Nữ chính phim Việt giờ vàng: 'Khán giả chê tôi diễn dở nhưng xinh'

TPO - Minh Trang cho biết cô đã bắt đầu sự nghiệp bằng vai diễn quần chúng không thoại, không thấy mặt. Nữ diễn viên từng khóc nhiều đêm, có ý định bỏ nghề vì cố gắng nhiều nhưng không thành công.

Từ vai quần chúng đến hành trình bền bỉ hơn 10 năm

Trong buổi giao lưu với sinh viên Đại học Hành chính và Quản trị công, Minh Trang kể cô từng trốn cha mẹ để thi vào trường nghệ thuật. Cô “xin” gia đình cho mình hai năm để thử sức với diễn xuất. Nếu không thành công, cô sẽ quay lại con đường học tập, đi du học như kỳ vọng của người thân.

Cơ hội đầu tiên đến với nữ diễn viên là vai quần chúng không thoại, không lộ mặt. Cô tự chuẩn bị trang phục, dậy từ 3h sáng để make-up, nhưng khi phim lên sóng, ngay cả người thân cũng không nhận ra.

Nhan sắc đời thường của diễn viên Minh Trang.

“Cả nhà ngồi xem mà không thấy tôi đâu, nhưng tôi biết mình đang ở đó và cảm thấy hạnh phúc”, cô nhớ lại.

Hơn 10 năm trước, Minh Trang bước vào nghề với sự vô tư, không sợ bị đánh giá. Nhưng càng đi xa, nỗi sợ lại càng lớn. Cô thừa nhận từng có thời điểm hoài nghi bản thân, nghĩ đến chuyện dừng lại vì cảm thấy mình chưa đủ tốt.

“Có những đêm tôi trăn trở đến rơi nước mắt. Lúc yếu lòng, cũng là lúc có nhiều cám dỗ, họ đưa ra phương án giúp tôi đi nhanh hơn, nổi tiếng hơn. Nhưng tôi nhận ra mình sợ những điều chưa làm hơn là những điều làm chưa tốt”, nữ diễn viên chia sẻ.

Gây tranh cãi với vai diễn trong 'Không thời gian'

Trở lại màn ảnh nhỏ với vai nữ chính trong phim giờ vàng Không thời gian, Minh Trang nhận được sự chú ý lớn từ khán giả. Tuy nhiên, đi cùng với đó là không ít tranh luận về diễn xuất.

Trên các diễn đàn phim ảnh, một bộ phận khán giả cho rằng cô sở hữu ngoại hình sáng, gương mặt ưa nhìn nhưng lối diễn còn thiếu chiều sâu, biểu cảm chưa đủ đa dạng ở những phân đoạn tâm lý nặng. Một số ý kiến thẳng thắn nhận xét: “Xinh nhưng diễn chưa tới”, “vai này cần nhiều nội lực hơn” hay "diễn gồng, đơ cứng, nghe thoại mà muốn bỏ phim".

Vai diễn trong Không thời gian của Minh Trang gây tranh cãi.

Ngược lại, có khán giả bênh vực Minh Trang, cho rằng cô đã có tiến bộ so với các dự án trước, đặc biệt ở những cảnh đời thường, nhẹ nhàng. Họ đánh giá cô phù hợp với hình ảnh nữ chính trẻ trung, trong sáng, đồng thời cần thêm thời gian để tích lũy kinh nghiệm.

Đối diện với những ý kiến trái chiều, Minh Trang giữ thái độ bình tĩnh. Cô chia sẻ, trước đây những bình luận tiêu cực dễ khiến cô tổn thương, nhưng hiện tại đã học cách nhìn nhận tích cực hơn.

“Tôi từng buồn khi đọc những bình luận như ‘xinh nhưng diễn không tốt’. Nhưng giờ tôi thấy vui vì ít nhất khán giả vẫn ghi nhận ngoại hình của mình, còn diễn xuất thì tôi sẽ học để tốt hơn”, cô nói.

Nữ diễn viên thừa nhận càng có nhiều cơ hội, cô càng cảm thấy áp lực và sợ bị đánh giá. Đã có lúc cô nghĩ mình không phù hợp với nghề, thậm chí muốn dừng lại.

Tuy nhiên, thay vì tìm con đường “đi nhanh”, Minh Trang chọn cách đi chậm nhưng chắc. Với cô, mỗi góp ý - dù khen hay chê - đều là cơ hội để hoàn thiện bản thân.

“Mỗi người có hành trình khác nhau. Có thể tôi đi chậm hơn người khác, nhưng nếu đi đúng hướng, tôi sẽ thấy nhẹ lòng khi đi ngủ”, cô chia sẻ.