Lạc lối, kiệt sức trên núi Cô Tiên

TP - Hoạt động trekking, leo núi tại khu vực núi Cô Tiên hay Hoàng Ngưu Sơn ở Nha Trang đang trở thành xu hướng của giới trẻ. Nhiều nhóm du khách tự tổ chức khám phá, thiếu hướng dẫn chuyên nghiệp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, nhất là trong điều kiện thời tiết phức tạp và địa hình hiểm trở.

Ngày 14/3, hai nam du khách (19-30 tuổi) khi leo Núi Cô Tiên đã bị lạc, khiến hàng chục cảnh sát được huy động tìm kiếm. Do trời tối và vị trí bị lạc nằm ở đoạn dốc hiểm trở, công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn. Sau khoảng hai giờ, lực lượng chức năng đã tìm thấy và đưa cả hai xuống núi an toàn.

Theo lời kể của nam thanh niên 19 tuổi, cả hai đến Nha Trang du lịch, nghe bạn bè giới thiệu đường lên núi Cô Tiên dễ đi nên quyết định leo núi vào buổi chiều. Khi lên đến đỉnh, trời bắt đầu tối nên họ quay xuống. Tuy nhiên, trong quá trình di chuyển, người này bị chấn thương chân, không thể đi nhanh. Trời càng tối, cả hai càng lạc vào khu vực đường lạ, trong tình trạng đói và mệt nên không thể tiếp tục di chuyển.

Tiếp đó, ngày 26/3, bà K.B. (65 tuổi, quốc tịch Australia) bị kiệt sức khi leo núi Cô Tiên. Lực lượng chức năng đã sử dụng cáng chuyên dụng đưa nạn nhân xuống núi và bàn giao cho cơ quan y tế tiếp tục theo dõi, chăm sóc.

Núi Cô Tiên nằm ở phía bắc Nha Trang, cao khoảng 400 m, gồm ba đỉnh liền kề, có hình dáng như người phụ nữ xõa tóc ngẩng mặt lên trời. Đây là điểm cắm trại, khám phá được nhiều du khách yêu thích, từ đỉnh núi có thể quan sát toàn cảnh thành phố biển.

Không chỉ tại núi Cô Tiên, các khu vực địa hình hiểm trở khác cũng từng xảy ra sự cố nghiêm trọng. Trưa 10/8/2025, sau gần 6 ngày mất tích, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể anh N.B.K.C. (sinh năm 2003, ở phường Phan Rang, tỉnh Khánh Hòa) - người gặp nạn khi leo Hoàng Ngưu Sơn vào chiều 4/8. Thi thể được phát hiện tại khu vực vách đá hiểm trở, sau quá trình tìm kiếm với sự tham gia của lực lượng cứu hộ, công an và hàng trăm tình nguyện viên trên cả nước.

Trước đó, cuối tháng 2/2025, tại khu vực đồi cát Mũi Dinh (Ninh Thuận cũ), một xe địa hình chở đoàn khách Hàn Quốc bị lật, khiến 5 người bị thương, trong đó có một phụ nữ bị thương nặng.

Kiểm soát rủi ro

Lãnh đạo UBND phường Nam Nha Trang cho biết hiện nay chưa có tour leo núi chính thức lên Hoàng Ngưu Sơn, phần lớn tự phát nên rất nguy hiểm. Hoạt động này không bị cấm nên cũng khó quản lý. Do vậy chủ yếu vẫn là công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho đến du khách, phòng tránh những trường hợp đáng tiếc xảy ra.

Ông Phạm Minh Nhựt - Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Khánh Hòa - cho biết để tránh những rủi ro trong chuyến đi, du khách cần tìm hiểu kỹ về địa điểm và hoạt động mà mình sẽ tham gia, chọn công ty hoặc nhà cung cấp dịch vụ du lịch uy tín và có kinh nghiệm. Cùng với đó, chuẩn bị trang thiết bị và phương tiện an toàn; luôn tuân thủ hướng dẫn và chỉ dẫn của người hướng dẫn.

Gia Lai có tiềm năng lớn du lịch trải nghiệm Ông Nguyễn Phạm Kiên Trung, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Gia Lai cho biết: Đối với loại hình du lịch trải nghiệm khám phá ở Gia Lai hiện chỉ mới ở giai đoạn nhỏ lẻ, chưa phát triển nhiều. Gia Lai có điểm du lịch thác K50, một điểm du lịch đặc biệt nằm ẩn mình giữa rừng già Kon Chư Răng (xã Sơn Lang) tuy nhiên ở đây vẫn đang hoàn thiện để đưa vào khai thác. Hiện nay, đối với khách có nhu cầu tham gia trải nghiệm ở đây sẽ được đội ngũ hướng dẫn viên có chuyên môn, người địa phương cũng như các lực lượng hỗ trợ. “Du lịch mạo hiểm luôn tiềm ẩn rủi ro, vì vậy cần có các biện pháp kiểm soát chặt chẽ nhằm đảm bảo an toàn cho du khách. Làm sao để hành trình trải nghiệm vừa hấp dẫn, trọn vẹn nhưng cũng phải đảm bảo an toàn”, ông Trung nói.

Đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Khánh Hòa, trước xu hướng gia tăng các hoạt động du lịch mạo hiểm trên địa bàn, Sở đã và đang tăng cường công tác quản lý nhằm đảm bảo an toàn cho du khách.

“Quan điểm của ngành là không cấm, nhưng phải quản lý chặt chẽ. Du lịch mạo hiểm cần được tổ chức đúng quy chuẩn, có kiểm soát rủi ro và đảm bảo an toàn tuyệt đối cho du khách”, đại diện Sở nhấn mạnh.