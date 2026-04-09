Jun Phạm gỡ MV gợi dục sau khi Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM thông báo thẩm định

TPO - Phía Jun Phạm xóa MV đang gây tranh cãi từ tối 9/4 và khẳng định phối hợp chặt chẽ, chủ động liên hệ làm việc với Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM cùng các cơ quan liên quan.

Tối 9/4, công ty quản lý của nghệ sĩ Jun Phạm phát đi thông báo liên quan đến MV Truth Or Dare, sau khi sản phẩm này vấp phải nhiều ý kiến trái chiều từ công chúng. "Với tinh thần cầu thị và sự trân trọng tuyệt đối dành cho khán giả, Kaizen Gumi và nghệ sĩ Jun Phạm đã thống nhất chủ động gỡ bỏ MV trên nền tảng trực tuyến kể từ 21:00 tối 9/4. Quyết định này xuất phát từ mong muốn của nghệ sĩ Jun Phạm cùng ê-kíp, mang đến một sản phẩm âm nhạc không chỉ đảm bảo tính sáng tạo mà còn phải nhận được sự đồng thuận và cảm xúc trọn vẹn từ công chúng", công ty quản lý thông báo.

Phía Jun Phạm khẳng định phối hợp chặt chẽ và sẽ chủ động liên hệ làm việc với Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM cùng các cơ quan liên quan.

Hình ảnh nhận nhiều bình luận chỉ trích vì gợi liên tưởng tới cơ thể phụ nữ.

Liên quan đến MV đầy hình ảnh mang tính ẩn dụ nhạy cảm thông qua các cảnh quay liên quan đến ẩm thực, ngày 9/4, lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM cho biết cơ quan này đang trong quá trình thẩm định, đánh giá, lấy ý kiến chuyên môn của Hội đồng nghệ thuật, các cơ quan chức năng và các chuyên gia liên quan.

“Sở sẽ sớm có kết luận chính thức và cung cấp thông tin đến báo chí trong thời gian tới”, đại diện Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM cho biết. Hiện các video ca nhạc phát hành trên môi trường mạng không đứng ngoài hệ thống pháp luật, mà chịu sự điều chỉnh của nhiều văn bản quy phạm pháp luật khác nhau, bao gồm quy định về nghệ thuật biểu diễn, an ninh mạng và sở hữu trí tuệ.

Truth or Dare do Jun Phạm và APJ sáng tác, sản xuất bởi hai producer APJ và Monotape. MV phát hành hôm 28/3. Tâm điểm tranh cãi là phân đoạn Jun Phạm xuất hiện trong gian bếp, bên cạnh những nguyên liệu như hàu, bột được dàn dựng mang tính gợi liên tưởng đến cơ thể phụ nữ. Những hành động của nhân vật do Jun Phạm thể hiện như ướp, xoa, vuốt miếng thịt bò khá nhạy cảm.

MV cho thấy Jun Phạm đang nỗ lực thay đổi hình tượng nhưng lại sai lầm khi lựa chọn cách tiếp cận gây tranh cãi, thiếu tinh tế.

Jun Phạm nỗ lực thay đổi hình ảnh nhưng chọn sai cách tiếp cận.

Việc MV không có nhãn dán độ tuổi dù chứa nhiều hình ảnh mang tính 18+ khiến không ít phụ huynh bày tỏ lo ngại vì nội dung có thể dễ dàng tiếp cận với khán giả nhỏ tuổi trên các nền tảng số. Sản phẩm ghi nhận lượng “dislike” tăng mạnh. Đây cũng là lần đầu sản phẩm âm nhạc của Jun Phạm bị cộng đồng mạng phản ứng dữ dội.

Trước làn sóng tranh cãi, đạo diễn MV là Kiên Ứng khẳng định sự khiêu gợi có trong MV nhưng không nằm ở việc mô tả mà nằm ở lực đẩy nhằm khiêu khích cảm xúc, khiêu khích bản năng. Kiên Ứng cũng cho rằng có nhiều cách hiểu với MV Truth Or Dare của Jun Phạm.