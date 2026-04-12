Show có Trang Pháp bị khán giả tẩy chay cực mạnh

Tối 11/4, đêm công diễn đầu tiên của show Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng 2026 lên sóng nhưng tạo ra những tranh luận gay gắt. Trong đó, tiết mục Nghệ thuật gia vĩ đại do Trang Pháp, Giang Ngữ Thần, Duy Nina thể hiện, được đánh giá tốt hơn rất nhiều so với màn biểu diễn Giấy ghi chú tâm nguyện của Lý Tiểu Nhiễm, Đường Nghệ Hân, Vương Mông nhưng lại bị xử thua. Sau khi nghe kết quả, Trang Pháp đã bật khóc khi một đồng đội trong nhóm bị loại, đồng thời, Duy Nina cũng trực tiếp đặt ra câu hỏi: "Tôi không biết tiêu chí chấm điểm của sân khấu này là gì?".

Nhiều khán giả Trung Quốc cũng bức xúc về kết quả cuộc thi, những chủ đề tranh cãi lên tới hơn 100 triệu lượt đọc chỉ tính riêng trên nền tảng MXH Weibo. Nhiều khán giả tẩy chay chương trình vì cho rằng ban tổ chức coi thường khán giả, sắp xếp kết quả lộ liễu, làm mất mặt Trung Quốc vì để người xem nước ngoài chê cười.

Đội của Trang Pháp thể hiện tốt hơn nhưng vẫn thua sốc khiến khán giả tức giận tố chương trình thiên vị lộ liễu.

Cuộc thi được sắp đặt trước kết quả

Theo Sina, phần biểu diễn Giấy ghi chú tâm nguyện bị đánh giá là "tiết mục văn nghệ trường của học sinh tiểu học", thể hiện năng lực ca hát yếu kém của Lý Tiểu Nhiễm, Đường Nghệ Hân, Vương Mông. Ba nữ nghệ sĩ hát chênh phô, lạc giọng, không đúng nhịp, không nhớ bước nhảy, thậm chí bị chê là tiết mục "dở nhất trong tất cả các phần Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng".

Thế nhưng, tiết mục này lại giành được 857 phiếu bầu, trong khi team Trang Pháp là 824 phiếu. Ban giám khảo và MXH đều thể hiện sự thiên vị rõ rệt với đội của Lý Tiểu Nhiễm khiến khán giả bức xúc: "Nếu cuộc thi không dựa trên thực tế màn biểu diễn, mà cứ lấy danh tiếng và 'duyên với khán giả' để phân thắng bại thì nỗ lực vất vả luyện tập của mọi người còn có ý nghĩa gì".

Đội của Lý Tiểu Nhiễm được ưu ái vì có hai thành viên nổi bật, danh tiếng và độ nhận diện cao với khán giả đại chúng. Tuy nhiên, họ đang bị gọi là "nhóm chị em gây sóng gió".

Đội Giấy ghi chú tâm nguyện có Lý Tiểu Nhiễm là "nữ thần mặt mộc" là nghệ sĩ được khán giả Trung Quốc yêu mến, Đường Nghệ Hân cũng nhận được cảm tình của công chúng nhờ đời tư sạch. Vì vậy, xét về danh tiếng, họ hơn hẳn ba nghệ sĩ của đội Nghệ thuật gia vĩ đại. Trong đó, Trang Pháp vốn là nghệ sĩ ngoại quốc đã thiệt thòi nhiều về tiếng tăm vì khán giả chưa quen mặt với cô.

Trong một tuần Trang Pháp phải học hai bài hát tiếng Trung, còn học nhảy và biểu diễn, nhưng mọi nỗ lực đều không thể thắng sự sắp xếp trước từ ban tổ chức. Nghi vấn dàn xếp kết quả càng bùng lên khi livestream tại Việt Nam vô tình hiển thị sớm nội dung vòng đối đầu đội trưởng trùng khớp với kịch bản Trang Pháp thua cuộc.

