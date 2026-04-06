Diễn biến vụ công ty của NSƯT Vũ Luân bị kiện suốt 6 năm, đòi bồi thường 20 tỷ đồng

TPO - Ngày 6/4, ca sĩ Nguyễn Tâm cho biết vẫn đang chờ phán quyết từ Tòa án Nhân dân TPHCM sau gần 6 năm theo đuổi vụ kiện vi phạm bản quyền đối với Công ty TNHH Vũ Luân Entertainment, đồng thời khẳng định không chấp nhận thương lượng. Phản ứng trước sự việc, NSƯT Vũ Luân cho biết chủ động cung cấp thông tin khi có diễn biến mới.

Ngày 6/4, Nguyễn Tâm chia sẻ lại vụ kiện tranh chấp vi phạm bản quyền dự án phim truyền hình đối với công ty TNHH Vũ Luân Entertainment, đòi bồi thường 20 tỷ đồng. Nam ca sĩ nói anh đang chờ phán quyết từ Tòa án Nhân dân TPHCM sau 6 năm theo đuổi vụ kiện. Vụ tranh chấp liên quan dự án phim thu hút dư luận khi kết quả giám định tư pháp ghi nhận nhiều điểm trùng khớp giữa hai tác phẩm.

Sau khi Nguyễn Tâm nói "quyết tâm đi đến cùng để làm rõ sự thật", NSƯT Vũ Luân phản hồi với Tiền Phong rằng anh không muốn ý kiến thêm. Nếu có thông tin sẽ chủ động chia sẻ trên trang cá nhân và cung cấp cho truyền thông.

Ca sĩ Nguyễn Tâm khởi kiện Công ty TNHH Vũ Luân Entertainment và Công ty Kiến Vàng từ năm 2020, liên quan tranh chấp vi phạm bản quyền dự án phim truyền hình.

Ca sĩ Nguyễn Tâm (trái) và NSƯT Vũ Luân kéo dài kiện tụng suốt 6 năm.

Theo hồ sơ vụ việc, tháng 10/2019, Nguyễn Tâm và Công ty Kiến Vàng ký hợp đồng sản xuất bộ phim truyện dài tập mang tên Nơi nào cho tình yêu. Nguyễn Tâm giữ vai trò đạo diễn, nhà sản xuất kiêm tác giả kịch bản. Tác phẩm đã được Cục Bản quyền tác giả cấp giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả vào tháng 11/2020.

Nam ca sĩ sau đó phát hiện bộ phim Hạnh phúc xa bay do phía NSƯT Vũ Luân phát hành trên các nền tảng trực tuyến có những điểm tương đồng với tác phẩm của mình.

Cho rằng quyền tác giả bị xâm phạm, ca sĩ Nguyễn Tâm yêu cầu các bên liên đới bồi thường thiệt hại về danh dự, uy tín và tổn thất kinh tế với số tiền 20 tỷ đồng. Lý giải về con số này, phía nguyên đơn cho biết mức thiệt hại được tính toán dựa trên kế hoạch phát hành phim ban đầu vốn định hướng chiếu rạp và đã có các đối tác ký kết tài trợ.

Nguyễn Tâm cho rằng việc bộ phim xuất hiện trên mạng xã hội đã khiến kế hoạch kinh doanh không thể thực hiện như dự kiến, gây ra những tổn thất nhất định. Anh nhấn mạnh điều quan trọng nhất lúc này là một phán quyết rõ ràng từ cơ quan chức năng để xác định đúng sai về mặt pháp lý.

Một trong những dữ liệu quan trọng của vụ kiện là kết quả giám định tư pháp được hoàn tất vào tháng 11/2024.

Theo kết luận giám định từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, trailer và 8 tập phim của hai tác phẩm có sự trùng khớp về nội dung, diễn viên, hình ảnh và âm thanh ở nhiều phân đoạn. Tại tập 1 của Nơi nào cho tình yêu, phân đoạn từ 0 phút 20 giây đến 19 phút 32 giây giống với tập 1 của Hạnh phúc xa bay từ 0 phút 3 giây đến 23 phút 46 giây. Ở các tập tiếp theo, thời lượng tương đồng cũng được ghi nhận ở các mức độ khác nhau.

Dù đã có kết quả giám định, phiên tòa sơ thẩm chưa có bản án chính thức. Nguyễn Tâm nói phiên xét xử tháng 3/2026 hiện tạm hoãn, việc theo đuổi vụ kiện kéo dài nhiều năm gây ảnh hưởng đến cuộc sống và tinh thần của anh. Nguyễn Tâm ủy quyền luật sư, tiếp tục thủ tục pháp lý và mong sớm có kết quả cuối cùng.

Trước khi rơi vào vòng xoáy kiện tụng, ca sĩ Nguyễn Tâm và NSƯT Vũ Luân hợp tác trong dự án này từ năm 2017. Những bất đồng trong quá trình làm việc dẫn đến các tranh chấp pháp lý kéo dài cho đến nay.