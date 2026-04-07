Người đẹp bị ghét nhất Philippines thi Hoa hậu Hòa bình

TPO - Imelda Schweighart đăng ký dự thi Miss Grand All Stars của ông Nawat sau khi bị loại khỏi Hoa hậu Hoàn vũ Philippines 2026. Cô được xem là người đẹp bị ghét nhất giới sắc đẹp Philippines vì những ồn ào trong quá khứ.

Ngày 6/4, trang chủ Miss Grand International (MGI) đăng tải thông báo cho biết người đẹp Philippines - Imelda Schweighart đã đăng ký dự thi mùa giải Miss Grand All Stars khiến nhiều fan sắc đẹp bất ngờ.

Trang chủ MGI giới thiệu về người đẹp: "Imelda Schweighart là nghệ sĩ đa tài và là biểu tượng của thế hệ mình. Cô giành được vương miện quốc gia đầu tiên khi mới 15 tuổi. Được đào tạo chuyên nghiệp từ nhỏ, cô đã vươn lên trở thành nữ diễn viên hàng đầu bên cạnh một số nghệ sĩ nổi bật nhất của thập niên 2010. Hiện cô là ca sĩ kiêm nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc và doanh nhân có tầm nhìn".

Trước đó, Imelda Schweighart, đại diện tỉnh Kalibo - Aklan, là một trong 50 thí sinh tham dự Hoa hậu Hoàn vũ Philippines 2026. Tuy nhiên, người đẹp đã bị loại ngay trước thềm bán kết cuộc thi.

Tờ Pep đưa tin tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ Philippines (MUPO) đã đăng thông báo cho biết Imelda Schweighart, 30 tuổi, bị loại khỏi mùa giải năm 2026 nhưng không nêu rõ lý do.

Phía MUO tuyên bố: "Tại MUPO, chúng tôi coi trọng cá tính và khuyến khích mỗi thí sinh thể hiện bản thân một cách chân thực. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn cam kết duy trì môi trường tích cực và tôn trọng cho tất cả mọi người - môi trường mà các thí sinh hỗ trợ lẫn nhau và luôn giữ vững tính minh bạch của tổ chức".

Tuy MUPO không nêu rõ lý do nhưng nhiều người nhận định Imelda Schweighart bị loại vì hàng loạt ồn ào trong quá khứ. Ngay từ khi Imelda Schweighart trở thành đại diện tỉnh Kalibo - Aklan ở Hoa hậu Hoàn vũ Philippines 2026, cô đã bị khán giả Philippines chỉ trích nặng nề. Điều này được cho rằng ảnh hưởng xấu tới hình ảnh của cuộc thi.

Imelda Schweighart từng phải từ bỏ danh hiệu Hoa hậu Trái Đất Philippines 2016 sau khi bị lộ video chê bai Hoa hậu Trái Đất 2016 Katherine Espín. Năm 2020, Imelda Schweighart tiếp tục gây ồn ào tại Philippines khi cô công khai nói "I hate Kpop".

Cô cho rằng người Philippines đang đánh mất bản sắc khi cố gắng bắt chước người Hàn Quốc. Phát ngôn này đã bị dân mạng Philippines phản đối dữ dội khiến người đẹp phải công khai xin lỗi.

Những ồn ào trong quá khứ trở thành bất lợi của Imelda Schweighart trong hành trình dự thi Hoa hậu Hoàn vũ Philippines 2016. Tuy nhiên, với Hoa hậu Hòa bình, một sân chơi vốn ồn ào bởi những scandal của thí sinh, cô lại được công chúng chào đón và được dự đoán là thí sinh gây chú ý của mùa giải All Stars.

Hoa hậu Hòa bình All Stars dự kiến ​​diễn ra vào tháng 5 ở Thái Lan. Cuộc thi chấp nhận thí sinh từng thi các cuộc thi quốc tế, có độ tuổi từ 20-40 tuổi. Phụ nữ đã kết hôn, có con hoặc là người chuyển giới đều có thể tham gia. Tuy nhiên, người chuyển giới phải hoàn tất phẫu thuật và có giấy chứng nhận.

Năm đầu cuộc thi dự kiến nhận khoảng 70-80 thí sinh, một quốc gia có thể cử nhiều hơn một người tham dự. Tuy được quảng bá là mùa giải hấp dẫn nhưng sau khi công bố dàn thí sinh, Miss Grand All Stars của ông Nawat bị chê cười vì không có ai nổi bật, đáng kỳ vọng như từng được quảng bá trước đó.

Thậm chí, cư dân mạng cũng phát hiện ra nhiều thí sinh đã cung cấp sai thông tin về cuộc thi mà mình từng tham gia để qua mặt ông Nawat. Nhiều khán giả đã thử Google tên cuộc thi mà các thí sinh cung cấp trong hồ sơ gửi cho ông Nawat nhưng không tìm thấy kết quả.

Đại diện Việt Nam tại Miss Grand All Stars mùa giải đầu tiên là Hoa hậu Hương Giang. Hương Giang từng đăng quang Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế tại Thái Lan năm 2018. Năm 2025, cô đại diện Việt Nam tham dự Hoa hậu Hoàn vũ tổ chức ở Thái Lan nhưng không giành thành tích.