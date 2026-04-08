Chấm điểm gần 20 phim Việt

TPO - Khoảng 20 phim ra rạp từ đầu năm giúp điện ảnh Việt vượt mốc doanh thu 1.000 tỷ đồng trong quý I/2026. Nhóm phim thua lỗ, chất lượng dưới mức trung bình khá đông, trong khi thị trường vẫn thiếu tác phẩm thực sự bứt phá về chất lượng.

*Điểm số và đánh giá được thực hiện bởi chuyên gia

'Hẹn em ngày nhật thực' lấy nước mắt khán giả

8 điểm

Không chọn những drama kịch tính, bộ phim dũng cảm chạm vào một địa hạt thiêng liêng nhưng cũng đầy nhạy cảm: tôn giáo và đức tin. Lấy bối cảnh xóm đạo bình yên với nhà thờ Trà Mây, chủng viện Làng Sông đẹp như tranh vẽ, phim không hề giảng giải giáo điều mà kể về tình yêu của An Thiên và Thiên Ân, hai linh hồn thuần khiết đi tìm nhau giữa những giằng xé của đạo và đời.

Nhà văn Dương Bình Nguyên dành lời khen cho tác phẩm của đạo diễn Lê Thiện Viễn: "Điểm mạnh rõ rệt nhất của phim nằm ở ngôn ngữ hình ảnh. Với bảng màu ấm và chất liệu retro được kiểm soát chặt chẽ, từng khung hình đều mang cảm giác được dàn dựng để hoài niệm. Bối cảnh miền Trung hiện lên vừa khắc khổ vừa thơ mộng, giống như một khoảng ký ức trong tâm trí mỗi người, nơi mọi thứ luôn đẹp hơn, nhưng cũng xa hơn.

Phim khôn ngoan khi không để mình chìm hoàn toàn trong bi cảm. Tuyến nhân vật phụ mang màu sắc hài hước, duyên dáng được cài cắm đúng lúc, giúp cân bằng nhịp điệu và giữ kết nối với khán giả trẻ, một lựa chọn thương mại vừa đủ tinh tế để không phá vỡ tổng thể trữ tình. Đây là một trong những yếu tố cho thấy đạo diễn hiểu rõ thị hiếu đương đại mà vẫn giữ được bản sắc".

Hẹn em ngày nhật thực tưởng chừng như không phải bộ phim dành cho số đông, lại đang được hưởng ứng nhiệt tình, minh chứng là doanh thu 70 tỷ đồng sau 10 ngày công chiếu. Bộ phim đẹp và buồn của đạo diễn Lê Thiện Viễn được giới chuyên môn lẫn số đông khán giả nhận xét là bộ phim đáng xem, xứng đáng lọt vào top tác phẩm điện ảnh Việt hay nhất kể từ đầu năm 2026.

'Thỏ ơi' - tâm điểm tranh cãi

7.5 điểm

Giống như những tác phẩm trước của Trấn Thành, Thỏ ơi khiến cả làng điện ảnh Việt phải bàn tán suốt mùa Tết. Tranh cãi có, khen ngợi có, chê bai cũng nhiều, không thể phủ nhận Trấn Thành luôn biết cách khiến bộ phim của mình trở thành tâm điểm. Đường đua phim Tết cũng không có nhiều biến số khi phần thắng về doanh thu lại gọi tên Trấn Thành.

Không đi theo công thức quen thuộc là phim gia đình, cảm xúc mạnh, nước mắt và những bài học đạo đức rõ ràng, Thỏ ơi mang đến không khí căng thẳng, ngột ngạt của các mối quan hệ độc hại trong đời sống hiện đại. Cũng vì thế, Thỏ ơi châm ngòi cuộc tranh cãi về điểm yếu chung của phim Việt - cách kể chuyện thiếu chiều sâu khiến nhân vật luôn rơi vào tình trạng nói quá nhiều.

Biên kịch Đào Phúc Quang Vũ đánh giá đây là bộ phim đậm dấu ấn của Trấn Thành khai thác đề tài ngoại tình có pha trộn chất thriller. Với cảm nhận cá nhân, biên kịch Quang Vũ cho rằng đây là phim tốt nhất của Trấn Thành tính đến hiện tại. "Một bộ phim chất lượng ổn và đáng xem, điều đáng tiếc hai nhân vật chính diễn xuất thiếu chiều sâu", ông Quang Vũ nhận xét.

