Nam diễn viên 'Thần điêu đại hiệp' qua đời

TPO - Trịnh Lôi là diễn viên quen mặt với khán giả yêu thích phim TVB. Ông từng đảm nhận nhiều vai diễn trong các bộ phim võ thuật cổ trang.

HK01 đưa tin gia đình nam diễn viên gạo cội Trịnh Lôi thông báo ông đã qua đời vào ngày 25/3 tại bệnh viện ở Hong Kong, Trung Quốc, hưởng thọ 82 tuổi. Đến ngày 12/4, tang lễ được tổ chức và lễ hỏa táng sẽ diễn ra vào ngày 13/4 tại Cape Collinson, Hong Kong.

Trịnh Lôi đệ tử đời đầu của đạo diễn phim võ hiệp Trương Triệt. Trong thập niên 1960-1970, ông là một trong "ngũ hổ tướng" của hãng phim Thiệu Thị, cùng các tài tử Vương Vũ, La Liệt, Giải Nguyên và Trương Dực.

Trong sự nghiệp, vai diễn đáng nhớ nhất của ông là Từ Ân (tên thật là Cầu Thiên Nhận) trong bộ phim Thần điêu đại hiệp (1995). Nam diễn viên được khen ngợi thể hiện xuất sắc quá trình chuyển biến tâm lý của nhân vật từ khi còn là đại ác nhân tới lúc quy y cửa Phật để chuộc tội.

Sau khi rời khỏi hãng phim Thiệu Thị, Trịnh Lôi trở thành gương mặt "lá xanh" (diễn viên phụ) được khán giả nhớ tới trong nhiều dự án cổ trang. Có thể kể đến các nhân vật như Ô Lão Đại - thủ lĩnh của 72 đảo chủ và 36 động chủ - trong Thiên Long Bát Bộ 1997, Vô Căn đạo nhân trong Lộc Đỉnh Ký 1998, Mộc Cao Phong - kẻ tiểu nhân nham hiểm với biệt danh "Tái Bắc Minh Hà" - ở Tiếu ngạo giang hồ 1996, Đinh Vân Thiên ở Võ Đang Trương Tam Phong... Với nền tảng võ thuật vững chắc, đầu tư vào vai diễn, Trịnh Lôi biến hóa đa dạng trong các vai diễn khác nhau.

Nam nghệ sĩ quá cố để lại nhiều dấu ấn đậm nét trong thế giới kiếm hiệp Kim Dung.

Ngoài ra, ông còn tham gia các tác phẩm như Đại hiệp Hoắc Nguyên Giáp (vai Trần Tinh Hiền), Huyền thoại Trần Chân vai phản diện Sato, Thiên địa nam nhi, Tân Bến Thượng Hải, Hình sự trinh tập đương án...

Sự ra đi của Trịnh Lôi khiến nhiều khán giả thương tiếc. Cùng với việc nam diễn viên Lương Tiểu Long (đảm nhận vai Trần Chân) mới qua đời, đã đánh dấu sự kết thúc của một thế hệ võ thuật từng vang danh một thời với lớp nghệ sĩ là thế hệ đệ tử đời đầu của "vua phim võ thuật" Trương Triệt.