại.

Thượng tá Vũ Đức Tân - Giám đốc điều hành sản xuất âm nhạc chương trình - cho biết dàn nhạc không mang nguyên bản các tác phẩm giao hưởng kinh điển, mà đã điều chỉnh để phù hợp với không gian và đối tượng khán giả rộng rãi hơn.