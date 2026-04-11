Ác nhân kinh hoàng nhất lúc này

TPO - Khác với vẻ bặm trợn, dữ tợn trong "Bloodhounds", nam diễn viên Tae Won Seok ngoài đời mang hình ảnh hoàn toàn trái ngược. Anh hài hước, gần gũi, tạo nên sức hút riêng với khán giả.
Kang In Beom ở phần 2 là tay chân thân cận của phản diện chính Baek Jeong (Bi Rain). Nhân vật này là thành viên của tổ chức tội phạm hoạt động ngầm phía sau. Hắn được xây dựng là người có lòng trung thành với tổ chức, trực tiếp tham gia vào nhiều đụng độ lớn, đối đầu với hai nhân vật chính Kim Gun Woo và Hong Woo Jin.
Mỗi lần xuất hiện, Kang In Beom đều khiến người xem ghê sợ vì độ máu lạnh, tàn nhẫn của nhân vật này.
Trên trang cá nhân có hơn 200.000 người theo dõi, nam diễn viên 36 tuổi thường cập nhật hình ảnh đời thường, những tạo hình trong các tác phẩm của anh. Bên cạnh Bloodhounds, Won Seok có nhiều bộ phim gây chú ý như Player 2: Master of Swindlers, Good boy, Glitch…
Sự đối lập giữa hình ảnh “ác nhân” trên màn ảnh và đời thường hài hước, gần gũi khiến người hâm mộ càng thêm yêu mến Tae Won Seok và mong chờ được thấy nhiều hơn hai thái cực này trong các vai diễn sắp tới.
Khi được hỏi muốn trở thành một diễn viên như thế nào trong tương lai, anh bày tỏ: “Tôi chỉ mong có thể để lại dấu ấn với cái tên của mình tại Hàn Quốc. Mong rằng mọi người sẽ biết đến cái tên Tae Won Seok và tôi cũng muốn mang đến cho họ sự hài lòng tương xứng”.