Người đẹp Mỹ bỏ thi Hoa hậu Siêu quốc gia

TPO - Người đẹp Mckinley Farese tuyên bố không tham dự cuộc thi Hoa hậu Siêu quốc gia 2026 ở Ba Lan để tiếp tục theo đuổi con đường học vấn.

Trên trang Instagram cá nhân có hơn 12.000 người theo dõi, người đẹp Mỹ - Mckinley Farese - đã tuyên bố không tham dự cuộc thi Hoa hậu Siêu quốc gia 2026 dự kiến diễn ra vào tháng 7 ở Ba Lan.

"Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, tôi đã quyết định sẽ không tham gia cuộc thi Hoa hậu Siêu quốc gia tại Ba Lan vào tháng 7. Đây không phải là quyết định dễ dàng, bởi vì được trao cơ hội danh giá này thực sự là vinh dự lớn", cô viết.

Mckinley Farese bỏ thi Hoa hậu Siêu quốc gia 2026.

Mckinley Farese cho biết cô sắp tốt nghiệp đại học vào tháng tới và đã may mắn có cơ hội tiếp tục theo đuổi con đường học vấn ở trình độ cao hơn. "Do thời gian bận rộn, tôi không thể dành đủ thời gian để chuẩn bị và tham gia cuộc thi quốc tế", cô chia sẻ.

Mckinley Farese cho biết cô tiếp tục hoàn thành nhiệm kỳ Miss All American 2025 và ủng hộ tân Hoa hậu Siêu quốc gia Mỹ trong hành trình tham dự Hoa hậu Siêu quốc gia 2026.

Người đẹp chia sẻ thêm: "Các cuộc thi sắc đẹp là một phần quan trọng trong cuộc đời tôi, định hình nên con người tôi ngày hôm nay. Đăng quang Miss All American là một trong những vinh dự lớn nhất cuộc đời tôi, một trải nghiệm mở ra những cánh cửa mà tôi chưa từng tưởng tượng ra".

Bản quyền Miss Supranational ở Mỹ hiện thuộc về chủ sở hữu mới là tổ chức Miss All American. Mckinley Farese là người đẹp đầu tiên đăng quang danh hiệu Miss All American 2025.

Mckinley Farese 21 tuổi, là người mẫu, sinh viên năm cuối tại Đại học Mississippi, chuyên ngành Truyền thông tiếp thị tích hợp. Trước khi đăng quang Miss All American 2025, cô là Miss Teen Tennessee 2022 và dừng chân ở vị trí Á hậu 4 Miss Teen USA 2022.

Mckinley Farese đã tham gia tổ chức Best Buddies trong 12 năm qua để giúp đỡ những người khuyết tật về trí tuệ và phát triển. Cô đã nói chuyện với hơn 5.000 trẻ em trong độ tuổi đi học trên khắp bang Tennessee, truyền tải thông điệp về sự thấu cảm và hòa nhập.

Sau khi Mckinley Farese bỏ thi Hoa hậu Siêu quốc gia 2026, các fan sắc đẹp đang mong chờ tổ chức Miss All American bổ nhiệm người thay thế để đại diện nước Mỹ ở cuộc thi năm nay.

Năm ngoái, đại diện Mỹ tại Hoa hậu Siêu quốc gia là người đẹp Marvelous Sanyaolu. Chung cuộc, cô vào top 12. Mỹ chưa từng đăng quang ở Hoa hậu Siêu quốc gia nhưng giữ chuỗi thành tích ấn tượng. Năm 2024, đại diện Mỹ là người đẹp Jenna Dykstra giành ngôi Á hậu 1.

Trước đó, đại diện Guatemala - Michelle Calderón - cũng bỏ thi Hoa hậu Siêu quốc gia 2026 vì lý do sức khỏe. Tổ chức Hoa hậu Siêu quốc gia Guatemala sẽ công bố đại diện mới vào tuần tới.

Hoa hậu Siêu quốc gia 2026 dự kiến chung kết ngày 31/7 tại Ba Lan. Đây là lần thứ 17 cuộc thi được tổ chức. Hiện đã có khoảng hơn 20 quốc gia tìm được đại diện tham dự cuộc thi.

