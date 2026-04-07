Á hậu Huyền My lên tiếng

TPO - Trước những ý kiến trái chiều về đôi giày đã qua sử dụng giá 2 triệu đồng, Á hậu Huyền My cho biết việc thanh lý đồ không đặt nặng yếu tố tiền bạc, mà chủ yếu nhằm dọn dẹp tủ đồ đã quá tải.

Á hậu sinh năm 1995 nói cô bất ngờ khi bài đăng cá nhân thu hút lượng lớn sự chú ý: “Tôi chỉ nghĩ đơn giản là nhà không còn chỗ để, pass giá đi nhanh nhất có thể thôi, chứ không quan trọng tiền nong”.

Cô thừa nhận bản thân “lười chăm chút” như vệ sinh hay làm mới sản phẩm trước khi đăng bán, nên đã để mức giá thấp để thuận tiện giao dịch. Huyền My nhấn mạnh việc công khai giá cả từ đầu, thuận mua vừa bán, không có chuyện đăng một đằng gửi một nẻo. Cô hứa rút kinh nghiệm sau sự việc và cẩn trọng hơn trong cách đăng tải.

Huyền My gây tranh luận vì pass hàng hiệu đã qua sử dụng.

Từ tối 6/4, mạng xã hội chia sẻ việc Huyền My đăng loạt ảnh bán lại đôi giày hàng hiệu Christian Louboutin đã qua sử dụng với giá khoảng 2 triệu đồng, thấp hơn nhiều so với giá gốc (gần 30 triệu đồng). Hình ảnh sản phẩm cho thấy giày có dấu hiệu đã qua sử dụng rõ rệt, khiến bài đăng nhanh chóng lan truyền và gây tranh luận.

Sự việc thu hút nhiều ý kiến trái chiều. Một số người cho rằng mức giá chưa tương xứng với tình trạng sản phẩm, đồng thời góp ý về cách trình bày hình ảnh khi thanh lý. Ngược lại, có quan điểm cho rằng việc mua bán dựa trên nguyên tắc tự nguyện, người bán đã công khai tình trạng nên người mua có thể cân nhắc trước khi quyết định.

Á hậu Huyền My được biết đến là một trong những người đẹp đầu tư hàng hiệu nhất showbiz. Bộ sưu tập của Huyền My bao gồm nhiều thiết kế đến từ các thương hiệu xa xỉ như Hermès, với mức giá trải rộng từ vài chục triệu đến hàng tỷ đồng.

Huyền My thường đăng ảnh với hàng hiệu, du lịch nước ngoài.

Ngoài thời trang, Huyền My còn sở hữu tài sản có giá trị lớn như Mercedes-Benz S400 vào năm 2015 và sau đó là Jaguar F-Type vào năm 2019. Người đẹp nhiều lần sử dụng các mẫu đồng hồ cao cấp với giá trị được cho là lên đến hàng tỷ đồng.

Việc nghệ sĩ thanh lý đồ cá nhân trên mạng xã hội ngày càng phổ biến, từ hàng hiệu đến vật dụng nhỏ lẻ. Xu hướng này đi kèm nhiều tranh luận về giá cả, tình trạng sản phẩm và cách bán.

Một số trường hợp như Xoài Non gây chú ý vì bán cả những món đồ giá trị thấp hoặc đã qua sử dụng. Ngọc Trinh từng gây ồn ào với các phiên thanh lý hàng chục tỷ đồng nhưng vướng nghi vấn về giá. Hà Môi hay Mai Âm Nhạc... lại gây bàn tán xoay quanh chất lượng sản phẩm.