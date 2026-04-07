Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa hậu

Google News

Á hậu Huyền My lên tiếng

Trạch Dương
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Trước những ý kiến trái chiều về đôi giày đã qua sử dụng giá 2 triệu đồng, Á hậu Huyền My cho biết việc thanh lý đồ không đặt nặng yếu tố tiền bạc, mà chủ yếu nhằm dọn dẹp tủ đồ đã quá tải.

Sau bài đăng thanh lý đôi giày hiệu 2 triệu đồng gây tranh luận, Á hậu Huyền My lên tiếng cho biết mục đích chính của việc “pass đồ” là dọn dẹp không gian sống, không đặt nặng yếu tố lợi nhuận.

Á hậu sinh năm 1995 nói cô bất ngờ khi bài đăng cá nhân thu hút lượng lớn sự chú ý: “Tôi chỉ nghĩ đơn giản là nhà không còn chỗ để, pass giá đi nhanh nhất có thể thôi, chứ không quan trọng tiền nong”.

Cô thừa nhận bản thân “lười chăm chút” như vệ sinh hay làm mới sản phẩm trước khi đăng bán, nên đã để mức giá thấp để thuận tiện giao dịch. Huyền My nhấn mạnh việc công khai giá cả từ đầu, thuận mua vừa bán, không có chuyện đăng một đằng gửi một nẻo. Cô hứa rút kinh nghiệm sau sự việc và cẩn trọng hơn trong cách đăng tải.

662891740-26370222329272616-2428979325115279029-n.jpg
662454938-26370222272605955-1293659976374935140-n.jpg
Huyền My gây tranh luận vì pass hàng hiệu đã qua sử dụng.

Từ tối 6/4, mạng xã hội chia sẻ việc Huyền My đăng loạt ảnh bán lại đôi giày hàng hiệu Christian Louboutin đã qua sử dụng với giá khoảng 2 triệu đồng, thấp hơn nhiều so với giá gốc (gần 30 triệu đồng). Hình ảnh sản phẩm cho thấy giày có dấu hiệu đã qua sử dụng rõ rệt, khiến bài đăng nhanh chóng lan truyền và gây tranh luận.

Sự việc thu hút nhiều ý kiến trái chiều. Một số người cho rằng mức giá chưa tương xứng với tình trạng sản phẩm, đồng thời góp ý về cách trình bày hình ảnh khi thanh lý. Ngược lại, có quan điểm cho rằng việc mua bán dựa trên nguyên tắc tự nguyện, người bán đã công khai tình trạng nên người mua có thể cân nhắc trước khi quyết định.

Á hậu Huyền My được biết đến là một trong những người đẹp đầu tư hàng hiệu nhất showbiz. Bộ sưu tập của Huyền My bao gồm nhiều thiết kế đến từ các thương hiệu xa xỉ như Hermès, với mức giá trải rộng từ vài chục triệu đến hàng tỷ đồng.

image-1775561582305.jpg
image-1775561586704-2080.jpg
Huyền My thường đăng ảnh với hàng hiệu, du lịch nước ngoài.

Ngoài thời trang, Huyền My còn sở hữu tài sản có giá trị lớn như Mercedes-Benz S400 vào năm 2015 và sau đó là Jaguar F-Type vào năm 2019. Người đẹp nhiều lần sử dụng các mẫu đồng hồ cao cấp với giá trị được cho là lên đến hàng tỷ đồng.

Việc nghệ sĩ thanh lý đồ cá nhân trên mạng xã hội ngày càng phổ biến, từ hàng hiệu đến vật dụng nhỏ lẻ. Xu hướng này đi kèm nhiều tranh luận về giá cả, tình trạng sản phẩm và cách bán.

Một số trường hợp như Xoài Non gây chú ý vì bán cả những món đồ giá trị thấp hoặc đã qua sử dụng. Ngọc Trinh từng gây ồn ào với các phiên thanh lý hàng chục tỷ đồng nhưng vướng nghi vấn về giá. Hà Môi hay Mai Âm Nhạc... lại gây bàn tán xoay quanh chất lượng sản phẩm.

Xem thêm

Cùng chuyên mục