Nhiều tiết mục tốt nhưng vẫn nhận điểm số thấp, không phản ánh đúng thực lực của thí sinh.

Ngoài ra, sau khi biểu diễn xong, trong phòng chờ, thái độ của đội Lý Tiểu Nhiễm rất bình thản, các nghệ sĩ xem điện thoại chứ không tỏ ra lo lắng về kết quả. Khán giả cho rằng họ đã biết trước giành chiến thắng, "lười diễn trước ống kính" nên có thái độ ngạo mạn, không quan tâm tới màn biểu diễn của đội khác.

"Vẫn biết show thực tế có kịch bản dàn dựng nhưng thế này cũng quá coi thường công sức của các nghệ sĩ khác", "Đội của Lý Tiểu Nhiễm thắng đội của Trang Pháp, chương trình đang coi khán giả như kẻ mù hay bị điếc", "Thật sự thương đội Trang Pháp, chương trình này chỉ nhìn độ nổi tiếng chứ không nhìn năng lực", khán giả Trung Quốc bức xúc.

Chương trình lộn xộn

Theo Sina, ngay từ những tập đầu tiên Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng 2026 đã vấp phải nhiều tranh cãi. Trong tập ra mắt, nhiều tiết mục hát live trực tiếp, nhưng có những tiết mục như Vịnh Xuân do Hám Thanh Tử, Ôn Tranh Vanh, Trương Nghệ Thượng lại được thu trước và phát phần ghi âm sẵn. Khẩu hình của các nghệ sĩ không chuẩn xác dẫn tới bị khán giả nhận ra đang hát nhép. Sau đó, ba nghệ sĩ còn khóc cảm ơn khán giả và bị đánh giá quá giả tạo.

Chương trình Đạp gió 2026 lúc đầu định ghi hình livestream trực tiếp liên tục cả ngày, nhưng các nghệ sĩ đều mệt mỏi vì thời gian lên sóng quá dài và phản đối, cuối cùng show đành phải loại bỏ phương án này.

Sau đêm công diễn đầu tiên, không chỉ có nhóm của Trang Pháp bị xử ép mà nhóm Tôn Di cũng không hài lòng với kết quả phiếu bầu và bật khóc khi thành viên trong đội bị loại. Thậm chí, Tôn Di còn lên lẹo ở mắt và nữ diễn viên cho biết: "Tôi bị chương trình làm cho tức giận đến mức bị bệnh".

Không ít thí sinh bức xúc công khai chỉ trích chương trình.

Thành viên Triệu Tử Kỳ của nhóm bị loại, cô cũng công khai chỉ trích đài Hồ Nam và kênh Mango TV cùng ê-kíp show: "Tôi không buồn chút nào, lần sau sẽ không quay lại nữa". Triệu Tử Kỳ cho biết sau khi bị loại cô bị đuổi thẳng ra ngoài, không được quay lại phòng chờ để lấy túi. Sau đó, nhân viên chương trình đưa túi cho trợ lý của Triệu Tử Kỳ khiến nữ nghệ sĩ cảm thấy bị xúc phạm.

Nữ diễn viên Đào Hân Nhân cũng chia sẻ khi bị thua trong vòng đối đầu: "Kết quả này không phải lỗi của chúng tôi". Mặt khác, khán giả tại hiện trường cũng đồng thanh hô: "Gian lận! Gian lận! Gian lận".

Show Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng 2026 đang bị tẩy chay mạnh tại Trung Quốc.

Theo Sina, đài Hồ Nam đã có sự can thiệp vào kết quả thi đấu khiến các thí sinh và khán giả không hài lòng. Nhiều tiết mục biểu diễn tốt, nghệ sĩ được đánh giá hát hay tại hiện trường nhưng vì không đủ nổi danh vẫn bị chèn ép, sắp xếp để bị loại.