'Báu vật trời cho' - bộ phim chữa lành

7 điểm

Báu vật trời cho với Phương Anh Đào, Tuấn Trần, Quách Ngọc Ngoan là một phim Tết sáng sủa, duyên dáng. Phim có ngôi sao, có tiếng cười, yếu tố phiêu lưu và cảm giác chữa lành. Cây viết phê bình kiêm nhà đầu tư điện ảnh Ân Nguyễn cho rằng bộ phim có tiền đề thú vị với sự trở lại của cặp đôi Tuấn Trần - Phương Anh Đào, đáng tiếc đây là màn kết hợp an toàn. Trong phim, một số đoạn xử lý bằng thoại kéo dài ở giữa phim khiến nhịp điệu bị chùng xuống, không ít nhân vật mang tâm lý khiên cưỡng.

Ở góc độ thị trường, doanh thu phim sau Tết có dấu hiệu đi lên, chốt sổ ở mốc 103 tỷ đồng. Đây là thành tích đáng khích lệ cho một tác phẩm được đầu tư chỉn chu, mặt bằng diễn xuất ở mức ổn trở lên.

'Cảm ơn người đã thức cùng tôi' - bất ngờ từ dàn diễn viên vô danh

7 điểm

Bộ phim tưởng chừng như chìm nghỉm ngoài rạp nhưng bất ngờ trụ vững sau hơn một tháng công chiếu, thu về gần 50 tỷ đồng. Trong bối cảnh phòng vé Việt đang chạy theo phim gia đình, drama, kinh dị, Cảm ơn người đã thức cùng tôi của đạo diễn Chung Chí Công rẽ sang một hướng riêng mạo hiểm nhưng thú vị. Hơn 120 phút phim không đem lại cảm xúc quá bùng nổ, nhưng đủ để khán giả thấy "không phí tiền mua vé" và có thêm hy vọng cho dòng phim nhạc kịch vốn khan hiếm ở rạp Việt. Đây cũng là phim âm nhạc có doanh thu cao nhất tại Việt Nam.

"Một bộ phim mang lại thông điệp thuần khiết hiện thức ước mơ. Khen ngợi đạo diễn dũng cảm lựa chọn phong cách phim nhạc kịch như là cách kể chuyện cho phim, đan xen giữa ngôn ngữ hình ảnh lẫn âm nhạc. Đây là bộ phim đáng xem dành cho người trẻ đang lạc lối giữa hiện thực cuộc sống", biên kịch Quang Vũ nói với PV Tiền Phong.

Nhà đầu tư điện ảnh Ân Nguyễn đánh giá cao tác phẩm ở năng lượng tươi mới, nhưng cho rằng biến chuyển về tâm lý nhân vật chưa đủ thuyết phục.

'Quỷ nhập tràng' khó bị đánh bại

6.5 điểm

Quỷ nhập tràng 2 - phần tiếp theo của thương hiệu kinh dị Việt ăn khách nhất - vượt mốc doanh thu 100 tỷ đồng sau một tháng chiếu. Tác phẩm vẫn trên đà thắng lớn nhờ đánh trúng thị hiếu ưa kinh dị của khán giả Việt, nhưng điều đó không đồng nghĩa với một kịch bản chất lượng, chắc tay.

Phim tạo được không khí căng thẳng từ những phút đầu tiên. Thông thường, phim kinh dị sẽ tăng dần yếu tố hù dọa ở nửa sau và cuối phim, nhưng Quỷ nhập tràng 2 xác định dùng những pha hù dọa nặng đô ngay từ đầu. Chất kinh dị trong phim được nâng cấp với nhãn T18, đầy đủ jump-scare đặc trưng, cùng yếu tố body horror (kinh dị thể xác) khá nặng đô.

Tác phẩm lần này của Pom Nguyễn không có gì ngoài những pha hù dọa, máu me. Kịch bản lỏng lẻo cùng diễn xuất kém thuyết phục của dàn nhân vật chính khiến con số hơn 100 tỷ đồng doanh thu chưa phản ánh đúng chất lượng phim.

'Thiên đường máu' ăn điểm vì tính thời sự

6.5 điểm

Thiên đường máu là phim Việt đầu tiên thu 100 tỷ đồng trong năm 2026. Phim xoáy sâu vào vấn đề thời sự, xã hội nhức nhối là nạn lừa đảo từ bên kia biên giới.

