Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giải trí

Google News

Tăng Duy Tân và Bích Phương gây bão mạng

Đỗ Quyên
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Tăng Duy Tân và Bích Phương được cho ngầm xác nhận chuyện tình cảm sau nhiều khoảnh khắc chung khung hình và cùng xuất hiện công khai tại sự kiện.

Ngày 11/4, Tăng Duy Tân chia sẻ một số hình ảnh trong chuyến du lịch tại Huế cùng Bích Phương và nhóm bạn. Đáng chú ý là một số khoảnh khắc cùng Bích Phương, nam ca sĩ khoác vai bạn gái.

Tăng Duy Tân viết: “Dắt em về nơi âm nhạc của anh được sinh ra”.

Chỉ sau vài giờ đăng tải, loạt ảnh tình cảm của Tăng Duy Tân và Bích Phương thu hút gần 50.000 lượt tương tác.

tang-duy-tan-2.jpg
tang-duy-tan-8834.jpg
Những khoảnh khắc gây bão mạng của Tăng Duy Tân và Bích Phương.

Khán giả phấn khích khi cả hai ngầm công khai chuyện tình cảm: “Tăng Duy Tân đưa Bích Phương về nơi được sinh ra và rồi ca khúc: Có danh có phận ra đời, và người thể hiện ca khúc là Bích Phương”, “Sắm dần quần áo đẹp để chuẩn bị ăn cưới online thôi”, “Sắp có đám cưới rồi. Quá đã”, “Không bất ngờ lắm”, “Họ yêu nhau nhưng tôi là người hạnh phúc”, “Vậy là anh công khai rồi đó hả”…

Cả hai nhiều lần để lộ dấu hiệu tình cảm. Hôm 2/4, họ tay trong tay tại sự kiện ra mắt sản phẩm của Quỳnh Anh Shyn. Tăng Duy Tân cầm túi, nắm tay và dẫn Bích Phương vào khu vực chỗ ngồi. Tối 8/3, anh còn xuất hiện trên sân khấu, tặng hoa cho đàn chị sau phần trình diễn.

Từ cuối tháng 1, họ đăng ảnh chung trong chuyến nghỉ dưỡng tại Phú Quốc. Những khoảnh khắc đời thường, ánh nhìn và cách xưng hô “anh - em” (dù Tăng Duy Tân kém 6 tuổi) càng cho thấy họ không còn muốn giấu diếm. Nguồn tin riêng cho biết cả hai đã gắn bó nhiều năm, được gia đình ủng hộ và chuẩn bị tổ chức đám cưới.

Tuy nhiên hai nghệ sĩ vẫn chưa đưa ra xác nhận chính thức. Ê-kíp cho biết họ sẽ chia sẻ về mối quan hệ vào thời điểm phù hợp.

Tăng Duy Tân, 31 tuổi, nổi lên với loạt hit như Tình đầu, Ngây thơ, Dạ vũ, Bên trên tầng lầu, Cắt đôi nỗi sầu

Bích Phương, 37 tuổi, bước ra từ Vietnam Idol 2010, sở hữu nhiều ca khúc đình đám như khi nào rời xa, Mình yêu nhau đi, Bùa yêu, Gửi anh xa nhớ

