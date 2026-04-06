Giai đoạn đen tối của Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa

TPO - Bùi Quỳnh Hoa thừa nhận từng rơi vào giai đoạn đen tối khi đối diện làn sóng chỉ trích, hoài nghi bản thân và có lúc muốn bỏ cuộc.

Bùi Quỳnh Hoa chia sẻ cô trải qua 6 cuộc thi lớn nhỏ trong vòng 8 năm. Với cô, đó là quãng thời gian “rực rỡ nhưng nhiều giông bão”, khi mỗi sân khấu đều là một lần thử thách giới hạn của bản thân.

Suốt quá trình này, cô trải qua nhiều thất bại lẫn thành công, đối mặt với áp lực và những định kiến. Chính những thử thách đó đã rèn luyện ý chí, sự kiên định và giúp cô hiểu rõ giá trị của giấc mơ mà mình theo đuổi.

“Khi gặp khó khăn, điều quan trọng là tĩnh tâm và nhớ lý do bắt đầu, bởi đam mê và ước mơ là động lực để tiếp tục bước đi. Tôi tâm niệm hành trình thành công đến từ việc không bao giờ bỏ cuộc và niềm hạnh phúc thật sự là được sống với giấc mơ của mình. 8 năm không dài nhưng cũng không ngắn. Nhìn lại, tôi thấy mình trưởng thành hơn sau mỗi lần vấp ngã”, cô chia sẻ.

Người đẹp thừa nhận từng rơi vào giai đoạn đen tối khi đối diện với làn sóng chỉ trích từ công chúng. Những tranh luận xoay quanh kết quả thi, năng lực hay hình ảnh cá nhân khiến cô chịu áp lực lớn. Có thời điểm, cô chọn cách rút lui khỏi mạng xã hội trong nhiều tháng để tránh những bình luận tiêu cực.

“Tôi hoài nghi về bản thân, thậm chí nghĩ đến việc bỏ cuộc. Nhưng rồi tôi tự hỏi: Nếu dừng lại, tất cả những nỗ lực trước đó sẽ trở nên vô nghĩa”, cô nói.

Thay vì phản ứng gay gắt hay “đáp trả” dư luận, Bùi Quỳnh Hoa chọn im lặng và tập trung vào việc hoàn thiện bản thân. Cô dành thời gian học thêm kỹ năng, trau dồi hình ảnh, cải thiện những điểm còn hạn chế. Với cô, việc tranh cãi không mang lại giá trị bằng việc chứng minh bằng kết quả.

“Không bao giờ bỏ cuộc” - câu nói ấy, theo Bùi Quỳnh Hoa, không phải khẩu hiệu mà là hành trình cô đã và đang đi qua.

Bùi Quỳnh Hoa từng đại diện Việt Nam tham gia Miss Universe 2023 nhưng không được gọi tên vào Top 20 chung cuộc.

Bùi Quỳnh Hoa sinh năm 1998 tại Hà Nội, xuất thân là người mẫu. Trước khi đăng quang Miss Universe Vietnam 2023, cô có hành trình thi cử khá dày, từng giành danh hiệu Hoa hậu Áo dài Việt Nam Thế giới 2017, giải vàng Siêu mẫu Việt Nam 2018 và quán quân Supermodel International 2022.

Việc liên tục thử sức ở nhiều đấu trường giúp Bùi Quỳnh Hoa tích lũy kinh nghiệm trình diễn, song cũng khiến cô trở thành gương mặt gây nhiều tranh luận khi đăng quang một trong những cuộc thi sắc đẹp lớn trong nước.

Ngay sau chiến thắng tại Miss Universe Vietnam 2023, người đẹp vấp phải làn sóng ý kiến trái chiều, trong đó có những nghi vấn xoay quanh kết quả chung cuộc và mức độ xứng đáng. Mạng xã hội cũng lan truyền nhiều thông tin đời tư chưa được kiểm chứng, từ nghi vấn lối sống đến những cáo buộc liên quan quá khứ học đường, khiến hình ảnh của cô chịu không ít ảnh hưởng. Trước các luồng dư luận, Bùi Quỳnh Hoa hầu như giữ im lặng và lựa chọn tập trung vào các hoạt động cá nhân.

Đáng chú ý, năm 2025, cô trở thành nạn nhân trong vụ việc bị đe dọa tung clip nhạy cảm trên mạng xã hội. Thay vì né tránh, Bùi Quỳnh Hoa chủ động làm việc với luật sư và trình báo cơ quan chức năng. Vụ việc sau đó được khởi tố với dấu hiệu vu khống, đánh dấu lần hiếm hoi người đẹp lên tiếng và sử dụng biện pháp pháp lý để bảo vệ danh dự.