Biên kịch Đào Phúc Quang Vũ đánh giá cao bộ phim của đạo diễn Hoàng Tuấn Cường ở một số yếu tố như: đề tài thời sự, khâu sản xuất tốt, đáp ứng vai trò cảnh tỉnh xã hội - điều mà số ít phim Việt thời gian qua chạm tới.

Đáng tiếc, phim sa lầy kịch bản ở nửa sau, tâm lý nhân vật chưa được khai thác chiều sâu triệt để.

'Con kể ba nghe' xúc động

6.5 điểm

Chia sẻ với PV Tiền Phong, biên kịch Đào Phúc Quang Vũ nhận xét Con kể ba nghe là câu chuyện xúc động về cảnh “gà trống nuôi con” của nghệ sĩ xiếc (Kiều Minh Tuấn thủ vai). Bộ phim mang lại nhiều cảm xúc, ghi điểm nhờ diễn xuất bùng nổ của Kiều Minh Tuấn.

Chung nhận định, nhà phê bình điện ảnh Phong Việt cho rằng khi xem Con kể ba nghe, có thể khán giả sẽ không tin đây là bộ phim đầu tay của đạo diễn trẻ Đỗ Quốc Trung. Vì đơn giản phim có một chủ đề nặng, nhiều thông điệp và đặc biệt mang rất nhiều chi tiết trong nghề xiếc để làm điểm tựa cho sự dấn thân của nghệ sĩ. "Một bộ phim đẹp, giàu biểu cảm, với rất nhiều nỗi niềm về thân phận con người", chuyên gia Phong Việt bình luận.

Nhà đầu tư Ân Nguyễn khẳng định Đỗ Quốc Trung trong phim đầu tay cho thấy khả năng kể câu chuyện vừa mang tính nghệ thuật, vừa đủ đại chúng. Kiều Minh Tuấn chứng tỏ thực lực diễn xuất trong vai người ba thương con nhưng cả hai gặp khó trong việc thấu hiểu nhau. Các cảnh xiếc trong phim được dàn dựng khá ấn tượng. Tuy nhiên, điểm yếu phim là một số đoạn rời rạc, chưa đẩy cảm xúc lên cao.

Dù còn nhiều vết gợn ở cách đẩy bi kịch và xây dựng nhân vật, chất lượng phim vẫn được giới chuyên môn đánh giá ở mức tốt so với mặt bằng chung phim thương mại, doanh thu hơn 50 tỷ đồng giúp phim hòa vốn.

'Tài' đánh đấm đã mắt nhưng kịch bản trôi tuột

6.5 điểm

Phim Tài do Mỹ Tâm sản xuất, Mai Tài Phến làm đạo diễn mạnh ở yếu tố hành động song kịch bản khá đơn giản, thậm chí nhiều sạn. Về điểm cộng, nhà phê bình điện ảnh Phong Việt khẳng định khán giả chắc chắn sẽ ngạc nhiên khi bước vào rạp và nhận ra Tài là một phim hành động rất nặng, chứ không thuần túy là một phim tình cảm mượn yếu tố hành động làm nền. Khối lượng công việc của Mai Tài Phến trong phim nhiều nhất, khi không chỉ đảm nhiệm kịch bản, đạo diễn mà còn đóng chính, đánh đấm gần như xuyên suốt. Mỹ Tâm đảm nhiệm nhân vật Út Lanh, có cú twist vào cuối phim.

Tài có một phần nhạc nền vừa vặn, cảnh miền Tây đẹp, nên thơ. Điểm yếu là câu chuyện của phim còn đơn điệu, thiếu các tình tiết cao trào, hệ thống phản diện chưa đủ tạo sức hút. Tuyến tình cảm của hai nhân vật do Mai Tài Phến và Mỹ Tâm đóng mang tính fan-service, chưa được khai thác tốt.

'Nhà ba tôi một phòng' - tham vọng lớn của Trường Giang

6 điểm

Nhà ba tôi một phòng là tham vọng rõ ràng nhất của Trường Giang trên màn ảnh rộng. Theo nhà văn Dương Bình Nguyên, ở lần đầu vừa đạo diễn, biên kịch và đóng chính, Trường Giang đặt gần như mọi trọng lượng của phim lên vai mình. Nhà ba tôi một phòng vì vậy không chỉ là câu chuyện của ông Thạch. Nó là tham vọng tạo điểm đột phá cho sự nghiệp của một nghệ sĩ đã quá lâu gắn với game show và hình ảnh hài an toàn.

