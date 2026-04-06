Nữ họa sĩ cao 1,78 m đăng quang hoa hậu

Duy Nam

TPO - Người đẹp Elizaveta Kuznetsova đăng quang danh hiệu Hoa hậu Quốc tế Moldova 2026. Cô là họa sĩ, có vẻ đẹp trong sáng, thanh thoát.

Người đẹp Elizaveta Kuznetsova đã được bổ nhiệm trở thành tân Hoa hậu Quốc tế Moldova. Cô giành quyền đại diện Moldova tham dự Hoa hậu Quốc tế 2026 dự kiến tổ chức ở Nhật Bản. Năm ngoái, Moldova vắng mặt ở Miss International.
Elizaveta Kuznetsova nhận được đồng tình, cổ vũ của công chúng khi trở lại đường đua nhan sắc với danh hiệu mới. Cô là gương mặt quen thuộc với các fan sắc đẹp qua nhiều cuộc thi và loạt thành tích ấn tượng.
Elizaveta Kuznetsova năm nay 25 tuổi, cao 1,78 m, là người mẫu, họa sĩ.
Cô đã tốt nghiệp chuyên ngành Văn học Anh và Pháp, đồng thời dành nhiều thời gian theo đuổi nghệ thuật như một phần không thể thiếu trong cuộc sống.
Bên cạnh đó, cô thường xuyên tham gia các chiến dịch thời trang của nhiều thương hiệu lớn và xuất hiện trên các sàn diễn trong nước lẫn quốc tế.
Cô có kinh nghiệm thi sắc đẹp ấn tượng, từng giành giải Hoa hậu Moldova 2019. Kuznetsova giành quyền đại diện Moldova tham dự Miss World 2019 và lọt vào top 40.
Năm 2025, cô tiếp tục đại diện Moldova tham gia Miss Earth 2025 và lọt vào top 25.
Không chỉ hoạt động trong lĩnh vực giải trí, Elizaveta còn tích cực theo đuổi các dự án cộng đồng liên quan đến môi trường.
Thông qua nghệ thuật, cô lan tỏa thông điệp bảo vệ Trái Đất, khuyến khích thế hệ trẻ nâng cao nhận thức về biến đổi khí hậu và giá trị của thiên nhiên.
Trên trang cá nhân, Elizaveta thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường cùng phong cách thời trang đa dạng, hiện đại. Người đẹp có gương mặt hài hòa, đôi mắt nâu cuốn hút cùng vóc dáng quyến rũ.
Năm ngoái, Moldova không cử đại diện thi Hoa hậu Quốc tế. Năm 2024, đại diện Moldova là người đẹp Arina Mardari nhưng không giành thành tích.
Moldova được nhận xét là quốc gia mờ nhạt ở các đấu trường nhan sắc quốc tế. Tuy nhiên, với nền tảng kinh nghiệm và sự đầu tư nghiêm túc, Elizaveta Kuznetsova được kỳ vọng mang về thành tích ấn tượng cho Moldova tại Miss International 2026.
