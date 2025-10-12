Người đẹp bị ghét nhất Philippines trở lại đường đua nhan sắc

TPO - Hoa hậu Trái Đất Philippines 2016 Imelda Schweighart gây chú ý khi quay trở lại đường đua nhan sắc. Cô được cho là người đẹp thị phi nhất trong giới hoa hậu Philippines với nhiều scandal.

Các chuyên trang sắc đẹp Philippines đưa tin người đẹp Imelda Schweighart (Hoa hậu Trái Đất Philippines 2016) đã đăng quang danh hiệu cao nhất của cuộc thi cấp tỉnh Universe Philippines Kalibo - Aklan 2026.

Imelda Schweighart đại diện cho tỉnh Kalibo - Aklan để tham dự cuộc thi cấp quốc gia Hoa hậu Hoàn vũ Philippines 2026, nhằm giành tấm vé đến với đấu trường Hoa hậu Hoàn vũ 2026 tổ chức ở Puerto Rico.

Ngoại hình hiện tại của Imelda Schweighart.

Thông tin Imelda Schweighart quay trở lại đường đua nhan sắc sau gần một thập kỷ gây bàn tán sôi nổi trên các diễn đàn sắc đẹp Philippines. Nhiều người tỏ thái độ không hài lòng vì những ồn ào mà người đẹp từng gây ra trong quá khứ.

Năm 2023, Imelda Schweighart từng đăng ký tham dự cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Đức để tìm kiếm cơ hội đến với đấu trường Miss Universe tổ chức ở El Salvador nhưng không thành công.

Ngoại hình của Imelda Schweighart ở thời điểm hiện tại gây tranh cãi. Trong những bức ảnh mới được đăng tải trên trang cá nhân, nhiều người cho rằng ngoại hình của người đẹp kém thon vì tăng cân. Bên cạnh đó, phong cách ăn mặc hở hang, táo bạo của cô cũng bị nhận xét phản cảm.

Nhân dịp này, những ồn ào trong quá khứ của Imelda Schweighart cũng bị cư dân mạng đào lại. Imelda Schweighart là người lai Đức - Philippines. Năm 2016, cô thi Miss Philippines Earth và giành vương miện, sau đó đại diện cho Philippines tham dự Miss Earth cùng năm.

Trong quá trình dự thi Miss Earth 2016, Imelda Schweighart liên tục gây ra những scandal tốn giấy mực của báo chí. Khi livestream cùng người đẹp đại diện nước Áo, Imelda đã hỏi "Có phải Hitler là người Áo không" khiến người đẹp Áo bối rối.

Sau khi cuộc thi Miss Earth 2016 kết thúc với chiến thắng thuộc về đại diện Ecuador - Katherine Espín, đoạn video Imelda Schweighart chê bai tân hoa hậu bị lộ trên mạng xã hội khiến cô bị chỉ trích nặng nề. Imelda nhận xét Katherine Espín không mang vẻ đẹp tự nhiên, đã chỉnh sửa cằm, mũi và ngực.

“Nếu nói lên sự thật là phạm tội thì tôi xin lỗi. Tôi không có ý xúc phạm Hoa hậu Ecuador. Tôi chưa hiểu hết về cô ấy, nhưng cô ấy là bạn cùng phòng của tôi”, Imelda chia sẻ sau vụ việc.

Sau scandal, Imelda Schweighart đã quyết định từ bỏ danh hiệu Hoa hậu Trái Đất Philippines 2016 trước những áp lực của dư luận. Mẹ của Imelda Schweighart là người đưa ra quyết định trả vương miện vì muốn bảo vệ con gái khỏi các mối đe dọa. Hai mẹ con sau đó trở về New Zealand - nơi họ đang sống.

Năm 2020, Imelda Schweighart tiếp tục gây ồn ào tại Philippines khi cô công khai nói "I hate Kpop". Cô cho rằng người Philippines đang đánh mất bản sắc khi cố gắng bắt chước người Hàn Quốc. Phát ngôn này đã bị dân mạng Philippines phản đối dữ dội.

Với những ồn ào trong quá khứ, nhiều người cho rằng Imelda Schweighart chỉ là nhân tố hút truyền thông của mùa giải Hoa hậu Hoàn vũ Philippines 2026 chứ khó đạt giải cao.