Phim hướng thẳng đến khán giả gia đình truyền thống, với mâu thuẫn quen thuộc, cách xử lý quen thuộc. Cây viết điện ảnh Ân Nguyễn cho rằng Trường Giang mang đến câu chuyện khá an toàn về tình cha con. Bộ phim có một số cảnh cảm động, kết hợp sự vui nhộn hợp mùa Tết đến từ Atus, Lê Khánh, tuy nhiên phần diễn của Trường Giang là điểm trừ với nhiều cảnh khóc bị dài quá mức.

Cao trào trong phim quá dồn dập, trong khi điện ảnh cần dư ba và khoảng lặng cần thiết khi rời rạp.

'Mùi phở' ồn ào, nặng nề

5.5 điểm

Mùi phở của đạo diễn Minh Beta đang trong tuần cuối trụ rạp. Phim nhiều khả năng khép lại hành trình rạp chiếu với doanh thu hơn 40 tỷ đồng - con số phản ánh đúng chất lượng bộ phim và nỗ lực truyền thông của nhà sản xuất.

Kịch bản phim của Minh Beta khá dễ đoán, gần như lộ rõ hết qua trailer. Thông điệp không mới nhưng vẫn là lựa chọn an toàn, vừa đủ kéo khán giả ra rạp dịp Tết. Ở lần đầu ngồi ghế đạo diễn, Minh Beta cố làm phim rộn ràng bằng những mảng miếng hài xoay quanh nghệ sĩ Xuân Hinh nhưng đáng tiếc lại phản tác dụng.

"Đạo diễn Minh Beta nỗ lực kể câu chuyện giàu sức nặng về văn hoá và gia đình, nhưng hụt hơi ở cương vị đạo diễn. Phim thiếu những điểm chạm tinh tế để khán giả cảm nhận sâu hơn về văn hoá. Phần chỉ đạo diễn xuất cũng chưa khai thác tốt khả năng các diễn viên có thực lực trong phim", nhà đầu tư Ân Nguyễn trao đổi với PV Tiền Phong.

Dù ý tưởng hay và đáng khen khi tôn vinh văn hóa truyền thống, Mùi phở vẫn chưa vượt qua giới hạn của một tác phẩm non nớt, khó cạnh tranh ngoài thị trường.

'Ai thương ai mến' là bước lùi của Thu Trang

5 điểm

Ai thương ai mến - tác phẩm tâm huyết của đạo diễn Thu Trang - rời rạp với doanh thu hơn 28,1 tỷ đồng và thất bại toàn tập trong cuộc đua với Thiên đường máu. Bộ phim đẹp, đầu tư công phu và nghiêm túc của Thu Trang không tạo được cú nổ phòng vé. Kịch bản phim dễ xem, dễ thấm nhưng đã quá cũ. Chuyện về người phụ nữ chịu thương chịu khó, gánh vác cả gia đình không còn xa lạ trong hàng loạt phim điện ảnh, truyền hình. Mạch phim chậm càng khó thu hút khán giả trong bối cảnh thị trường vẫn ưu tiên phim giải trí giật gân.

Dù vậy, theo nhà phê bình Nguyễn Phong Việt, Thu Trang vẫn xứng đáng được khen khi dám bước ra khỏi vùng an toàn của chủ đề, quyết liệt thay đổi cách kể dù đã quá hiểu về thị trường.

Nốt trầm của cuộc đua trăm tỷ

Dù chưa kết thúc quý I năm 2026, tổng doanh thu phim Việt đã vượt mốc 1.000 tỷ đồng, đánh dấu năm thứ hai liên tiếp điện ảnh nội địa đạt thành tích này. Dù vậy, số lượng phim thua lỗ, thất bại thảm hại cũng không ít. Chiến Nam: Ve sầu thoát xác, Huyền tình Dạ Trạch, Nhà mình đi thôi, Bố già trở lại, Bus: Chuyến xe một chiều hay Vạn dặm yêu em là những tác phẩm có chất lượng kịch bản dưới trung bình, mờ nhạt ngoài phòng vé.

Trong đó, Vạn dặm yêu em thu chưa nổi 100 triệu đồng, Huyền tình Dạ Trạch rời rạp với mức doanh thu rất thấp là gần 480 triệu đồng. Thất bại của loạt phim từ đầu năm cũng cho thấy khán giả bớt dễ dãi, thị trường ngày càng khắc nghiệt và không có chỗ đứng cho những bộ phim hời hợt, quá nhiều sạn và lệch khỏi quỹ đạo chung của thị hiếu khán giả.